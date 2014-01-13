во вторник, среду и пятницу в 07:00

Увлекательный путь в Санто-Доминго. В автобусе группу сопровождает один из лучших гидов-историков Доминиканы, который не даст вам заскучать! Также по пути мы посетим сигарную фабрику и пещеру Три Глаза, на дне которой вы найдете три чистейших озера — и с нашей помощью обнаружите еще одно, секретное.
Знаменитый маяк Колумба мы тоже не обойдем стороной: вы осмотрите снаружи грандиозный памятник первооткрывателю и услышите интересные факты о нем. Затем вас ждет обед в исторической части Санто-Доминго с шикарным видом на море.
Прогулка по Колониальной части города. После обеда мы пройдем по колоритным улочкам и увидим самое интересное в этой части Санто-Доминго: дом Диего Колумба и дом Королей, первый собор Америки, площадь Испании, а также Пантеон Отечества (с посещением). После у вас будет свободное время для прогулки по городу.
6:30 — выезд из отеля
9:00 — посещение сигарной фабрики
10:00 — посещение пещеры Три Глаза
11:00 — осмотр маяка Колумба
12:00 — обед
12:40 — прогулка по Колониальной части города
14:00 — свободное время в Санто-Доминго
15:00 — отправление в обратный путь (в пути посещаем сувенирный магазин)
18:00 — 19:00 — возвращение в отели