Летим в Киншасу

Как добраться до Киншасы на самолёте

В Киншасе 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «N'djili Airport» вам не избежать

Список аэропортов Киншасы

  1. Нджили FIH
    N'djili Airport
  2. N'dolo NLOне гражданский
    N'dolo

Самые дешёвые билеты в Киншасу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
06.12.2020из 🇷🇼Кигали14 74624ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга16 26314ч 5м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇩Кананги20 421
11.11.2020из 🇨🇩Мбужи-Майи20 4212ч 30м
24.11.2020из 🇿🇦Кейптауна21 72538ч (⇵2)
21.11.2020из 🇳🇦Виндхука27 7207ч 15м (⇵1)
07.11.2020из 🇬🇦Либревиля27 83415ч 45м (⇵1)
30.09.2021из 🇪🇬Каира28 44333ч 20м (⇵1)
21.10.2020из 🇨🇩Лубумбаши28 7332ч 15м
19.10.2020из 🇨🇩Гомы31 09621ч 10м (⇵1)
15.11.2020из 🇹🇿Килиманджаро32 18026ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇿🇲Лусаки32 48821ч 25м (⇵1)
30.01.2021из 🇸🇩Хартума34 3149ч 40м (⇵1)
02.03.2021из 🇫🇷Парижа34 94114ч 30м (⇵1)
31.10.2020из 🇹🇳Туниса35 93836ч 20м (⇵1)
08.11.2020из 🇬🇧Манчестера37 98744ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇹🇷Стамбула38 84529ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Москвы40 23920ч 5м (⇵1)
26.11.2020из 🇮🇹Милана41 10120ч 20м (⇵1)
27.11.2020из 🇮🇳Дели41 29735ч 45м (⇵1)
09.11.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы44 3734ч 10м
10.11.2020из 🇲🇦Касабланки44 87339ч 45м (⇵2)
26.11.2020из 🇬🇪Тбилиси46 36628ч 40м (⇵2)
13.10.2020из 🇨🇾Никосии47 15534ч 30м (⇵2)
19.10.2020из 🇨🇭Цюриха47 22653ч 35м (⇵2)
13.10.2020из 🇬🇷Афин47 90142ч 15м (⇵2)
30.01.2021из 🇺🇸Чикаго49 95445ч 5м (⇵2)
23.10.2020из 🇺🇦Харькова54 98633ч 15м (⇵2)
17.11.2020из 🇺🇸Орландо55 65646ч 25м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Шарлотт59 89144ч 47м (⇵2)
14.11.2020из 🇳🇪Ниамея60 4366ч 35м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇲Дуалы61 64416ч 15м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга63 48822ч 40м (⇵2)
04.12.2020из 🇺🇸Портленда63 86133ч 55м (⇵2)
16.11.2020из 🇲🇺Маврикия65 8909ч 50м (⇵1)
13.10.2020из 🇸🇳Дакара67 14833ч 35м (⇵2)
10.12.2020из 🇬🇲Банжула104 71449ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Киншасы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дакар, Дубай, Никосия, Стамбул и Ларнака

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Киншасы