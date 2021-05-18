Полезная информация о Бени

Что нужно знать о Бени: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бени
21:2402
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаБени
По-английскиBeni
Население города232 000 чел.
АэропортБени BNC (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Lubumbashi
Средняя высота1 161 м. от уровня моря

Где находится Бени на карте