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Летим в Пуэрто-Плату

Как добраться до Пуэрто-Платы на самолёте

В Пуэрто-Плате 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «La Union Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пуэрто-Платы

  1. Ла-Юнион POP
    La Union Airport

Самые дешёвые билеты в Пуэрто-Плату из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
05.12.2020из 🇺🇸Нью-Йорка11 81419ч 11м (⇵2)
05.12.2020из 🇺🇸Ньюбурга14 4068ч 10м (⇵2)
10.12.2020из 🇩🇴Пунты-Каны14 76923ч 30м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇸Балтимора18 24427ч 9м (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇸Вашингтона19 64641ч 45м (⇵2)
10.01.2021из 🇺🇸Сиэтла20 54511ч 57м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇦Оттавы21 8957ч 29м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇦Ванкувера25 48123ч 58м (⇵2)
10.01.2021из 🇺🇸Эверетт28 10523ч 4м (⇵2)
11.11.2020из 🇬🇧Лондона29 49652ч 15м (⇵2)
05.11.2020из 🇨🇭Цюриха30 93647ч 44м (⇵2)
02.02.2021из 🇷🇺Москвы31 05851ч 45м (⇵2)
01.11.2020из 🇩🇪Гамбурга32 10547ч 11м (⇵2)
12.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне32 22935ч (⇵2)
11.11.2020из 🇬🇧Манчестера32 80743ч (⇵2)
14.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга32 92241ч 57м (⇵2)
12.11.2020из 🇸🇪Стокгольм34 37635ч 55м (⇵2)
28.11.2020из 🇺🇦Киева35 63136ч 30м (⇵2)
31.10.2020из 🇧🇾Минска40 55835ч 35м (⇵2)
03.11.2020из 🇹🇷Стамбула42 41837ч 26м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода44 22437ч 58м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇸Белграда44 41148ч 1м (⇵2)
02.02.2021из 🇹🇭Бангкока44 94853ч 55м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Красноярска48 45240ч 41м (⇵2)
08.01.2021из 🇺🇦Одессы54 52645ч 42м (⇵2)
02.02.2021из 🇸🇬Сингапура64 70150ч 10м (⇵2)
21.12.2020из Гонконга73 08249ч 38м (⇵2)
17.01.2021из 🇦🇴Луанды73 08956ч 5м (⇵2)
04.12.2020из 🇺🇦Харькова78 23257ч 45м (⇵2)
01.11.2020из 🇰🇿Алматы85 11639ч 26м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пуэрто-Платы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Нью-Йорк и Цюрих

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