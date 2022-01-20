в четверг в 07:30

Доминикана с двух ракурсов: пещера Таино и гора Редонда

Полюбоваться подземным миром, прокатиться на поднебесных качелях и побывать в колоритном квартале

В группе
до 40 чел.
Предлагаем вам яркое путешествие из Пунта-Каны на полдня! В группе до 40 человек вы отправитесь в заповедную пещеру Таино, где искупаетесь утром, пока нет толп.

Из-под земли перенесетесь на вершину горы Редонда: полюбуетесь атлантическим побережьем, пляжами, буйной растительностью и хребтами Кордильер.

А особым впечатлением станет катание на качелях и гамаках над пропастью.
Доминикана с двух ракурсов: пещера Таино и гора Редонда
Доминикана с двух ракурсов: пещера Таино и гора Редонда
Доминикана с двух ракурсов: пещера Таино и гора Редонда
Доминикана с двух ракурсов: пещера Таино и гора Редонда
Доминикана с двух ракурсов: пещера Таино и гора Редонда
Доминикана с двух ракурсов: пещера Таино и гора Редонда
Доминикана с двух ракурсов: пещера Таино и гора Редонда
Доминикана с двух ракурсов: пещера Таино и гора Редонда
Доминикана с двух ракурсов: пещера Таино и гора Редонда
Доминикана с двух ракурсов: пещера Таино и гора Редонда
Доминикана с двух ракурсов: пещера Таино и гора Редонда
Доминикана с двух ракурсов: пещера Таино и гора Редонда
Доминикана с двух ракурсов: пещера Таино и гора Редонда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

💙 Пещера Таино без туристов. На первой остановке вы окажетесь в пещере с кристально чистой водой и причудливыми сталактитами и сталагмитами. Ранним утром здесь еще нет других посетителей, поэтому вы насладитесь видами и искупаетесь в озере в спокойной обстановке.

Панорамы и развлечения на горе Редонда. На вершину знаменитой «круглой горы» вас доставят открытые грузовички. Высота Редонды 330 метров, но виды открываются дивные: на океан, лагуны, долины и горы Кордильеры. Здесь растут яркие тропические деревья, орлы парят на расстоянии вытянутой руки. А еще установлены качели и гамаки над пропастью: вы покатаетесь на них и сделаете отличные фото.

📍 Гаитянский квартал. Спустившись с горы, вы побываете в беднейшем районе Пунта-Каны, увидите нетуристическую жизнь и поразитесь контрастам. Гид расскажет истории местных и познакомит с их обычаями.

Программа экскурсии

07:30-08:00 — выезд из отеля
08:30 — прибытие в пещеру Таино
09:30 — приезд к подножию горы Редонда
10:00 — подъем на вершину горы Редонда
12:00 — спуск с горы и отправление в Гаитянский квартал
13:00 — отправление обратно и посещение сувенирного магазина
14:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в группе до 30 человек на автобусе с кондиционером и WiFi, транспорт заполняется на 50% и ежедневно дезинфицируется
  • Экскурсию для вас проведет один из русскоговорящих гидов нашей команды
  • На всех наших экскурсиях действует наша собственная страховка, а также любая страховка, выданная вашим турагентством

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Пунта-Кане или Баваро
Когда и сколько длится
Когда: в четверг в 07:30
Экскурсия длится около 6 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в четверг в 07:30

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