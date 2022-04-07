Парк активных развлечений «La Hacienda»

Как только гости прибывают в парк La Hacienda, их встречает наш персонал

Групповая
Как только гости прибывают в парк La Hacienda, их встречает наш персонал.

Потом их разделяют на небольшие группы, где они все могут принять участие в разных активностях по очереди.

Каждый посетитель имеет возможность поучаствовать во всех активностях.

Продолжительность Приблизительное время прибытия в парк 50-55 минут после сбора гостей в последнем отеле.

Это однодневная экскурсия, в ходе которой гость совершает различные активности в оптимальных условиях и знакомиться с культурой и обычаями Доминиканской глубинки.
Парк активных развлечений «La Hacienda»
Парк активных развлечений «La Hacienda»
Парк активных развлечений «La Hacienda»
Парк активных развлечений «La Hacienda»
Парк активных развлечений «La Hacienda»
Парк активных развлечений «La Hacienda»
Парк активных развлечений «La Hacienda»
Парк активных развлечений «La Hacienda»
Парк активных развлечений «La Hacienda»

Что вас ожидает 🤩

  • Восточные Кардильеры
  • Парк La Hacienda
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

La Hacienda - это частная ферма, где шаг за шагом Вы будете проходить:

  • Багги

Незабываемое приключение среди дикой природы за рулем багги, по специально разработанносу маршрут для вождения в наиболее экстремальных условиях. Спуски и подьемы, грязь и лужи, это оччень грязное, но весьма веселое времяпровождение. В ходе путешествия предусмотрена остановка у реки Анамуйя с кристально чистой водой, где посетители могут освежиться и поплавать и отмыться от грязи! Советуем каждому. (Не забудьте захватить купальник или сменную одежду)

  • Прогулка на лошадях

Разведайте дикие окрестности Анамуйи верхом на лучших лошадях Доминиканской республики. Испанские лошади пород Квартер и Аппалооса живут на ранчо в отличных условиях и за ними ежедневно очень тщательно ухаживают. Для каждого гостя будет приготовлена лошадь, - не переживайте, опытные наездники и гиды всегда будут рядом.

  • Сафари

Увлекательное путешествие в Доминиканской глубинке на настоящем военном грузовике. Во время путешествия – посещение плантаций какао, кофе и сахарного тростника, посещение доминиканской деревушки, где своими глазами можно посмотреть на образ жизни местных жителей, их дома и быт. Вам предложат попробовать вкуснейший напиток какао, бананы с месных пальм и настойку Мама-Хуана, которые Вы при желании сможете приобрести.

Также на ферме живут домашние животные, которых можно покормить и сделать фотографии.

  • Зиплайн

5 потрясающих маршрутов zipline предполагают пересечение двух горных вершин и живописной горной поляны. У Вас будет возможность испытать самый длинный маршрут в Карибском регионе – более одного километра и высотой полета более 200 метров. Также это одни и самых быстрых спусков на острове, на них можно разогнаться до 70 км/час.

Быстрый прыжок В завершении пятого маршрута зиплайн, у гостей есть выбор последнего спуска – либо быстрый прыжок со страховкой с высоты 20 метров, либо есть возможность спуска по обычной лестнице

  • Фуникулер

Уникальный в стране. Первый подъёмник в Доминиканской республике, который позволяет посетителям переместиться с базы на вершину горы и насладиться незабываемыми видами дикой природы Анамуйи и Карибского моря. Также на подъёмнике можно совершить спуск или начать путешествие на зиплайн. Это невероятно красиво!

Доминиканский Обед

По завершении всех приключений, Вы попробуете эксклюзивную доминиканскую кухню: тыквенный крем-суп, типичный доминиканский мясной суп санкочо, рыбу в кокосовом соусе или рис с молоком, различное мясо, салаты свежие овощи и фрукты. Все блюда приготовлены по лучшим местным рецептам из натуральных местных продуктов.

Что такое La Hacienda VIP? (максимум 10 человек в группе)

Это полностью эксклюзивный тур с VIP-обслуживанием от встречи в отеле до возвращения.

Какие мероприятия включены в La Hacienda VIP?

VIP-трансфер

Трансфер из отеля – La Hacienda – отель на самых комфортабельных автомобилях со всеми удобствами + напитки

Эксклюзивное приветствие

Клиентов встретят эксклюзивным приветственным коктейлем и проведут регистрацию.

Вы познакомитесь с владельцами парка, а затем начнете ваше путешествие в сопровождении гида и им будет оказан приоритет на всех площадках.

Фуникулер + Зиплайн + Быстрый прыжок

Обед

Клиентам будет зарезервирован столик в лучшем месте нашего ресторана. Официант будет в полном распоряжении. Все напитки включены в течение всего дня.

Станция верховой езды и дойка коров.

Клиенты отправятся в конюшню, где пройдут инструктаж по технике безопасности и начнут свое обучение.

Конная прогулка, всегда в сопровождении гида и наших профессиональных наездников.

Также будет возможность научиться доить коров, познакомиться с местностью и принять участие в загоне коров в конюшню

Багги и культурное доминиканское сафари

1 багги на семью или пару. Скоростной путь лежит к доминиканской деревне, где

Можно узнать о традиционном процессе приготовления кофе, традициях и

обычаях доминиканского сельского образа жизни и дегустация типичных местных продуктов, таких как как шоколад, мамахуана и кофе.

После деревни путь лежит на реку Анамуйя, где можно будет искупаться и насладиться красотой природы и тишиной.

 Клиентов всегда будет сопровождать фотограф и гид на их языке.

 Все напитки и закуски включены во время их посещения.

 Фотографии прилагаются и будут отправлены в цифровом виде по окончании визита.

 У клиентов будет возможность повторить Зиплайн, если они того пожелают.

 La Hacienda имеет постоянную службу медицинского обслуживания

Программа

Восточные Кордильеры, Парк La Hacienda

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы отель – La Hacienda – отель в сопровождении русскоязычного гида
  • Участие во всех активностях в парке
  • Система безопасности первого класса
  • Дегустация типичных доминиканских продуктов (кофе, шоколад, сахар)
  • Вода в свободном доступе во время всей экскурсии
  • Традиционный доминиканский обед буфет
Что не входит
  • Напитки на обеде
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день, кроме воскресенья в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Каждый день, кроме воскресенья в 08:00

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