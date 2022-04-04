в пятницу в 06:00

🌿 Заповедник Лос Айтисес. После дороги и легкого завтрака на пристани вы попадете в мир мангровых зарослей: увидите парящие скалы, увитые густой тропической зеленью; цапель и пеликанов; грот Пасть Акулы и пещеру с рисунками индейцев.
🍹 Высадка на острове Бакарди (Кайо Левантадо): у вас будет около трех часов свободного времени, чтобы отдохнуть на пляже, поплавать в море и оценить лучшие в мире тропические коктейли — Пина колада, Куба Либре, Мохито и другие! Также вас ждет обед с доминиканскими блюдами и б/а напитками.
⛰ Панорамы и развлечения на горе Редонда. На вершину знаменитой «круглой горы» вас доставят открытые грузовички. Высота Редонды 330 метров, но виды открываются дивные: на океан, лагуны, долины и горы Кордильеры. Здесь растут яркие тропические деревья, орлы парят на расстоянии вытянутой руки. А еще установлены качели и гамаки над пропастью: вы покатаетесь на них и сделаете отличные фото.
06:30 — выезд из отеля
08:30 — легкий завтрак на пристани Сañita (бутерброды, кофе, сок и свежие фрукты)
09:30 — отправление на катамаране от пристани в заповедник Лос Айтисес
12:00 — высадка на острове Бакарди. Обед и свободное время
15:00 — отправление на катамаране на большую землю и дорога к горе Редонда
16:00 — подъем на вершину горы Редонда на грузовичке, свободное время
17:30 — спуск с горы и отправление обратно
20:00 — ориентировочное возвращение в отель