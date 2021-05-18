Полезная информация о Каминах
Что нужно знать о Каминах: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Каминах
22:2456
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇩 Демократическая Республика Конго
|Название города
|Камины
|По-английски
|Kamina
|Столица региона
|Камины является столицей региона
|Население города
|73 557 чел.
|Аэропорт
|Камина KMN (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Lubumbashi
|Средняя высота
|1 124 м. от уровня моря