Полезная информация о Лас-Матас-де-Фарфане
Что нужно знать о Лас-Матас-де-Фарфане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лас-Матас-де-Фарфане
20:1643
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇴 Доминикана
|Название города
|Лас-Матас-де-Фарфан
|По-английски
|Las Matas de Farfan
|Население города
|21 802 чел.
|Часовой пояс
|America/Santo_Domingo
|Средняя высота
|451 м. от уровня моря