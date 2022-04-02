в субботу в 06:30

Что вас ожидает

Город Художников. Из Пунта-Каны рано утром мы выезжаем на комфортабельном автобусе. По пути остановимся в деревушке Altos De Chavon: у вас будет 40 минут свободного времени, чтобы прогуляться по улочкам в средневековом стиле и сделать колоритные фото.

Отдых на острове Саона. Скоростная лодка доставит вас на один из лучших пляжей Доминиканы. Здесь хороший заход в воду, есть душ, туалет, медпункт, действует система «все включено». За 4 часа вы отдохнете на пляже с белоснежным песком и поплаваете в Карибском море.

Обед. На острове Саона мы организуем шведский стол с блюдами доминиканской кухни, алкогольными и безалкогольными напитками.

Голубая Лагуна — любимое место обитания морских звезд. Вас ждет фуршет с фруктами и и шампанским, а также время для отдыха и фотосессий.

Программа поездки

06:30 — выезд из отеля

09:00 — посещение города Художников. Свободное время — 40 минут.

10:00 — выход на скоростной лодке в Карибское море

11:00 — прибытие на лучший пляж острова Саона, 4 часа свободного времени

12:15 — обед

15:00 — отправление с острова в Голубую Лагуну, стол-фуршет с фруктами и шампанским

16:30 — возвращение в порт, отправление на автобусе в отель

19:00 — ориентировочное возвращение в отель

Организационные детали

Поездка проходит в группе до 12 человек на автобусе с кондиционером, а также на удобной скоростной лодке с навесом и мини-баром. Транспорт ежедневно дезинфицируется до начала поездки.

В стоимость включено: трансфер на автобусе и лодке, вода в автобусе, обед (шведский стол с блюдами доминиканской кухни, лангусты на гриле, ром, пиво, вино, кофе, прохладительные напитки), фуршет с фруктами и шампанским в Голубой Лагуне

Ограничения