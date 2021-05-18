Полезная информация о Консепсион-де-ла-Веге
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Местное время в Консепсион-де-ла-Веге
20:1637
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇴 Доминикана
|Название города
|Консепсион-де-ла-Вега
|По-английски
|Concepcion de La Vega
|Столица региона
|Консепсион-де-ла-Вега является столицей региона
|Население города
|102 426 чел.
|Часовой пояс
|America/Santo_Domingo
|Средняя высота
|101 м. от уровня моря