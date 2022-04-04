в пятницу в 06:00

Экзотический полуостров Самана и гора Редонда

Полюбоваться природой Лос Айтисес, отдохнуть на острове Бакарди и прокатиться на поднебесных качелях

Групповая
Север райской Доминиканы, полуостров Самана, ждет вас во всей красе! В компании до 30 человек вы отправитесь на катамаране в заповедник Лос Айтисес с гротами и парящими скалами.

Затем понежитесь на пляже и попьете коктейли на острове Бакарди.

А вновь оказавшись на большой земле, подниметесь на гору Редонда, где покатаетесь на качелях и гамаках над пропастью.
Экзотический полуостров Самана и гора Редонда
Экзотический полуостров Самана и гора Редонда
Экзотический полуостров Самана и гора Редонда
Экзотический полуостров Самана и гора Редонда
Экзотический полуостров Самана и гора Редонда
Экзотический полуостров Самана и гора Редонда
Экзотический полуостров Самана и гора Редонда
Экзотический полуостров Самана и гора Редонда
Экзотический полуостров Самана и гора Редонда
Экзотический полуостров Самана и гора Редонда
Экзотический полуостров Самана и гора Редонда
Экзотический полуостров Самана и гора Редонда
Экзотический полуостров Самана и гора Редонда
Экзотический полуостров Самана и гора Редонда
Экзотический полуостров Самана и гора Редонда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

🌿 Заповедник Лос Айтисес. После дороги и легкого завтрака на пристани вы попадете в мир мангровых зарослей: увидите парящие скалы, увитые густой тропической зеленью; цапель и пеликанов; грот Пасть Акулы и пещеру с рисунками индейцев.

🍹 Высадка на острове Бакарди (Кайо Левантадо): у вас будет около трех часов свободного времени, чтобы отдохнуть на пляже, поплавать в море и оценить лучшие в мире тропические коктейли — Пина колада, Куба Либре, Мохито и другие! Также вас ждет обед с доминиканскими блюдами и б/а напитками.

Панорамы и развлечения на горе Редонда. На вершину знаменитой «круглой горы» вас доставят открытые грузовички. Высота Редонды 330 метров, но виды открываются дивные: на океан, лагуны, долины и горы Кордильеры. Здесь растут яркие тропические деревья, орлы парят на расстоянии вытянутой руки. А еще установлены качели и гамаки над пропастью: вы покатаетесь на них и сделаете отличные фото.

Программа экскурсии

06:30 — выезд из отеля
08:30 — легкий завтрак на пристани Сañita (бутерброды, кофе, сок и свежие фрукты)
09:30 — отправление на катамаране от пристани в заповедник Лос Айтисес
12:00 — высадка на острове Бакарди. Обед и свободное время
15:00 — отправление на катамаране на большую землю и дорога к горе Редонда
16:00 — подъем на вершину горы Редонда на грузовичке, свободное время
17:30 — спуск с горы и отправление обратно
20:00 — ориентировочное возвращение в отель

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • В группе до 30 человек на автобусе с кондиционером, транспорт заполняется на 50% и ежедневно дезинфицируется до начала экскурсии
  • Дорога от Баваро до порта занимает 1 час 40 минут. В порту вы пересядете на катамаран, который доставит вас на полуостров Самана (40 минут). Переезд на лодке на остров Бакарди занимает обычно около 15 минут.
  • Дети могут участвовать в экскурсии с 4 лет
  • Экскурсию для вас проведет один из русскоговорящих гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер на автобусе и катамаране, легкий завтрак, обед, алкогольные и прохладительные напитки, лежаки на острове
  • Дополнительно оплачиваются тропические коктейли на острове (по желанию) — от 5$
  • Стоимость экскурсии указана для регионов Пунта-Кана/Баваро

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Пунта-Кане или Баваро
Когда и сколько длится
Когда: в пятницу в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в пятницу в 06:00

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