Полезная информация о Гбадолите
Что нужно знать о Гбадолите: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гбадолите
20:2420
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇩 Демократическая Республика Конго
|Название города
|Гбадолите
|По-английски
|Gbadolite
|Столица региона
|Гбадолите является столицей региона
|Население города
|50 493 чел.
|Аэропорт
|Gbadolite BDT (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Kinshasa
|Средняя высота
|416 м. от уровня моря