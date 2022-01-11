во вторник, среду, пятницу и субботу в 07:00

Остров Саона и город Художников

Отдохнуть на одном из лучших пляжей Доминиканы и побывать в Голубой Лагуне на групповой экскурсии

В группе
до 26 чел.
Эта экскурсия-мечта подарит вам идеальный день в Доминикане! В группе до 26 человек на скоростной лодке вы отправитесь на райский остров Саона и проведете 4 часа на его лучшем пляже.

А еще пройдете по улочкам города Художников, увидите, как Карибское море встречается с Атлантикой, и с бокалом игристого в руке понаблюдаете за морскими звездами в Голубой Лагуне.
Остров Саона и город Художников
Остров Саона и город Художников
Остров Саона и город Художников
Остров Саона и город Художников
Остров Саона и город Художников
Остров Саона и город Художников
Остров Саона и город Художников
Остров Саона и город Художников
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Город Художников. Из Пунта-Каны рано утром мы выезжаем на комфортабельном автобусе. Первым делом посетим знаменитую деревушку Altos De Chavon: во время 40-минутной остановки вы прогуляетесь по улочкам в средневековом стиле, узнаете о городе Художников и сделаете колоритные фотографии.

Отдых на острове Саона! Из порта Байяибе на удобной скоростной лодке мы направимся к лучшему пляжу острова со всей необходимой инфраструктурой (хороший заход в воду, душ, туалет, медпункт, система «все включено»). У вас будет целых 4 часа, чтобы насладиться пляжным отдыхом и купанием в Карибском море.

Обед. Также на острове Саона мы организуем шведский стол с блюдами доминиканской кухни, алкогольными и безалкогольными напитками.

Морские звезды в Голубой Лагуне. На обратном пути с лодки вы увидите мангровые заросли и пролив Катуано, где Карибское море встречается с Атлантикой. А после мы остановимся в Голубой Лагуне, излюбленном месте обитания морских звезд. Здесь вас ждет фуршет с фруктами и шампанским, а также свободное время для отдыха и фотосессий.

Возвращение в порт Байаибе, откуда на автобусе вы отправитесь обратно в Пунта-Кану, а перед этим сможете заглянуть за покупками в сувенирный магазин.

Программа экскурсии

7:00 — выезд из отеля
9:00 — посещение города Художников. Свободное время — 40 минут.
10:30 — прибытие в порт Байяибе, выход на скоростной лодке в Карибское море
11:00 — прибытие на лучший пляж острова Саона, 4 часа свободного времени
12:15 — обед
15.00 — отправление на лодке в обратный путь
15:30 — остановка в Голубой Лагуне, стол-фуршет с фруктами и шампанским
17:00 — возвращение в порт, отправление на автобусе в Пунта-Кану
18:30 — ориентировочное возвращение в отель

Организационные детали

  • Включено в стоимость: трансфер на автобусе и лодке, обед, напитки, фуршет с фруктами и шампанским в Голубой Лагуне
  • Экскурсия проходит в группе до 26 человек на автобусе с кондиционером, а также на удобной скоростной лодке с навесом и мини-баром. Транспорт ежедневно дезинфицируется до начала экскурсии.
  • На остров Саона каждый день прибывают тысячи туристов. Но у нашей команды заключен договор с пляжем, который принимает ограниченное количество людей. Вам будет где развернуться:)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: во вторник, среду, пятницу и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник, среду, пятницу и субботу в 07:00

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