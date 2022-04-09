в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:00

Фотосафари к китам и гора Редонда: групповая экскурсия

Встретиться с горбатыми китами, отдохнуть на острове Бакарди и прокатиться на качелях над пропастью

Групповая
Это путешествие совместит в себе два ярких впечатления: наблюдение за китами и подъем на гору Редонда.

В группе до 35 человек вы выйдете на катамаране в залив Самана и встретитесь с крупнейшими млекопитающими планеты, которые обитают в водах Доминиканы с начала января до конца марта.

А после понежитесь на пляже Бакарди и прокатитесь на качелях над пропастью.
Фотосафари к китам и гора Редонда: групповая экскурсия
Фотосафари к китам и гора Редонда: групповая экскурсия
Фотосафари к китам и гора Редонда: групповая экскурсия
Фотосафари к китам и гора Редонда: групповая экскурсия
Фотосафари к китам и гора Редонда: групповая экскурсия
Фотосафари к китам и гора Редонда: групповая экскурсия
Фотосафари к китам и гора Редонда: групповая экскурсия
Фотосафари к китам и гора Редонда: групповая экскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

🐋 Наблюдение за китами. Из порта Лас-Канитас после легкого перекуса мы отправимся на морское фото-сафари. Поиск китов в океане может длиться до часа, а сама встреча с китами — около 30 минут. В любом случае, мы гарантируем, что вы увидите больших горбачей: если повезет, даже застанете игры китов или встретите самок с детенышами! Встреча с китами абсолютно безопасна: это очень умные и неагрессивные создания.

🍹 Отдых на пляже Бакарди. После фотосафари мы остановимся на обед в доминиканском ресторанчике, а затем вы сможете понежиться на пляже знаменитого острова Бакарди. Здесь для вас припасены лежаки для отдыха, а желающие смогут оценить местные «коронные» коктейли — пина-коладу и коко-локо.

Подъем на гору Редонда. Оказавшись в порту Лас-Канитас, мы поднимемся на знаменитую смотровую площадку. Здесь у вас будет время, чтобы отдохнуть в гамаке, полюбоваться с высоты пейзажами Доминиканы и, конечно, прокатиться на качелях над пропастью и сделать невероятные фото!

Примерная программа экскурсии

6:00 — выезд из отеля на комфортном автобусе с кондиционером
8:40 — прибытие в порт Лас-Канитас, отправление на фотосафари на катамаране
12:00 — обед на острове Бакарди
12:30 — свободное время на острове Бакарди
13:30 — отправление в порт Лас-Канитас
15:00 — подъем на гору Редонда, свободное время
17:00 — отправление в отели
18:00 — 20:00 — прибытие в отели

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе с кондиционером и водой, а также на катамаране
  • В стоимость включено: транспортное обслуживание, перекус в порту, обед и напитки, лежаки на пляже, а также алкогольные и безалкогольные напитки на лодке
  • Сопровождать вас будет один из лучших русскоязычных гидов нашей команды
  • Детям до 5-6 лет на экскурсии будет тяжело, мы рекомендуем брать на экскурсию на китов детей от 7 лет и старше — им будет уже интересно!

Как проходит наблюдение за китами

  • Выход в море занимает 2-3 часа, фотосафари длится полчаса
  • Залив Самана имеет очень большую акваторию и там бывает качка. Если вы подвержены укачиванию, обязательно выпейте таблетки!
  • Пожалуйста, используйте влагозащитные чехлы для вашей техники
  • Еще ни разу не было случая, чтобы наши гости не увидели китов. Однако мы не можем гарантировать, что во время экскурсии китам захочется попрыгать, ведь мы будем наблюдать за животными в их естественной среде обитания.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:00

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