Как добраться до Лубумбаши на самолёте
В Лубумбаши 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lubumbashi International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Лубумбаши
- Луано FBMLubumbashi International Airport
Самые дешёвые билеты в Лубумбаши из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇨🇩Киншасы
|27 605
|2ч 15м
|07.12.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|27 908
|22ч 40м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|37 016
|27ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇵🇰Карачей
|37 764
|33ч 59м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇰🇪Найроби
|39 687
|19ч 50м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|50 441
|29ч 55м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇨🇲Яунде
|52 414
|19ч 55м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|55 960
|32ч 35м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|56 406
|17ч 5м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|59 339
|10ч 30м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|63 062
|21ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|63 484
|29ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇿🇲Лусаки
|64 021
|48ч 50м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|102 842
|12ч 50м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇵🇭Генерала-Сантоса
|111 077
|27ч 40м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇮🇳Бангалора
|485 334
|37ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Лубумбаши
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лубумбаши, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай и Квебек
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