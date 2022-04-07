На этой экскурсии Вам предстоит познакомиться с островом Каталина, понаблюдать за красотой Карибского моря и попробовать снорклинг на коралловом рифе. На острове Вас ждет белоснежный пляж с кристально чистой водой и масса водных развлечений. На протяжении всего отдыха, гостям предлагается освежающие коктейли и напитки. А чтобы восстановить силы, Вас накормят вкусным обедом и предложат снек бар.

Более того, остро Каталина — это рай для занятий снорклинга и дайвинга. Вокруг острова природа создала огромный коралловый риф, который любители дайвинга называют “Большая стена”. В море видимость достигает около 15-20 метров, что позволяет в полной мере насладиться подводным миром Карибов.