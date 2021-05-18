Полезная информация о Монте Плате
Что нужно знать о Монте Плате: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Монте Плате
20:1655
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇴 Доминикана
|Название города
|Монте Плата
|По-английски
|Monte Plata
|Столица региона
|Монте Плата является столицей региона
|Население города
|15 532 чел.
|Часовой пояс
|America/Santo_Domingo
|Средняя высота
|55 м. от уровня моря