Летим в Лубумбаши

Как добраться до Лубумбаши на самолёте

В Лубумбаши 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lubumbashi International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Лубумбаши

  1. Луано FBM
    Lubumbashi International Airport

Самые дешёвые билеты в Лубумбаши из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇨🇩Киншасы27 6052ч 15м
07.12.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга27 90822ч 40м (⇵1)
01.11.2020из 🇦🇪Дубая37 01627ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇵🇰Карачей37 76433ч 59м (⇵2)
03.11.2020из 🇰🇪Найроби39 68719ч 50м (⇵1)
24.10.2020из 🇹🇷Стамбула50 44129ч 55м (⇵1)
22.10.2020из 🇨🇲Яунде52 41419ч 55м (⇵1)
27.11.2020из 🇮🇳Дели55 96032ч 35м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Москвы56 40617ч 5м (⇵1)
24.10.2020из 🇪🇬Каира59 33910ч 30м (⇵1)
05.12.2020из 🇻🇳Ханоя63 06221ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇦🇪Шарджи63 48429ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇿🇲Лусаки64 02148ч 50м (⇵2)
23.10.2020из 🇮🇳Мумбаи102 84212ч 50м (⇵1)
31.10.2020из 🇵🇭Генерала-Сантоса111 07727ч 40м (⇵2)
18.10.2020из 🇮🇳Бангалора485 33437ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лубумбаши, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай и Квебек

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Лубумбаши