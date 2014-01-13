во вторник, среду и пятницу в 07:00

Что вас ожидает

Увлекательный путь в Санто-Доминго. В автобусе группу сопровождает один из лучших гидов-историков Доминиканы, который не даст вам заскучать! Также по пути мы посетим сигарную фабрику и пещеру Три Глаза, на дне которой вы найдете три чистейших озера — и с нашей помощью обнаружите еще одно, секретное.

Знаменитый маяк Колумба мы тоже не обойдем стороной: вы осмотрите снаружи грандиозный памятник первооткрывателю и услышите интересные факты о нем. Затем вас ждет обед в исторической части Санто-Доминго с шикарным видом на море.

Прогулка по Колониальной части города. После обеда мы пройдем по колоритным улочкам и увидим самое интересное в этой части Санто-Доминго: дом Диего Колумба и дом Королей, первый собор Америки, площадь Испании, а также Пантеон Отечества (с посещением). После у вас будет свободное время для прогулки по городу.

Программа экскурсии

6:30 — выезд из отеля

9:00 — посещение сигарной фабрики

10:00 — посещение пещеры Три Глаза

11:00 — осмотр маяка Колумба

12:00 — обед

12:40 — прогулка по Колониальной части города

14:00 — свободное время в Санто-Доминго

15:00 — отправление в обратный путь (в пути посещаем сувенирный магазин)

18:00 — 19:00 — возвращение в отели

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На автобусе с кондиционером в группе до 35 человек. Автобус проходит полную дезинфекцию перед каждой экскурсией!

Экскурсию проведет один из лучших гидов-историков в Доминикане. Наш гид рассказывает историю гораздо интереснее школьных учителей:)

Дорога до Санто-Доминго от Пунта-Каны занимает около 2.5 часов (не включая время на сбор группы по отелям). Пешеходная часть экскурсии занимает около 2,5 часов, включая обед, остальное время вы будете передвигаться на автобусе.

Малышам до 7 лет эта экскурсия, скорее всего, покажется скучноватой, а вот школьникам (особенно 6-8 класс) мы настоятельно рекомендуем побывать в Санто Доминго.

Что входит в стоимость, а что — нет