в воскресенье в 06:30

Что вас ожидает

🛥 Морская прогулка на катере. На комфортабельном автобусе с кондиционером мы доберемся до порта Байяибе, а затем пересядем на быстроходный катер с навесом и отправимся в сторону кораллового рифа.

🐠 Снорклинг и купание. У рифа мы сделаем остановку: вы сможете искупаться в прозрачных водах Карибского моря, понырять с ластами и маской среди колоний кораллов и понаблюдать за сотнями экзотических рыб.

🌴 Отдых на острове Каталина. Мы расположимся на чистом и удобном пляже с лекажами, зонтиками, столицами для обеда, туалетом и баром. У вас будет несколько часов, чтобы понежиться на белоснежном песке, искупаться в воде, которая переливается всеми оттенками зеленого и голубого, и оценить местный коктейли. Также на острове мы устроим традиционный доминиканский обед в формате шведского стола.

За дополнительную плату на Каталине можно заказать морепродукты, сходить на традиционный карибский массаж с кокосовым маслом, арендовать каяки.

Программа экскурсии

7:00 утра — выезд из отеля

9:15-9:30 — прибытие в порт Байяибе, начало морской части экскурсии

10:00 — остановка для снорклинга и купания

11:00 — прибытие на остров Каталина

12:00 — традиционный обед, 3 часа свободного времени

16:00 — возвращение в порт, отправление в обратный путь, посещение сувенирного магазина

18:30 — ориентировочное прибытие в отель

Организационные детали