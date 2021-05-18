Всё о Констанции

Полезная информация о Констанции

Что нужно знать о Констанции: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Констанции
16:2513
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇴 Доминикана
Название городаКонстанция
По-английскиConstanza
Население города29 481 чел.
АэропортКонстанца COZ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Santo_Domingo
Средняя высота1 177 м. от уровня моря

Где находится Констанция на карте