Всё о Монте Плате

Полезная информация о Монте Плате

Что нужно знать о Монте Плате: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Монте Плате
20:1655
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇴 Доминикана
Название городаМонте Плата
По-английскиMonte Plata
Столица регионаМонте Плата является столицей региона
Население города15 532 чел.
Часовой поясAmerica/Santo_Domingo
Средняя высота55 м. от уровня моря

Где находится Монте Плата на карте