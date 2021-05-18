Всё о Лас-Матас-де-Фарфане

Полезная информация о Лас-Матас-де-Фарфане

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Местное время в Лас-Матас-де-Фарфане
20:1643
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇴 Доминикана
Название городаЛас-Матас-де-Фарфан
По-английскиLas Matas de Farfan
Население города21 802 чел.
Часовой поясAmerica/Santo_Domingo
Средняя высота451 м. от уровня моря

Где находится Лас-Матас-де-Фарфан на карте