в четверг в 07:30

Что вас ожидает

💙 Пещера Таино без туристов. На первой остановке вы окажетесь в пещере с кристально чистой водой и причудливыми сталактитами и сталагмитами. Ранним утром здесь еще нет других посетителей, поэтому вы насладитесь видами и искупаетесь в озере в спокойной обстановке.

⛰ Панорамы и развлечения на горе Редонда. На вершину знаменитой «круглой горы» вас доставят открытые грузовички. Высота Редонды 330 метров, но виды открываются дивные: на океан, лагуны, долины и горы Кордильеры. Здесь растут яркие тропические деревья, орлы парят на расстоянии вытянутой руки. А еще установлены качели и гамаки над пропастью: вы покатаетесь на них и сделаете отличные фото.

📍 Гаитянский квартал. Спустившись с горы, вы побываете в беднейшем районе Пунта-Каны, увидите нетуристическую жизнь и поразитесь контрастам. Гид расскажет истории местных и познакомит с их обычаями.

Программа экскурсии

07:30-08:00 — выезд из отеля

08:30 — прибытие в пещеру Таино

09:30 — приезд к подножию горы Редонда

10:00 — подъем на вершину горы Редонда

12:00 — спуск с горы и отправление в Гаитянский квартал

13:00 — отправление обратно и посещение сувенирного магазина

14:00 — возвращение в отель

Организационные детали