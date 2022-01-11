во вторник, среду, пятницу и субботу в 07:00

Что вас ожидает

Город Художников. Из Пунта-Каны рано утром мы выезжаем на комфортабельном автобусе. Первым делом посетим знаменитую деревушку Altos De Chavon: во время 40-минутной остановки вы прогуляетесь по улочкам в средневековом стиле, узнаете о городе Художников и сделаете колоритные фотографии.

Отдых на острове Саона! Из порта Байяибе на удобной скоростной лодке мы направимся к лучшему пляжу острова со всей необходимой инфраструктурой (хороший заход в воду, душ, туалет, медпункт, система «все включено»). У вас будет целых 4 часа, чтобы насладиться пляжным отдыхом и купанием в Карибском море.

Обед. Также на острове Саона мы организуем шведский стол с блюдами доминиканской кухни, алкогольными и безалкогольными напитками.

Морские звезды в Голубой Лагуне. На обратном пути с лодки вы увидите мангровые заросли и пролив Катуано, где Карибское море встречается с Атлантикой. А после мы остановимся в Голубой Лагуне, излюбленном месте обитания морских звезд. Здесь вас ждет фуршет с фруктами и шампанским, а также свободное время для отдыха и фотосессий.

Возвращение в порт Байаибе, откуда на автобусе вы отправитесь обратно в Пунта-Кану, а перед этим сможете заглянуть за покупками в сувенирный магазин.

Программа экскурсии

7:00 — выезд из отеля

9:00 — посещение города Художников. Свободное время — 40 минут.

10:30 — прибытие в порт Байяибе, выход на скоростной лодке в Карибское море

11:00 — прибытие на лучший пляж острова Саона, 4 часа свободного времени

12:15 — обед

15.00 — отправление на лодке в обратный путь

15:30 — остановка в Голубой Лагуне, стол-фуршет с фруктами и шампанским

17:00 — возвращение в порт, отправление на автобусе в Пунта-Кану

18:30 — ориентировочное возвращение в отель

Организационные детали