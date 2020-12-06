Как добраться до Киншасы на самолёте
В Киншасе 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «N'djili Airport» вам не избежать
Список аэропортов Киншасы
- Нджили FIHN'djili Airport
- N'dolo NLOне гражданскийN'dolo
Самые дешёвые билеты в Киншасу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|06.12.2020
|из 🇷🇼Кигали
|14 746
|24ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|16 263
|14ч 5м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇩Кананги
|20 421
|2ч
|11.11.2020
|из 🇨🇩Мбужи-Майи
|20 421
|2ч 30м
|24.11.2020
|из 🇿🇦Кейптауна
|21 725
|38ч (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇳🇦Виндхука
|27 720
|7ч 15м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇬🇦Либревиля
|27 834
|15ч 45м (⇵1)
|30.09.2021
|из 🇪🇬Каира
|28 443
|33ч 20м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇨🇩Лубумбаши
|28 733
|2ч 15м
|19.10.2020
|из 🇨🇩Гомы
|31 096
|21ч 10м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇹🇿Килиманджаро
|32 180
|26ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇿🇲Лусаки
|32 488
|21ч 25м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇸🇩Хартума
|34 314
|9ч 40м (⇵1)
|02.03.2021
|из 🇫🇷Парижа
|34 941
|14ч 30м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇹🇳Туниса
|35 938
|36ч 20м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|37 987
|44ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|38 845
|29ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|40 239
|20ч 5м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|41 101
|20ч 20м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|41 297
|35ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|44 373
|4ч 10м
|10.11.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|44 873
|39ч 45м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|46 366
|28ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇨🇾Никосии
|47 155
|34ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|47 226
|53ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|47 901
|42ч 15м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇺🇸Чикаго
|49 954
|45ч 5м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|54 986
|33ч 15м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇺🇸Орландо
|55 656
|46ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Шарлотт
|59 891
|44ч 47м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇳🇪Ниамея
|60 436
|6ч 35м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇲Дуалы
|61 644
|16ч 15м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|63 488
|22ч 40м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇺🇸Портленда
|63 861
|33ч 55м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇲🇺Маврикия
|65 890
|9ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇸🇳Дакара
|67 148
|33ч 35м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇬🇲Банжула
|104 714
|49ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Киншасы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Киншасы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дакар, Дубай, Никосия, Стамбул и Ларнака
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