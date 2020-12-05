Как добраться до Пуэрто-Платы на самолёте
В Пуэрто-Плате 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «La Union Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пуэрто-Платы
- Ла-Юнион POPLa Union Airport
Самые дешёвые билеты в Пуэрто-Плату из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|05.12.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|11 814
|19ч 11м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|14 406
|8ч 10м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇩🇴Пунты-Каны
|14 769
|23ч 30м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|18 244
|27ч 9м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|19 646
|41ч 45м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇺🇸Сиэтла
|20 545
|11ч 57м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇦Оттавы
|21 895
|7ч 29м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|25 481
|23ч 58м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇺🇸Эверетт
|28 105
|23ч 4м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|29 496
|52ч 15м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|30 936
|47ч 44м (⇵2)
|02.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|31 058
|51ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|32 105
|47ч 11м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|32 229
|35ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|32 807
|43ч (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|32 922
|41ч 57м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|34 376
|35ч 55м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|35 631
|36ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|40 558
|35ч 35м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|42 418
|37ч 26м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|44 224
|37ч 58м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|44 411
|48ч 1м (⇵2)
|02.02.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|44 948
|53ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|48 452
|40ч 41м (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇺🇦Одессы
|54 526
|45ч 42м (⇵2)
|02.02.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|64 701
|50ч 10м (⇵2)
|21.12.2020
|из Гонконга
|73 082
|49ч 38м (⇵2)
|17.01.2021
|из 🇦🇴Луанды
|73 089
|56ч 5м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇺🇦Харькова
|78 232
|57ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|85 116
|39ч 26м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пуэрто-Платы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пуэрто-Платы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Нью-Йорк и Цюрих
- 27.10.202014.11.2020
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