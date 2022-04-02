в субботу в 06:30

Поездка на остров Саона в мини-группе

Отдохнуть на райском пляже, насладиться напитками и увидеть морских звезд в Голубой Лагуне

Мини-группа
На Саоне вы попадете в рекламу «Баунти»! До острова вы доедете на автобусе и доплывете на скоростной лодке в группе до 12 человек.

Проведёте 4 часа на оборудованном пляже под пальмами, искупаетесь в ослепительно бирюзовом море и поедите лангустов.

А еще погуляете по деревушке Художников и с бокалом игристого в руке понаблюдаете за морскими звездами в Голубой Лагуне.
Поездка на остров Саона в мини-группе
Поездка на остров Саона в мини-группе
Поездка на остров Саона в мини-группе
Поездка на остров Саона в мини-группе
Поездка на остров Саона в мини-группе
Поездка на остров Саона в мини-группе
Поездка на остров Саона в мини-группе
Поездка на остров Саона в мини-группе
Поездка на остров Саона в мини-группе
Поездка на остров Саона в мини-группе
Поездка на остров Саона в мини-группе
Поездка на остров Саона в мини-группе
Поездка на остров Саона в мини-группе
Поездка на остров Саона в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Город Художников. Из Пунта-Каны рано утром мы выезжаем на комфортабельном автобусе. По пути остановимся в деревушке Altos De Chavon: у вас будет 40 минут свободного времени, чтобы прогуляться по улочкам в средневековом стиле и сделать колоритные фото.

Отдых на острове Саона. Скоростная лодка доставит вас на один из лучших пляжей Доминиканы. Здесь хороший заход в воду, есть душ, туалет, медпункт, действует система «все включено». За 4 часа вы отдохнете на пляже с белоснежным песком и поплаваете в Карибском море.

Обед. На острове Саона мы организуем шведский стол с блюдами доминиканской кухни, алкогольными и безалкогольными напитками.

Голубая Лагуна — любимое место обитания морских звезд. Вас ждет фуршет с фруктами и и шампанским, а также время для отдыха и фотосессий.

Программа поездки

06:30 — выезд из отеля
09:00 — посещение города Художников. Свободное время — 40 минут.
10:00 — выход на скоростной лодке в Карибское море
11:00 — прибытие на лучший пляж острова Саона, 4 часа свободного времени
12:15 — обед
15:00 — отправление с острова в Голубую Лагуну, стол-фуршет с фруктами и шампанским
16:30 — возвращение в порт, отправление на автобусе в отель
19:00 — ориентировочное возвращение в отель

Организационные детали

  • Поездка проходит в группе до 12 человек на автобусе с кондиционером, а также на удобной скоростной лодке с навесом и мини-баром. Транспорт ежедневно дезинфицируется до начала поездки.
  • В стоимость включено: трансфер на автобусе и лодке, вода в автобусе, обед (шведский стол с блюдами доминиканской кухни, лангусты на гриле, ром, пиво, вино, кофе, прохладительные напитки), фуршет с фруктами и шампанским в Голубой Лагуне

Ограничения

  • В поездку можно с детьми от 0 лет. Мы не рекомендуем брать с собой детские кресла, а вот взять легкую коляску-трость допустимо.
  • Поездка не подойдет женщинам во второй половине беременности, так как на скоростной лодке может сильно трясти

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Пунта-Кане или Баваро
Когда и сколько длится
Когда: в субботу в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в субботу в 06:30

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