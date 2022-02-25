в понедельник и четверг в 06:00

🐋 Наблюдение за китами. Из порта Лас-Канитас после легкого перекуса мы отправимся на морское фото-сафари. Поиск китов в океане может длиться до часа, а сама встреча с китами — около 30 минут. В любом случае, мы гарантируем, что вы увидите больших горбатых китов. Это очень умные и неагрессивные создания, а эмоции от встречи с ними сохранятся на всю жизнь.
🍹 Отдых на пляже Бакарди. После обеда в доминиканском ресторанчике на берегу моря мы переместимся на знаменитый остров Бакарди с великолепным пляжем. Здесь для вас припасены лежаки для отдыха, а желающие смогут оценить местные «коронные» коктейли — пина-коладу и коко-локо.
🐎 Конная прогулка к водопаду. В порту Санта Барбара де Самана пересаживаемся на открытые грузовички и едем на ранчо! Отсюда вы отправитесь верхом к водопаду Эль-Лимон. Путь пройдет через заросли тропических деревьев, вас будет сопровождать погонщик. А купание в живописном водопаде идеально дополнит приключение.
6:00 — выезд из отеля на автобусе
8:40 — прибытие в порт Лас-Канитас, легкий перекус (бутерброды, кофе)
12:30 — обед на берегу моря
13:00 — отдых на пляже Бакарди
13:30 — прибытие в порт Санта Барбара де Самана и отправление на ранчо
14:00 — конная прогулка к водопаду, отдых и купание
15:30 — возвращение на ранчо и отправление в порт
17:00 — прибытие в порт Лас-Канитас, отправление в Пунта-Кану
19:00-20:00 — возвращение в отели