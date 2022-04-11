в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 06:30

Что вас ожидает

Город Художников. Из Пунта-Каны рано утром мы выезжаем на комфортабельном автобусе с кондиционером. По пути посетим знаменитую деревушку Altos De Chavon: во время 40-минутной остановки вы прогуляетесь по улочкам в средневековом стиле, узнаете о городе Художников и сделаете колоритные фотографии.

Отдых на Саоне по системе «всё включено»! Из порта Байяибе вы выйдем в море на удобном мотомаране: на борту для вас припасен ром отличного качества. Причалим к лучшему пляжу острова с отличной инфраструктурой: VIP-зоной, хорошим заходом в воду, душем, туалетом, медпунктом. У вас будет 4 часа, чтобы понежиться на песке и в теплом Карибском море.

Обед с лангустами и ромом. На острове мы организуем шведский стол с блюдами доминиканской кухни, алкогольными и безалкогольными напитками (ром, пиво, вино, кофе, лимонад), а главной изюминкой обеда станут лангусты на гриле.

Морские звезды и фуршет в Голубой Лагуне. На обратном пути в порт мы остановимся в Голубой Лагуне, излюбленном месте обитания морских звезд. Здесь вас ждет фуршет с фруктами и шампанским, а также свободное время для отдыха и фотосессий.

Программа экскурсии

06:30 — выезд из отеля

09:00 — посещение города Художников. Свободное время — 40 минут.

10:00 — прибытие в порт Байяибе, выход на скоростной лодке в Карибское море

11:10 — прибытие на лучший пляж острова Саона, 4 часа свободного времени

12:15 — обед с лангустами

15.00 — отправление в Голубую Лагуну, стол-фуршет с фруктами и шампанским

16:30 — возвращение в порт, отправление на автобусе в Пунта-Кану

19:00 — ориентировочное возвращение в отель

Организационные детали