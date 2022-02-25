в понедельник и четверг в 06:00

3 в 1: киты, водопад Эль-Лимон и остров Бакарди

Отправиться на фото-сафари к горбатым китам, отдохнуть на пляже и совершить конную прогулку

5
2 отзыва
Для красивых фото
Готовы встретить морских гигантов в их естественной среде обитания? Горбатые киты приплывают в Доминикану в начале января и возвращаются на север Атлантики в конце марта.

В группе до 35 человек вы выйдете на катамаране в залив Самана и понаблюдаете за чудесными созданиями.

А после отдохнете на острове Бакарди и прокатитесь верхом до водопада Эль-Лимон.
3 в 1: киты, водопад Эль-Лимон и остров Бакарди
3 в 1: киты, водопад Эль-Лимон и остров Бакарди
3 в 1: киты, водопад Эль-Лимон и остров Бакарди
3 в 1: киты, водопад Эль-Лимон и остров Бакарди
3 в 1: киты, водопад Эль-Лимон и остров Бакарди
3 в 1: киты, водопад Эль-Лимон и остров Бакарди
3 в 1: киты, водопад Эль-Лимон и остров Бакарди
3 в 1: киты, водопад Эль-Лимон и остров Бакарди
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Что вас ожидает

🐋 Наблюдение за китами. Из порта Лас-Канитас после легкого перекуса мы отправимся на морское фото-сафари. Поиск китов в океане может длиться до часа, а сама встреча с китами — около 30 минут. В любом случае, мы гарантируем, что вы увидите больших горбатых китов. Это очень умные и неагрессивные создания, а эмоции от встречи с ними сохранятся на всю жизнь.

🍹 Отдых на пляже Бакарди. После обеда в доминиканском ресторанчике на берегу моря мы переместимся на знаменитый остров Бакарди с великолепным пляжем. Здесь для вас припасены лежаки для отдыха, а желающие смогут оценить местные «коронные» коктейли — пина-коладу и коко-локо.

🐎 Конная прогулка к водопаду. В порту Санта Барбара де Самана пересаживаемся на открытые грузовички и едем на ранчо! Отсюда вы отправитесь верхом к водопаду Эль-Лимон. Путь пройдет через заросли тропических деревьев, вас будет сопровождать погонщик. А купание в живописном водопаде идеально дополнит приключение.

Программа экскурсии

6:00 — выезд из отеля на автобусе
8:40 — прибытие в порт Лас-Канитас, легкий перекус (бутерброды, кофе)
12:30 — обед на берегу моря
13:00 — отдых на пляже Бакарди
13:30 — прибытие в порт Санта Барбара де Самана и отправление на ранчо
14:00 — конная прогулка к водопаду, отдых и купание
15:30 — возвращение на ранчо и отправление в порт
17:00 — прибытие в порт Лас-Канитас, отправление в Пунта-Кану
19:00-20:00 — возвращение в отели

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автобусе с кондиционером и водой, а также на катамаране
  • Сопровождать вас будет один из лучших русскоязычных гидов нашей команды
  • Детям до 5-6 лет на экскурсии будет тяжело, мы рекомендуем брать на экскурсию на китов детей от 7 лет и старше — им будет уже интересно!

Как проходит наблюдение за китами

  • Выход в море занимает 2-3 часа
  • Залив Самана имеет очень большую акваторию и там бывает качка. Если вы подвержены укачиванию, обязательно выпейте таблетки!
  • Еще ни разу не было случая, чтобы наши гости не увидели китов. Однако мы не можем гарантировать, что во время экскурсии китам захочется попрыгать, ведь мы будем наблюдать за животными в их естественной среде обитания.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортное обслуживание, перекус в порту, обед и напитки, лежаки на пляже, а также алкогольные и безалкогольные напитки на лодке
  • Дополнительно оплачиваются: коктейли на пляже Бакарди, а также чаевые погонщику

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник и четверг в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник и четверг в 06:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
25 фев 2022
Сначала был долгий путь на автобусе и уже задумался а надо ли, но потом)) это было крайне интересно на всех этапах путешествия!!! Очень рекомендую обязательно искупаться в водопаде! Там есть маленькая пещера)) пляж шикарный! Киты конечно это что то!! Когда такие красавцы в 3 метрах от тебя - это завораживает!!!
Kseniia
18 янв 2022
Всем привет! Были на экскурсии Киты 3 в 1. Все супер.
Забрали вовремя на ресепшен, в автобусе WiFi. Китов увидели как и обещали, на острове Бакарди все организовано (лежаки, обед, коктейли). На ранчо где пересаживались из грузовиков на лошадей тоже все ок. Отдельное спасибо гиду Михаилу, всю экскурсию он рассказывал о республике, китах, острове Бакарди, водопаде Эль Лимон. На любой вопрос сразу же получали ответ. Воду с собой брать не стоит, она есть всегда в любом транспорте (автобус, катер, грузовики). Стоит учесть что на катере очень сильно качает, все таки Атлантический океан, поэтому будьте готовы к этому. Михаил любезно всем желающим предложил купить на азс таблетки от укачивания.

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