в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 06:30

Идеальный день на острове Саона

Отдохнуть на закрытом райском пляже, отобедать лангустами и увидеть морских звезд в Голубой Лагуне

Групповая
В этой программе мы собрали всё, за что путешественники любят остров Саона! В группе до 26 человек вы пройдете по улочкам города Художников, а затем на мотомаране причалите к лучшему пляжу Саоны и проведете здесь 4 часа.

Дополнят наше путешествие обед из лангустов, отменный ром и остановка в Голубой Лагуне, где вы с бокалом игристого в руке понаблюдаете за морскими звездами.
Идеальный день на острове Саона
Идеальный день на острове Саона
Идеальный день на острове Саона
Идеальный день на острове Саона
Идеальный день на острове Саона
Идеальный день на острове Саона
Идеальный день на острове Саона
Идеальный день на острове Саона
Идеальный день на острове Саона
Идеальный день на острове Саона
Идеальный день на острове Саона
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Город Художников. Из Пунта-Каны рано утром мы выезжаем на комфортабельном автобусе с кондиционером. По пути посетим знаменитую деревушку Altos De Chavon: во время 40-минутной остановки вы прогуляетесь по улочкам в средневековом стиле, узнаете о городе Художников и сделаете колоритные фотографии.

Отдых на Саоне по системе «всё включено»! Из порта Байяибе вы выйдем в море на удобном мотомаране: на борту для вас припасен ром отличного качества. Причалим к лучшему пляжу острова с отличной инфраструктурой: VIP-зоной, хорошим заходом в воду, душем, туалетом, медпунктом. У вас будет 4 часа, чтобы понежиться на песке и в теплом Карибском море.

Обед с лангустами и ромом. На острове мы организуем шведский стол с блюдами доминиканской кухни, алкогольными и безалкогольными напитками (ром, пиво, вино, кофе, лимонад), а главной изюминкой обеда станут лангусты на гриле.

Морские звезды и фуршет в Голубой Лагуне. На обратном пути в порт мы остановимся в Голубой Лагуне, излюбленном месте обитания морских звезд. Здесь вас ждет фуршет с фруктами и шампанским, а также свободное время для отдыха и фотосессий.

Программа экскурсии

06:30 — выезд из отеля
09:00 — посещение города Художников. Свободное время — 40 минут.
10:00 — прибытие в порт Байяибе, выход на скоростной лодке в Карибское море
11:10 — прибытие на лучший пляж острова Саона, 4 часа свободного времени
12:15 — обед с лангустами
15.00 — отправление в Голубую Лагуну, стол-фуршет с фруктами и шампанским
16:30 — возвращение в порт, отправление на автобусе в Пунта-Кану
19:00 — ориентировочное возвращение в отель

Организационные детали

  • Включено в стоимость: трансфер на автобусе и мотомаране, обед с лангустами, дорогой ром на борту, фуршет с фруктами и шампанским в Голубой Лагуне
  • Экскурсия проходит в группе до 26 человек на автобусе с кондиционером и водой, а также на удобном мотомаране с мини-баром. Транспорт ежедневно дезинфицируется до начала экскурсии.
  • На остров Саона каждый день прибывают тысячи туристов. Но у нашей команды заключен договор с пляжем, который принимает ограниченное количество людей. Вам будет где развернуться:)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 06:30

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