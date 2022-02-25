в понедельник и четверг в 06:00

Что вас ожидает

🐋 Наблюдение за китами. Из порта Лас-Канитас после легкого перекуса мы отправимся на морское фото-сафари. Поиск китов в океане может длиться до часа, а сама встреча с китами — около 30 минут. В любом случае, мы гарантируем, что вы увидите больших горбатых китов. Это очень умные и неагрессивные создания, а эмоции от встречи с ними сохранятся на всю жизнь.

🍹 Отдых на пляже Бакарди. После обеда в доминиканском ресторанчике на берегу моря мы переместимся на знаменитый остров Бакарди с великолепным пляжем. Здесь для вас припасены лежаки для отдыха, а желающие смогут оценить местные «коронные» коктейли — пина-коладу и коко-локо.

🐎 Конная прогулка к водопаду. В порту Санта Барбара де Самана пересаживаемся на открытые грузовички и едем на ранчо! Отсюда вы отправитесь верхом к водопаду Эль-Лимон. Путь пройдет через заросли тропических деревьев, вас будет сопровождать погонщик. А купание в живописном водопаде идеально дополнит приключение.

Программа экскурсии

6:00 — выезд из отеля на автобусе

8:40 — прибытие в порт Лас-Канитас, легкий перекус (бутерброды, кофе)

12:30 — обед на берегу моря

13:00 — отдых на пляже Бакарди

13:30 — прибытие в порт Санта Барбара де Самана и отправление на ранчо

14:00 — конная прогулка к водопаду, отдых и купание

15:30 — возвращение на ранчо и отправление в порт

17:00 — прибытие в порт Лас-Канитас, отправление в Пунта-Кану

19:00-20:00 — возвращение в отели

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На автобусе с кондиционером и водой, а также на катамаране

Сопровождать вас будет один из лучших русскоязычных гидов нашей команды

Детям до 5-6 лет на экскурсии будет тяжело, мы рекомендуем брать на экскурсию на китов детей от 7 лет и старше — им будет уже интересно!

Как проходит наблюдение за китами

Выход в море занимает 2-3 часа

Залив Самана имеет очень большую акваторию и там бывает качка. Если вы подвержены укачиванию, обязательно выпейте таблетки!

Еще ни разу не было случая, чтобы наши гости не увидели китов. Однако мы не можем гарантировать, что во время экскурсии китам захочется попрыгать, ведь мы будем наблюдать за животными в их естественной среде обитания.

Что входит в стоимость, а что — нет