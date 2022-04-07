La Hacienda - это частная ферма, где шаг за шагом Вы будете проходить:

Багги

Незабываемое приключение среди дикой природы за рулем багги, по специально разработанносу маршрут для вождения в наиболее экстремальных условиях. Спуски и подьемы, грязь и лужи, это оччень грязное, но весьма веселое времяпровождение. В ходе путешествия предусмотрена остановка у реки Анамуйя с кристально чистой водой, где посетители могут освежиться и поплавать и отмыться от грязи! Советуем каждому. (Не забудьте захватить купальник или сменную одежду)

Прогулка на лошадях

Разведайте дикие окрестности Анамуйи верхом на лучших лошадях Доминиканской республики. Испанские лошади пород Квартер и Аппалооса живут на ранчо в отличных условиях и за ними ежедневно очень тщательно ухаживают. Для каждого гостя будет приготовлена лошадь, - не переживайте, опытные наездники и гиды всегда будут рядом.

Сафари

Увлекательное путешествие в Доминиканской глубинке на настоящем военном грузовике. Во время путешествия – посещение плантаций какао, кофе и сахарного тростника, посещение доминиканской деревушки, где своими глазами можно посмотреть на образ жизни местных жителей, их дома и быт. Вам предложат попробовать вкуснейший напиток какао, бананы с месных пальм и настойку Мама-Хуана, которые Вы при желании сможете приобрести.

Также на ферме живут домашние животные, которых можно покормить и сделать фотографии.

Зиплайн

5 потрясающих маршрутов zipline предполагают пересечение двух горных вершин и живописной горной поляны. У Вас будет возможность испытать самый длинный маршрут в Карибском регионе – более одного километра и высотой полета более 200 метров. Также это одни и самых быстрых спусков на острове, на них можно разогнаться до 70 км/час.

Быстрый прыжок В завершении пятого маршрута зиплайн, у гостей есть выбор последнего спуска – либо быстрый прыжок со страховкой с высоты 20 метров, либо есть возможность спуска по обычной лестнице

Фуникулер

Уникальный в стране. Первый подъёмник в Доминиканской республике, который позволяет посетителям переместиться с базы на вершину горы и насладиться незабываемыми видами дикой природы Анамуйи и Карибского моря. Также на подъёмнике можно совершить спуск или начать путешествие на зиплайн. Это невероятно красиво!

Доминиканский Обед

По завершении всех приключений, Вы попробуете эксклюзивную доминиканскую кухню: тыквенный крем-суп, типичный доминиканский мясной суп санкочо, рыбу в кокосовом соусе или рис с молоком, различное мясо, салаты свежие овощи и фрукты. Все блюда приготовлены по лучшим местным рецептам из натуральных местных продуктов.

Что такое La Hacienda VIP? (максимум 10 человек в группе)

Это полностью эксклюзивный тур с VIP-обслуживанием от встречи в отеле до возвращения.

Какие мероприятия включены в La Hacienda VIP?

VIP-трансфер

Трансфер из отеля – La Hacienda – отель на самых комфортабельных автомобилях со всеми удобствами + напитки

Эксклюзивное приветствие

Клиентов встретят эксклюзивным приветственным коктейлем и проведут регистрацию.

Вы познакомитесь с владельцами парка, а затем начнете ваше путешествие в сопровождении гида и им будет оказан приоритет на всех площадках.

Фуникулер + Зиплайн + Быстрый прыжок

Обед

Клиентам будет зарезервирован столик в лучшем месте нашего ресторана. Официант будет в полном распоряжении. Все напитки включены в течение всего дня.

Станция верховой езды и дойка коров.

Клиенты отправятся в конюшню, где пройдут инструктаж по технике безопасности и начнут свое обучение.

Конная прогулка, всегда в сопровождении гида и наших профессиональных наездников.

Также будет возможность научиться доить коров, познакомиться с местностью и принять участие в загоне коров в конюшню

Багги и культурное доминиканское сафари

1 багги на семью или пару. Скоростной путь лежит к доминиканской деревне, где

Можно узнать о традиционном процессе приготовления кофе, традициях и

обычаях доминиканского сельского образа жизни и дегустация типичных местных продуктов, таких как как шоколад, мамахуана и кофе.

После деревни путь лежит на реку Анамуйя, где можно будет искупаться и насладиться красотой природы и тишиной.

 Клиентов всегда будет сопровождать фотограф и гид на их языке.

 Все напитки и закуски включены во время их посещения.

 Фотографии прилагаются и будут отправлены в цифровом виде по окончании визита.

 У клиентов будет возможность повторить Зиплайн, если они того пожелают.

 La Hacienda имеет постоянную службу медицинского обслуживания