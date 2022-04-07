GO CATALINA SNORKEL

Смешанная, автобусная, пешеходная, морская прогулка (переход к острову) , активные водные развлечения на острове

Групповая
Смешанная, автобусная, пешеходная, морская прогулка (переход к острову), активные водные развлечения на острове.
GO CATALINA SNORKEL
GO CATALINA SNORKEL
GO CATALINA SNORKEL
GO CATALINA SNORKEL

Что вас ожидает 🤩

  • Коралловый риф
  • Остров Каталина
  • Сноклинг с рыбками
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

На этой экскурсии Вам предстоит познакомиться с островом Каталина, понаблюдать за красотой Карибского моря и попробовать снорклинг на коралловом рифе. На острове Вас ждет белоснежный пляж с кристально чистой водой и масса водных развлечений. На протяжении всего отдыха, гостям предлагается освежающие коктейли и напитки. А чтобы восстановить силы, Вас накормят вкусным обедом и предложат снек бар.

Более того, остро Каталина — это рай для занятий снорклинга и дайвинга. Вокруг острова природа создала огромный коралловый риф, который любители дайвинга называют “Большая стена”. В море видимость достигает около 15-20 метров, что позволяет в полной мере насладиться подводным миром Карибов.

Программа

Остров Каталина, Коралловый риф, Снорклинг, Пляж с кристально чистой водой, Освежающие коктейли и напитки, Вкусный обед, Снек бар

Ответы на вопросы

Что входит
  • Снорклинг
  • Освежающие коктейли и напитки
  • Вкусный обед и снек бар
Что не входит
  • Дополнительные личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 07:00

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