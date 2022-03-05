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никаких. Автобус нареканий не вызвал, интернет был но не везде, что в принципе нормально. Дорога долгая из Пуэрта Плата, но тут уж без вариантов, только если вертолетом лететь. Места интересные и неповторимые. Водопад превзошел все ожидания, мост красив и виды с него завораживающие, киты - ну… это киты, все что я от них ожидал я получил)))) Остров Бакарди - да, суета, куча народу, но место красивое и вода отличная. Гид Юлиана оставила двоякое впечатление. Из плюсов - все вопросы решала быстро и на месте, все было вовремя, никто не потерялся\не пострадал, всегда шла на контакт - что до поездки, что после. Оперативно скинула кучу фоток и видео в Ватсапп, была весела и позитивна все время. Из минусов - на мой взгляд экскурсовод из серии "Что вижу, то пою" Слабо структурированная информация, постоянное перескакивание с темы на тему и лирические отступления, мало связанные с тем что происходит вокруг. Еще напрягло то, что она - человек явно эзотерического склада ума. Рассуждения об мировых энергиях, справедливости вселенной, фразы "ученые доказали что Доминикана - это вершина Атлантиды","Древнейшие животные на земле - киты" и "Ребята, которые прыгают с водопада, умеют останавливать свое падение в воздухе" - все это вызывало поначалу легкое недоумение, а под конец начало уже раздражать. Хотя кому как - если у вас мистическое мышление то думаю будет вполне комфортно)))) Экскурсию в любом случае рекомендую, экскурсовода - тоже, с учетом вышеописанных особенностей)))