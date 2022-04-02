в субботу в 06:30

Город Художников. Из Пунта-Каны рано утром мы выезжаем на комфортабельном автобусе. По пути остановимся в деревушке Altos De Chavon: у вас будет 40 минут свободного времени, чтобы прогуляться по улочкам в средневековом стиле и сделать колоритные фото.
Отдых на острове Саона. Скоростная лодка доставит вас на один из лучших пляжей Доминиканы. Здесь хороший заход в воду, есть душ, туалет, медпункт, действует система «все включено». За 4 часа вы отдохнете на пляже с белоснежным песком и поплаваете в Карибском море.
Обед. На острове Саона мы организуем шведский стол с блюдами доминиканской кухни, алкогольными и безалкогольными напитками.
Голубая Лагуна — любимое место обитания морских звезд. Вас ждет фуршет с фруктами и и шампанским, а также время для отдыха и фотосессий.
06:30 — выезд из отеля
09:00 — посещение города Художников. Свободное время — 40 минут.
10:00 — выход на скоростной лодке в Карибское море
11:00 — прибытие на лучший пляж острова Саона, 4 часа свободного времени
12:15 — обед
15:00 — отправление с острова в Голубую Лагуну, стол-фуршет с фруктами и шампанским
16:30 — возвращение в порт, отправление на автобусе в отель
19:00 — ориентировочное возвращение в отель