Maxim проводит ещё 1 экскурсию

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Живописные пляжи, профессиональная фотосессия, снорклинг и прогулка по городу художников

Maxim
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Maxim – ваш гид
Приглашаю в насыщенное автомобильное путешествие по южному побережью Доминиканы, которое является настоящей «мечтой путешественника»: лазурная вода, богатый подводный мир, шикарные пляжи, город художников и кинематографистов — Альтес Де Чавон.

Вы погуляете по симпатичным европеизированным улочкам, вдоволь накупаетесь и познакомитесь с местными традициями и культурой.

А еще получите на память о путешествии яркие фотографии, сделанные в самых выразительных местах!
От 240 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Карибская мозаика
Карибская мозаика

Что вас ожидает

Прогулка по городам Байяибе и Альтес Де Чавон
Мы отправимся на южное побережье страны, где находится знаменитый «город художников» — Альтес Де Чавон, построенный миллионером и меценатом Чарльзом Блюдорном. Вас впечатлит этот уголок «настоящей» Европы эпохи Возрождения, внезапно вырастающий среди карибских джунглей. Мы приедем сюда рано утром, до экскурсионных автобусов, чтобы вы смогли в полной мере насладиться тишиной и красотой уютных улочек. Далее мы посетим еще один колоритный доминиканский город Байяибе, где я расскажу о легендах, традициях и «причудах» местного населения.

Отдых на великолепном пляже
Во второй части экскурсии вы посетите пляж с лазурной водой и богатым подводным миром. А еще услышите самые интересные факты о культуре и природе страны. На обратном пути я с радостью отвечу на все вопросы, и, по желанию, сделаю остановку у магазина, где вы сможете купить фрукты и сувениры местного производства без туристических наценок.

Организационные детали

  • Во время экскурсии я выступаю в роли гида, инструктора по снорклингу, водителя и фотографа.
  • Фотосессия включена в стоимость. На память о путешествии я отправлю вам 50 профессиональных снимков.
  • Экскурсия проходит на автомобиле с кондиционером.
  • В стоимость экскурсии включены прохладительные напитки.
  • Входные билеты в Альтес Де чавон (22 евро на человека), алкогольные напитки и еда не включены в стоимость.
Карибская мозаика
Карибская мозаика
Карибская мозаика
Карибская мозаика
Карибская мозаика
Карибская мозаика
Карибская мозаика
Карибская мозаика

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maxim
Maxim
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Максим, я живу в Доминикане уже около года, за это время она стала моим вторым домом. Я интересуюсь историей, традициями, повседневным бытом этой замечательной страны и ее жителей и с радостью делюсь своими знаниями и опытом на экскурсиях. А еще я давно занимаюсь фотографией и сейчас это увлечение стало частью профессии — бонусом к моим экскурсиям вы получаете комплект ярких обработанных снимков. До встречи в Доминикане!
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Maxim проводит ещё 1 экскурсию

Все оттенки ДоминиканыВсе оттенки ДоминиканыВсе оттенки Доминиканы
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Все грани Санто-ДомингоВсе грани Санто-ДомингоВсе грани Санто-Доминго
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Открыть самобытную столицу Доминиканы и посетить загадочную пещеру Три глаза
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Таинственный островТаинственный островТаинственный остров
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Невозможно уехать из Доминиканской республики, не посетив национальный парк Лос Айтисес. Мангровые заросли, древние гроты с рисунками индейцев, бассейны с горной водой и пение экзотических птиц — вы окажетесь в тропической сказке, которую не забудете никогда.

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