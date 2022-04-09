в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:00

Что вас ожидает

🐋 Наблюдение за китами. Из порта Лас-Канитас после легкого перекуса мы отправимся на морское фото-сафари. Поиск китов в океане может длиться до часа, а сама встреча с китами — около 30 минут. В любом случае, мы гарантируем, что вы увидите больших горбачей: если повезет, даже застанете игры китов или встретите самок с детенышами! Встреча с китами абсолютно безопасна: это очень умные и неагрессивные создания.

🍹 Отдых на пляже Бакарди. После фотосафари мы остановимся на обед в доминиканском ресторанчике, а затем вы сможете понежиться на пляже знаменитого острова Бакарди. Здесь для вас припасены лежаки для отдыха, а желающие смогут оценить местные «коронные» коктейли — пина-коладу и коко-локо.

⛰ Подъем на гору Редонда. Оказавшись в порту Лас-Канитас, мы поднимемся на знаменитую смотровую площадку. Здесь у вас будет время, чтобы отдохнуть в гамаке, полюбоваться с высоты пейзажами Доминиканы и, конечно, прокатиться на качелях над пропастью и сделать невероятные фото!

Примерная программа экскурсии

6:00 — выезд из отеля на комфортном автобусе с кондиционером

8:40 — прибытие в порт Лас-Канитас, отправление на фотосафари на катамаране

12:00 — обед на острове Бакарди

12:30 — свободное время на острове Бакарди

13:30 — отправление в порт Лас-Канитас

15:00 — подъем на гору Редонда, свободное время

17:00 — отправление в отели

18:00 — 20:00 — прибытие в отели

Организационные детали

Экскурсия проходит на автобусе с кондиционером и водой, а также на катамаране

В стоимость включено: транспортное обслуживание, перекус в порту, обед и напитки, лежаки на пляже, а также алкогольные и безалкогольные напитки на лодке

Сопровождать вас будет один из лучших русскоязычных гидов нашей команды

Детям до 5-6 лет на экскурсии будет тяжело, мы рекомендуем брать на экскурсию на китов детей от 7 лет и старше — им будет уже интересно!

Как проходит наблюдение за китами