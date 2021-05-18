Полезная информация о Лусамбо

Что нужно знать о Лусамбо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лусамбо
21:2501
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаЛусамбо
По-английскиLusambo
Столица регионаЛусамбо является столицей региона
Население города41 416 чел.
АэропортЛусамбо LBO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Lubumbashi
Средняя высота432 м. от уровня моря

Где находится Лусамбо на карте