Полезная информация о Каминах

Что нужно знать о Каминах: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Каминах
22:2456
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаКамины
По-английскиKamina
Столица регионаКамины является столицей региона
Население города73 557 чел.
АэропортКамина KMN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Lubumbashi
Средняя высота1 124 м. от уровня моря

Где находятся Камины на карте