Остров Саона: круиз на весь день с услугами по желанию

Отправляйтесь в круиз, чтобы прикоснуться к природе и оценить красивое побережье, кокосовые пальмы

3.7
146 отзывов
Круиз
в группе до 50 чел.
Отправляйтесь в круиз, чтобы прикоснуться к природе и оценить красивое побережье, кокосовые пальмы и пышные пляжи острова Саона.

Воспользуйтесь сервисом «все включено» с обедом в формате «шведский стол», местными напитками и разнообразными развлечениями.
Остров Саона: круиз на весь день с услугами по желанию
Остров Саона: круиз на весь день с услугами по желанию
Остров Саона: круиз на весь день с услугами по желанию
Остров Саона: круиз на весь день с услугами по желанию
Остров Саона: круиз на весь день с услугами по желанию
Остров Саона: круиз на весь день с услугами по желанию
Остров Саона: круиз на весь день с услугами по желанию
Остров Саона: круиз на весь день с услугами по желанию
Остров Саона: круиз на весь день с услугами по желанию
Остров Саона: круиз на весь день с услугами по желанию
Остров Саона: круиз на весь день с услугами по желанию
Остров Саона: круиз на весь день с услугами по желанию
Остров Саона: круиз на весь день с услугами по желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Совершите круиз вдоль побережья острова Саона на борту грандиозного судна
  2. Отдохните на белых песчаных пляжах и искупайтесь в бирюзовых водах
  3. Оцените морские звезды в кристально чистой воде природного бассейна
  4. Полюбуйтесь на разнообразие кораллов и рыб
  5. Воспользуйтесь открытым баром и пообедайте в формате «шведский стол»
Поднимитесь на борт скоростного катера и прочувствуйте ветер во время путешествия по Карибскому морю. Отправляйтесь на прекрасный остров Саона, чтобы искупаться в природном бассейне и побывать на песчаной отмели посреди моря.
Оцените морские звезды и других представителей морской флоры и фауны, веселясь в море. В свободное время полежите на пляже и вкусно пообедайте по системе «шведский стол». Сыграйте в пляжный волейбол или просто отдохните на шезлонгах.
Проплывите по спокойным водам на катамаране с открытым баром из алкогольных и безалкогольных напитков. Оцените замечательную атмосферу, которая подойдет для всей семьи.
Сделайте тур еще лучше, включив в него вкусный обед на пляже из омаров, других морепродуктов и белого вина. В стоимость также входит оборудование для сноркелинга. При выборе премиум-тура вас ждет частный обед из лобстеров и белого вина, визит в каменный город Альтос-де-Чавон, сноркелинг, 3 часа на пляжа острова Саона и многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Переезды на автобусе с кондиционером в обе стороны
  • Катамаран и скоростной катер во время тура
  • Гид
  • Вход в национальный парк Востока
  • Сноркелинг в природном бассейне
  • Обед по системе «шведский стол»
  • Традиционные доминиканские алкогольные и безалкогольные напитки
  • Обед из лобстеров и белого вина (при выборе соответствующего варианта тура)
  • 3 часа на пляже острова Саона (при выборе соответствующего варианта тура)
  • Посещение каменного города Альтос-де-Чавон (при выборе соответствующего варианта тура)
Что не входит
  • Фотографии и видео (доступны для покупки)
  • Сувениры
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Наденьте удобную одежду
  • Возьмите купальный костюм, полотенце, солнцезащитный крем, фотоаппарат, очки от солнца и очки для плавания
  • Пожалуйста, возьмите сухую одежду для обратной поездки, так как в автобусе будет работать кондиционер
  • Пожалуйста, позавтракайте перед отправлением из отеля
  • Беременные женщины не могут участвовать в этом туре
  • Этот тур подходит для всех возрастов
  • Принять участие в туре можно, даже если вы не умеете плавать
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 146 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
41
3
21
2
20
1
12
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
22 сен 2019
(Великобритания)
Они заберут вас из вестибюля вашего отеля и снова оставят там, ваш желудок будет найден у лодок, путешествие займет около 1,5 часов, в зависимости от местоположения вашего отеля, на обратном пути может быть скоростная лодка. Вы посещаете бухту, прежде чем вернуться. Это было необычное место для меня, это был необыкновенный опыт.
R
19 июля 2019
(США)
Очень захватывающий день. Мама Линда была очень любезной и любезной. Поездка в док была довольно тесной; они объединили фургоны в туристический автобус. Скоростной катер и подводное плавание было очень весело. Остров был красивым, и обед был горячим и свежим. Катамаран был безостановочной вечеринкой … с многочисленными кубинскими весами … лучшая поездка
А
29 апр 2019
(Германия)
Они действительно сделали свое лучшее выполнение "невыполнимой миссии". 60 км в ДР - это целое состояние. Организация была идеальной. Остров красивый, пляж великолепный, но возле него слишком много лодок, и плавать практически невозможно. Поездка на катамаране была хорошей вечеринкой, а также возвращение на скоростных катерах и короткая остановка на втором пляже. То же самое почти везде в ДР, так что, возможно, 3 часа езды на автобусе - это время для экономии …

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