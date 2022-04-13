в среду в 08:00

Что вас ожидает

Инструктаж и старт. Из Пунта-Каны мы отправимся на базу, где вы познакомитесь с Гарольдом, пройдете инструктаж, услышите о технике безопасности и о плане нашего сафари.

Секретное лесное озеро. Приехав в лес, пересядем в грузовики и отправимся к заповедному озеру с прозрачной бирюзовой водой. Вы пройдете по аутентичным джунглям и узнаете об озерной экосистеме.

Попробовать тростник на плантации. От озера мы направимся в сторону городка Верона, в нетуристическую Доминикану. Вы окажетесь на плантациях сахарного тростника, где харизматичный Гарольд расскажет о культуре возделывания этого растения на Карибах. Затем вы сможете сами срубить тростник с помощью мачете и попробовать его на вкус.

Обед на ранчо с видом на горы и плантации какао — следующий пункт нашего плана. А после обеда устроим кофе-паузу с прогулкой по саду.

Качели над пропастью. Обязательно остановимся на впечатляющей смотровой площадке на склонах Кордильер: здесь можно не только насладиться доминиканскими панорамами, но и взлететь над пропастью на высоких качелях!

Релакс и веселье на пляже Макао. Чтобы отдохнуть перед обратной дорогой, заглянем на пляж Макао с неповторимой атмосферой: выпьем рому, потанцуем под русско-доминиканские хиты и через 1,5 часа отправимся назад в Пунта-Кану.

Программа экскурсии

8:00 — выезд из отеля на базу

9:00 — 9:15 — стартуем с базы на джипах

9:40 — пересаживаемся на грузовики и едем к лесному озеру

10:00 — остановка на озере

10:40 — отправляемся в сторону городка Верона

12:40 — прибытие на плантации сахарного тростника

13:30 — обед на ранчо

14:40 — отправление с ранчо

15:30 — остановка на смотровой площадке Кордильер

16:00 — отъезд в сторону пляжа Макао. По пути будет техническая остановка (туалет, кофе, перекус) на небольшой ферме.

17:00 — прибытие на пляж Макао (свободное время 1,5 часа)

18:15 — 18.30 — возвращение в отели

Организационные детали