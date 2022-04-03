в воскресенье в 06:30

День на острове Каталина

Отдохнуть на нетуристическом райском острове и заняться снорклингом среди кораллов

Групповая
Держим курс на остров Каталина — один из самых живописных уголков Доминиканы, который при этом не переполнен туристами, как Саона.

В группе до 28 человек вы доберетесь до Каталины на катере с навесом, по пути остановитесь, чтобы понырять среди кораллов.

А затем проведете несколько часов на дивном пляже с белоснежным песком и отличной инфраструктурой.
День на острове Каталина
День на острове Каталина
День на острове Каталина
День на острове Каталина
День на острове Каталина
День на острове Каталина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

🛥 Морская прогулка на катере. На комфортабельном автобусе с кондиционером мы доберемся до порта Байяибе, а затем пересядем на быстроходный катер с навесом и отправимся в сторону кораллового рифа.

🐠 Снорклинг и купание. У рифа мы сделаем остановку: вы сможете искупаться в прозрачных водах Карибского моря, понырять с ластами и маской среди колоний кораллов и понаблюдать за сотнями экзотических рыб.

🌴 Отдых на острове Каталина. Мы расположимся на чистом и удобном пляже с лекажами, зонтиками, столицами для обеда, туалетом и баром. У вас будет несколько часов, чтобы понежиться на белоснежном песке, искупаться в воде, которая переливается всеми оттенками зеленого и голубого, и оценить местный коктейли. Также на острове мы устроим традиционный доминиканский обед в формате шведского стола.

За дополнительную плату на Каталине можно заказать морепродукты, сходить на традиционный карибский массаж с кокосовым маслом, арендовать каяки.

Программа экскурсии

7:00 утра — выезд из отеля
9:15-9:30 — прибытие в порт Байяибе, начало морской части экскурсии
10:00 — остановка для снорклинга и купания
11:00 — прибытие на остров Каталина
12:00 — традиционный обед, 3 часа свободного времени
16:00 — возвращение в порт, отправление в обратный путь, посещение сувенирного магазина
18:30 — ориентировочное прибытие в отель

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в группе до 28 человек на автобусе с кондиционером, а также на удобной скоростной лодке с навесом и мини-баром. Транспорт ежедневно дезинфицируется до начала экскурсии.
  • Включено в стоимость: трансфер на автобусе и лодке, снорклинг, доминиканский обед и напитки
  • Не забудьте взять с собой пляжные принадлежности, влагозащитные чехлы для техники, крем от загара. Могут пригодится коралловые тапочки, чтобы было комфортно ходить по песку (он здесь нагревается).
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: в воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в воскресенье в 06:30

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