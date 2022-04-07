Парк Обезьянок «Манки Лэнд»

Парк Обезьянок «Манки Лэнд»
Парк Обезьянок «Манки Лэнд»
Парк Обезьянок «Манки Лэнд»
Парк Обезьянок «Манки Лэнд»
Парк Обезьянок «Манки Лэнд»

Что вас ожидает 🤩

  • Парк обезьянок
  • Зип-лайн
  • Дегустация
  • Доминикансое ранчо
  • Восточные Кордильеры
  • Джунгли
  • Снек
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Путь в парк лежит по живописной дороге через Восточные Кордильеры. По дороге вы сможете наблюдать за деревенской жизнью, плантациями кофе и какао. По приезду вам проведут инструктаж и выдадут снаряжение. На территории парка находятся 9 линий зиплайна, соединенных между собой. Вы будете пролетать над джунглями, пересаживаясь с одной линии на другу. На каждом этапе вас будут ожидать опытные помощники. После прохождения всех линий, вы вернетесь на базу, откуда ваш путь будет лежать в типичную доминиканскую деревушку. Там вам расскажут о жизни доминиканцев, покажут как сушат и молят кофе, как растет какао и как делают настоящий горячий шоколад. Вы также сможете все продегустировать, а в дополнение к этому вас угостят вкусными пирожочками.

Далее вы направляетесь к обезьянкам самири. Эти малышки совсем не боятся людей. Они очень дружелюбные и не причинят вам никакого вреда. Вам раздадут корм для них, и они увидев его радостно прискочат к вам, будут оазать по вам, кушая и перехватывая еду друг у друга. Это потрясающий опыт знакомства с обезьянками останется надолго в вашей памяти.

Стоимость:

Взрослый билет 79 $ детский билет 50 $

с зиплайн - взрослый билет 124 $ и детский билет 85$

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 07:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 07:00

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