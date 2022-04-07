Путь в парк лежит по живописной дороге через Восточные Кордильеры. По дороге вы сможете наблюдать за деревенской жизнью, плантациями кофе и какао. По приезду вам проведут инструктаж и выдадут снаряжение. На территории парка находятся 9 линий зиплайна, соединенных между собой. Вы будете пролетать над джунглями, пересаживаясь с одной линии на другу. На каждом этапе вас будут ожидать опытные помощники. После прохождения всех линий, вы вернетесь на базу, откуда ваш путь будет лежать в типичную доминиканскую деревушку. Там вам расскажут о жизни доминиканцев, покажут как сушат и молят кофе, как растет какао и как делают настоящий горячий шоколад. Вы также сможете все продегустировать, а в дополнение к этому вас угостят вкусными пирожочками.

Далее вы направляетесь к обезьянкам самири. Эти малышки совсем не боятся людей. Они очень дружелюбные и не причинят вам никакого вреда. Вам раздадут корм для них, и они увидев его радостно прискочат к вам, будут оазать по вам, кушая и перехватывая еду друг у друга. Это потрясающий опыт знакомства с обезьянками останется надолго в вашей памяти.

Стоимость:

Взрослый билет 79 $ детский билет 50 $

с зиплайн - взрослый билет 124 $ и детский билет 85$