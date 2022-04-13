в среду в 08:00

Джип-экспедиция «ВДВ» по карибским джунглям

Приключение с кубинским колоритом среди тростниковых плантаций, секретных озер и пляжей Доминиканы

Групповая
Однажды знаменитый на всю Доминикану кубинец Гарольд разгадал славянский культурный код — и создал захватывающую программу ВДВ-сафари.

Только представьте: вам предстоит добраться сквозь джунгли к лесному озеру, прокатиться над пропастью на качелях, срубить сахарный тростник мачете и пропустить стаканчик рома на пляже Макао.

И это только часть наших приключений!
Джип-экспедиция «ВДВ» по карибским джунглям
Джип-экспедиция «ВДВ» по карибским джунглям
Джип-экспедиция «ВДВ» по карибским джунглям
Джип-экспедиция «ВДВ» по карибским джунглям
Джип-экспедиция «ВДВ» по карибским джунглям
Джип-экспедиция «ВДВ» по карибским джунглям
Джип-экспедиция «ВДВ» по карибским джунглям
Джип-экспедиция «ВДВ» по карибским джунглям
Джип-экспедиция «ВДВ» по карибским джунглям
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Инструктаж и старт. Из Пунта-Каны мы отправимся на базу, где вы познакомитесь с Гарольдом, пройдете инструктаж, услышите о технике безопасности и о плане нашего сафари.

Секретное лесное озеро. Приехав в лес, пересядем в грузовики и отправимся к заповедному озеру с прозрачной бирюзовой водой. Вы пройдете по аутентичным джунглям и узнаете об озерной экосистеме.

Попробовать тростник на плантации. От озера мы направимся в сторону городка Верона, в нетуристическую Доминикану. Вы окажетесь на плантациях сахарного тростника, где харизматичный Гарольд расскажет о культуре возделывания этого растения на Карибах. Затем вы сможете сами срубить тростник с помощью мачете и попробовать его на вкус.

Обед на ранчо с видом на горы и плантации какао — следующий пункт нашего плана. А после обеда устроим кофе-паузу с прогулкой по саду.

Качели над пропастью. Обязательно остановимся на впечатляющей смотровой площадке на склонах Кордильер: здесь можно не только насладиться доминиканскими панорамами, но и взлететь над пропастью на высоких качелях!

Релакс и веселье на пляже Макао. Чтобы отдохнуть перед обратной дорогой, заглянем на пляж Макао с неповторимой атмосферой: выпьем рому, потанцуем под русско-доминиканские хиты и через 1,5 часа отправимся назад в Пунта-Кану.

Программа экскурсии

8:00 — выезд из отеля на базу
9:00 — 9:15 — стартуем с базы на джипах
9:40 — пересаживаемся на грузовики и едем к лесному озеру
10:00 — остановка на озере
10:40 — отправляемся в сторону городка Верона
12:40 — прибытие на плантации сахарного тростника
13:30 — обед на ранчо
14:40 — отправление с ранчо
15:30 — остановка на смотровой площадке Кордильер
16:00 — отъезд в сторону пляжа Макао. По пути будет техническая остановка (туалет, кофе, перекус) на небольшой ферме.
17:00 — прибытие на пляж Макао (свободное время 1,5 часа)
18:15 — 18.30 — возвращение в отели

Организационные детали

  • Программа проходит на джипах и грузовиках в группе около 20 человек
  • Включено в стоимость: трансфер от вашего отеля в Пунта-Кане и обратно, обед, coffee-break
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Участие детей возможно с 6 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: в среду в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в среду в 08:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пунты-Каны

👥Групповые🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь день🛣Джиппинг🌳Джунгли

Еще несколько похожих предложений в Пунте-Кане

VIP Саона Карибская Жемчужина
10 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Tez Tour
Нет отзывов
VIP Саона Карибская Жемчужина
Сбор из отелей и автобусная поездка в течении 50 минут до Альтос де Чавон
от $650 за экскурсию
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
2 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Анна
Нет отзывов
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
Украсить путешествие по Доминикане профессиональными снимками
$320 за 1-2 чел.
Воздушное приключение
3 часа
🚁 На вертолёте
Мини-группа
Сергей
Нет отзывов
Воздушное приключение
$320 за 1 человека
Пираты Карибского моря
4 часа
🚗 На машине
Групповая
Tez Tour
Нет отзывов
Пираты Карибского моря
$99 за 1 человека
Тур «Заповедный остров» - экспедиция на квадроциклах
9 часов
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
Сергей
Нет отзывов
Тур «Заповедный остров» - экспедиция на квадроциклах
от $110 за 1 человека
Полёт на вертолёте на водопад Ля-Хальда и пляж Эсмеральда
🚗 На машине
🚁 На вертолёте
Групповая
Tez Tour
Нет отзывов
Полёт на вертолёте на водопад Ля-Хальда и пляж Эсмеральда
$299 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пунте-Кане. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пунте-Кане
ХОРОШО
🇩🇴
ТАМ