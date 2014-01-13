во вторник, среду и пятницу в 07:00

Открыть Санто-Доминго: групповая экскурсия из Пунта-Каны

Путешествие в эпоху индейцев, пиратов и конкистадоров на автобусной экскурсии с гидом-историком

В группе
до 35 чел.
Санто-Доминго — город, который точно стоит посетить, ведь именно отсюда начался путь европейцев в Америку.

В группе до 35 человек вы осмотрите дома, площади и церкви Колониальной части города, услышите истории о завоевании континента и увидите легендарный маяк Колумба.

А кроме того, заглянете на фабрику сигар и в пещеру Три Глаза с подземными озерами.
Открыть Санто-Доминго: групповая экскурсия из Пунта-Каны
Открыть Санто-Доминго: групповая экскурсия из Пунта-Каны
Открыть Санто-Доминго: групповая экскурсия из Пунта-Каны
Открыть Санто-Доминго: групповая экскурсия из Пунта-Каны
Открыть Санто-Доминго: групповая экскурсия из Пунта-Каны
Открыть Санто-Доминго: групповая экскурсия из Пунта-Каны
Открыть Санто-Доминго: групповая экскурсия из Пунта-Каны
Открыть Санто-Доминго: групповая экскурсия из Пунта-Каны
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Увлекательный путь в Санто-Доминго. В автобусе группу сопровождает один из лучших гидов-историков Доминиканы, который не даст вам заскучать! Также по пути мы посетим сигарную фабрику и пещеру Три Глаза, на дне которой вы найдете три чистейших озера — и с нашей помощью обнаружите еще одно, секретное.

Знаменитый маяк Колумба мы тоже не обойдем стороной: вы осмотрите снаружи грандиозный памятник первооткрывателю и услышите интересные факты о нем. Затем вас ждет обед в исторической части Санто-Доминго с шикарным видом на море.

Прогулка по Колониальной части города. После обеда мы пройдем по колоритным улочкам и увидим самое интересное в этой части Санто-Доминго: дом Диего Колумба и дом Королей, первый собор Америки, площадь Испании, а также Пантеон Отечества (с посещением). После у вас будет свободное время для прогулки по городу.

Программа экскурсии

6:30 — выезд из отеля
9:00 — посещение сигарной фабрики
10:00 — посещение пещеры Три Глаза
11:00 — осмотр маяка Колумба
12:00 — обед
12:40 — прогулка по Колониальной части города
14:00 — свободное время в Санто-Доминго
15:00 — отправление в обратный путь (в пути посещаем сувенирный магазин)
18:00 — 19:00 — возвращение в отели

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автобусе с кондиционером в группе до 35 человек. Автобус проходит полную дезинфекцию перед каждой экскурсией!
  • Экскурсию проведет один из лучших гидов-историков в Доминикане. Наш гид рассказывает историю гораздо интереснее школьных учителей:)
  • Дорога до Санто-Доминго от Пунта-Каны занимает около 2.5 часов (не включая время на сбор группы по отелям). Пешеходная часть экскурсии занимает около 2,5 часов, включая обед, остальное время вы будете передвигаться на автобусе.
  • Малышам до 7 лет эта экскурсия, скорее всего, покажется скучноватой, а вот школьникам (особенно 6-8 класс) мы настоятельно рекомендуем побывать в Санто Доминго.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: посещение сигарной фабрики, музея рома, пещеры Три Глаза и Пантеона Отечества, обед
  • В стоимость обеда в Санто-Доминго включены блюда доминиканской кухни (рис, курица, мясо, овощные салаты) и безалкогольные напитки. Алкогольные напитки вы можете приобрести за дополнительную плату.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: во вторник, среду и пятницу в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник, среду и пятницу в 07:00

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