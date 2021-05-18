Всё об Асуа-де-Компостеле

Полезная информация об Асуа-де-Компостеле

Что нужно знать об Асуа-де-Компостеле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Асуа-де-Компостеле
20:1614
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇴 Доминикана
Название городаАсуа-де-Компостела
По-английскиAzua
Столица регионаАсуа-де-Компостела является столицей региона
Население города59 139 чел.
Часовой поясAmerica/Santo_Domingo
Средняя высота86 м. от уровня моря

Где находится Асуа-де-Компостела на карте