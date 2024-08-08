9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Экстремальная групповая экскурсия по непроходимым лесам Пунта-Каны
Групповая экскурсия на квадроциклах по заповедным местам Пунте-Каны. Вас ждут крутые спуски, подъемы и непроходимые леса. Добавьте скорость и адреналин
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день с 7:30 до 17:30
8 авг в 07:45
9 авг в 07:45
от $130 за человека
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия на остров Саона с обедом и открытым баром
Полет до острова Саона за 30 минут подарит незабываемые виды Карибского моря. Приятный обед с лобстерами и креветками на фоне лазурного побережья
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$329 за человека
9 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия на остров Саона в Пунта-Кане
Отправьтесь в увлекательное путешествие на быстроходном катере к острову Саона. Вас ждут дельфины, летучие рыбы и морские звёзды в природном заповеднике
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день с 7:30 до 17:30
7 авг в 07:30
8 авг в 07:30
$350 за человека
6 часов
Индивидуальная
Индивидуальный тур в Санто Доминго с русским гидом
Увидьте, как прошлое переплетается с настоящим в Санто-Доминго, на индивидуальной экскурсии
Начало: Punta Cana, Bavaro
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$375 за человека
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Воздушное приключение: Сальта Ля Хальда и пляж Эсмеральда
Погрузитесь в незабываемое путешествие к самому высокому водопаду Доминиканы - Сальта Ля Хальда, и насладитесь красотой дикого пляжа Эсмеральда
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
$320 за человека
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия на остров Саона: райское наслаждение на Карибах
Путешествие на остров Саона подарит вам незабываемые впечатления. Насладитесь фуршетом и шампанским на белоснежных пляжах Карибского моря
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:30
7 авг в 07:30
$160 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «Популярные экскурсии»
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