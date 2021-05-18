Всё о Консепсион-де-ла-Веге

Полезная информация о Консепсион-де-ла-Веге

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Местное время в Консепсион-де-ла-Веге
20:1637
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇴 Доминикана
Название городаКонсепсион-де-ла-Вега
По-английскиConcepcion de La Vega
Столица регионаКонсепсион-де-ла-Вега является столицей региона
Население города102 426 чел.
Часовой поясAmerica/Santo_Domingo
Средняя высота101 м. от уровня моря

Где находится Консепсион-де-ла-Вега на карте