Отправляйтесь из районов Пунта-Каны, Баваро и Уверо Альто на автобусе в путешествие по сельским дорогам живописной местности Доминиканской Республики. Откройте для себя волшебные места, где превосходно представлены наиболее яркие представители флоры Карибских островов.

Прокатитесь по новой дороге, по которой из района можно всего за один час добраться до города Мичес. Полюбуйтесь яркостью красок, проезжая мимо городков Ла-Колония и Эль-Седро. Загляните на ранчо как раз ко времени вкусного и легкого завтрака. Затем следуйте к частной пристани, чтобы сесть на скоростную лодку и отправиться смотреть на горбатых китов в их среде обитания.

Посетите Кайо-Левантадо (остров Бакарди), чтобы испытать настоящий тропический рай в окружении кристально чистой воды. Полюбуйтесь волшебными пейзажами с бирюзовой водой и белыми песчаными пляжами. После этого вернитесь на лодке к пристани, где вас будет ждать комфортабельный автобус с кондиционером, который отвезет вас в деревню Эль-Лимон. Сделайте перерыв на щедрый обед в формате «шведского стола» или доминиканский обед на ранчо Los Cocos.