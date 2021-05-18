Полезная информация о Констанции
Что нужно знать о Констанции: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Констанции
16:2513
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇴 Доминикана
|Название города
|Констанция
|По-английски
|Constanza
|Население города
|29 481 чел.
|Аэропорт
|Констанца COZ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Santo_Domingo
|Средняя высота
|1 177 м. от уровня моря