Экскурсии проходящие только летом в Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате на русском языке, цены от $60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Фотопогоня за китами в Доминикане
Групповая
13 часов
2 отзыва
Фотопогоня за китами в Доминикане
Увидеть великолепных животных, полюбоваться водопадом и отдохнуть на острове Бакарди
Начало: У вашего отеля в Пуэрто-Плате, Сосуа или Кабарете
Расписание: в среду в 05:30
26 июня в 05:30
3 июля в 05:30
$120 за человека
Яркое знакомство с Пуэрто-Плата
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Яркое знакомство с Пуэрто-Плата
За 1 день увидеть символы города и продегустировать доминиканские продукты на групповой экскурсии
Начало: Из вашего отеля в Пуэрто-Плата, Сосуа или Кабарете
Расписание: в понедельник в 07:00
24 июня в 07:00
1 июля в 07:00
$60 за человека
Райский остров и калейдоскоп пляжей
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Райский остров и калейдоскоп пляжей
Исследовать коралловый риф, побывать в морском бассейне и насладиться пляжным отдыхом
Начало: У вашего отеля в Пуэрто-Плата, Сосуа или Кабарете
Расписание: в четверг в 07:00
27 июня в 07:00
4 июля в 07:00
$90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рустам
    5 марта 2022
    Фотопогоня за китами в Доминикане
    Неясно, когда и кому понадобится этот отзыв в нынешней ситуации, но тем не менее)) Экскурсия отличная, организована хорошо, накладок не было
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    никаких. Автобус нареканий не вызвал, интернет был но не везде, что в принципе нормально. Дорога долгая из Пуэрта Плата, но тут уж без вариантов, только если вертолетом лететь. Места интересные и неповторимые. Водопад превзошел все ожидания, мост красив и виды с него завораживающие, киты - ну… это киты, все что я от них ожидал я получил)))) Остров Бакарди - да, суета, куча народу, но место красивое и вода отличная. Гид Юлиана оставила двоякое впечатление. Из плюсов - все вопросы решала быстро и на месте, все было вовремя, никто не потерялся\не пострадал, всегда шла на контакт - что до поездки, что после. Оперативно скинула кучу фоток и видео в Ватсапп, была весела и позитивна все время. Из минусов - на мой взгляд экскурсовод из серии "Что вижу, то пою" Слабо структурированная информация, постоянное перескакивание с темы на тему и лирические отступления, мало связанные с тем что происходит вокруг. Еще напрягло то, что она - человек явно эзотерического склада ума. Рассуждения об мировых энергиях, справедливости вселенной, фразы "ученые доказали что Доминикана - это вершина Атлантиды","Древнейшие животные на земле - киты" и "Ребята, которые прыгают с водопада, умеют останавливать свое падение в воздухе" - все это вызывало поначалу легкое недоумение, а под конец начало уже раздражать. Хотя кому как - если у вас мистическое мышление то думаю будет вполне комфортно)))) Экскурсию в любом случае рекомендую, экскурсовода - тоже, с учетом вышеописанных особенностей)))

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате в категории «Летние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Яркое знакомство с Пуэрто-Плата
  3. Райский остров и калейдоскоп пляжей
Сколько стоит экскурсия по Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате в июне 2024
Сейчас в Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 120. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 3 из 5
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