в пятницу в 06:00

Что вас ожидает

🌿 Заповедник Лос Айтисес. После дороги и легкого завтрака на пристани вы попадете в мир мангровых зарослей: увидите парящие скалы, увитые густой тропической зеленью; цапель и пеликанов; грот Пасть Акулы и пещеру с рисунками индейцев.

🍹 Высадка на острове Бакарди (Кайо Левантадо): у вас будет около трех часов свободного времени, чтобы отдохнуть на пляже, поплавать в море и оценить лучшие в мире тропические коктейли — Пина колада, Куба Либре, Мохито и другие! Также вас ждет обед с доминиканскими блюдами и б/а напитками.

⛰ Панорамы и развлечения на горе Редонда. На вершину знаменитой «круглой горы» вас доставят открытые грузовички. Высота Редонды 330 метров, но виды открываются дивные: на океан, лагуны, долины и горы Кордильеры. Здесь растут яркие тропические деревья, орлы парят на расстоянии вытянутой руки. А еще установлены качели и гамаки над пропастью: вы покатаетесь на них и сделаете отличные фото.

Программа экскурсии

06:30 — выезд из отеля

08:30 — легкий завтрак на пристани Сañita (бутерброды, кофе, сок и свежие фрукты)

09:30 — отправление на катамаране от пристани в заповедник Лос Айтисес

12:00 — высадка на острове Бакарди. Обед и свободное время

15:00 — отправление на катамаране на большую землю и дорога к горе Редонда

16:00 — подъем на вершину горы Редонда на грузовичке, свободное время

17:30 — спуск с горы и отправление обратно

20:00 — ориентировочное возвращение в отель

Организационные детали

Как проходит экскурсия

В группе до 30 человек на автобусе с кондиционером, транспорт заполняется на 50% и ежедневно дезинфицируется до начала экскурсии

Дорога от Баваро до порта занимает 1 час 40 минут. В порту вы пересядете на катамаран, который доставит вас на полуостров Самана (40 минут). Переезд на лодке на остров Бакарди занимает обычно около 15 минут.

Дети могут участвовать в экскурсии с 4 лет

Экскурсию для вас проведет один из русскоговорящих гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет