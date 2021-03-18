Из Пунта-Каны: тур в заповедник с наблюдением за китами

Посетите находящийся под защитой ЮНЕСКО заповедник, где можно понаблюдать за китами, на полуострове Самана

4.4
26 отзывов
В группе
до 100 чел.
Посетите находящийся под защитой ЮНЕСКО заповедник, где можно понаблюдать за китами, на полуострове Самана.

Эта дневная поездка отправляется от Пунта-Каны, Баваро и Уверо Альто.

В тур входит посещение острова Кайо-Левантадо (Бакарди).
Из Пунта-Каны: тур в заповедник с наблюдением за китами
Из Пунта-Каны: тур в заповедник с наблюдением за китами
Из Пунта-Каны: тур в заповедник с наблюдением за китами
Из Пунта-Каны: тур в заповедник с наблюдением за китами
Из Пунта-Каны: тур в заповедник с наблюдением за китами
Из Пунта-Каны: тур в заповедник с наблюдением за китами
Из Пунта-Каны: тур в заповедник с наблюдением за китами
Из Пунта-Каны: тур в заповедник с наблюдением за китами

Что вы увидите 🤩

  • Кап Кана
  • Кайо-Левантадо
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Отправляйтесь в приключение с наблюдением за горбатыми китами в их естественной среде обитания в охраняемом ЮНЕСКО заповеднике
  2. Полюбуйтесь флорой Карибских островов на прекрасных доминиканских просторах
  3. Насладитесь типичным доминиканским обедом в формате «шведского стола» с включенными напитками
Отправляйтесь из районов Пунта-Каны, Баваро и Уверо Альто на автобусе в путешествие по сельским дорогам живописной местности Доминиканской Республики. Откройте для себя волшебные места, где превосходно представлены наиболее яркие представители флоры Карибских островов.
Прокатитесь по новой дороге, по которой из района можно всего за один час добраться до города Мичес. Полюбуйтесь яркостью красок, проезжая мимо городков Ла-Колония и Эль-Седро. Загляните на ранчо как раз ко времени вкусного и легкого завтрака. Затем следуйте к частной пристани, чтобы сесть на скоростную лодку и отправиться смотреть на горбатых китов в их среде обитания.
Посетите Кайо-Левантадо (остров Бакарди), чтобы испытать настоящий тропический рай в окружении кристально чистой воды. Полюбуйтесь волшебными пейзажами с бирюзовой водой и белыми песчаными пляжами. После этого вернитесь на лодке к пристани, где вас будет ждать комфортабельный автобус с кондиционером, который отвезет вас в деревню Эль-Лимон. Сделайте перерыв на щедрый обед в формате «шведского стола» или доминиканский обед на ранчо Los Cocos.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Официальный гид, говорящий на необходимом вам языке
  • Трансфер наземным транспортом
  • Завтрак в Мичесе
  • Трансфер на крытой лодке или скоростном катере
  • Обед «шведский стол» или в доминиканском стиле
  • Шезлонг на пляже Кайо-Левантадо
  • Национальный напиток
Что не входит
  • Чаевые
  • Сувениры
  • Фотографии и видео (можно приобрести)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Купальный костюм
  • Полотенце
  • Солнцезащитный крем
  • Удобная одежда
Важная информация
  • Тур не рекомендуется беременным женщинам или лицам, испытывающим проблемы со спиной
  • Тур можно бронировать группам до 15 человек
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
  • Люди с заболеваниями спины
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
9
3
4
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
18 мар 2021
(Германия)
Мы заказали экскурсию с немецкоязычным гидом, наш гид очень хорошо говорил по-русски и по-испански, а также немного по-немецки и нормальный английский. Мы ожидали большего от программы сохранения китов. На обратном пути корабль проехал через охранную зону с атмосферой праздника на борту, очень громкой музыкой и на большой скорости. Что в этом должно быть устойчивым?
P
23 янв 2021
(Франция)
Почти 3 часа езды от Байяибе и новой дороги + волшебные пейзажи отсутствовали. Водитель очень быстро ездит по ухабистым дорогам. Завтрак сводится к сэндвичу + несколько кусочков фруктов и стакан сока на очень захудалом ранчо Кит просмотр в течение 40 минут, мы видели 6, за день до того, как они увидели 1 остров Бакарди великолепен, обед в порядке, несмотря на очень плохую организацию Нет посещения деревни Эль-Лимон, вы покидаете остров Бакарди в 15:00, чтобы продолжить 3-часовую поездку, которую я рекомендую для китов и острова, но организация действительно оставляет желать лучшего, и объявление вводит в заблуждение
P
23 фев 2020
(Франция)
Очень красивое зрелище увидеть десяток китов, плавающих рядом с нашей лодкой! Наш гид, Рокки, очень милый! Обед был идеальным, 2 часа на острове Бакарди, жаль, что он загроможден мусором, а шезлонги очень повреждены … плавание, однако, очень ценится! Встреча в нашем отеле без забот, только о минусах, обещанный завтрак был очень легким.

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