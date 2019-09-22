Поднимитесь на борт скоростного катера и прочувствуйте ветер во время путешествия по Карибскому морю. Отправляйтесь на прекрасный остров Саона, чтобы искупаться в природном бассейне и побывать на песчаной отмели посреди моря.

Оцените морские звезды и других представителей морской флоры и фауны, веселясь в море. В свободное время полежите на пляже и вкусно пообедайте по системе «шведский стол». Сыграйте в пляжный волейбол или просто отдохните на шезлонгах.

Проплывите по спокойным водам на катамаране с открытым баром из алкогольных и безалкогольных напитков. Оцените замечательную атмосферу, которая подойдет для всей семьи.

Сделайте тур еще лучше, включив в него вкусный обед на пляже из омаров, других морепродуктов и белого вина. В стоимость также входит оборудование для сноркелинга. При выборе премиум-тура вас ждет частный обед из лобстеров и белого вина, визит в каменный город Альтос-де-Чавон, сноркелинг, 3 часа на пляжа острова Саона и многое другое.