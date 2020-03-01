Maxim проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по городам Байяибе и Альтес Де Чавон

Мы отправимся на южное побережье страны, где находится знаменитый «город художников» — Альтес Де Чавон, построенный миллионером и меценатом Чарльзом Блюдорном. Вас впечатлит этот уголок «настоящей» Европы эпохи Возрождения, внезапно вырастающий среди карибских джунглей. Мы приедем сюда рано утром, до экскурсионных автобусов, чтобы вы смогли в полной мере насладиться тишиной и красотой уютных улочек. Далее мы посетим еще один колоритный доминиканский город Байяибе, где я расскажу о легендах, традициях и «причудах» местного населения.

Отдых на великолепном пляже

Во второй части экскурсии вы посетите пляж с лазурной водой и богатым подводным миром. А еще услышите самые интересные факты о культуре и природе страны. На обратном пути я с радостью отвечу на все вопросы, и, по желанию, сделаю остановку у магазина, где вы сможете купить фрукты и сувениры местного производства без туристических наценок.