Пунта-Кана: частный трансфер в Уверо-Альто

Закажите частный трансфер на комфортном автомобиле с кондиционером
Индивидуально
для 4 чел.
Закажите частный трансфер на комфортном автомобиле с кондиционером из Пунта-Кана в Уверо-Альто на северо-восточном побережье Доминиканской Республики. Это избавит вас от хлопот по поиску надежного местного такси и облегчит ваше путешествие.
Наш транспортдоставит вас прямо к месту назначения быстро, безопасно, с комфортом.
Наш транспортдоставит вас прямо к месту назначения быстро, безопасно, с комфортом.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет
Закажите частный трансфер на комфортном автомобиле с кондиционером
из Пунта-Кана в Уверо-Альто на северо-восточном побережье Доминиканской Республики.
Это избавит вас от хлопот по поиску надежного местного такси и облегчит ваше путешествие. Наш транспортдоставит вас прямо к месту назначения быстро, безопасно, с комфортом.
Важно знать
Во время бронирования вы должны указать следующую информацию:
- авиакомпания и номер рейса/ название круизного судна,
- город отправления,
- время прибытия,
- название гостиницы,
- адрес гостиницы.
- Если вы не предоставили информацию о своем рейсе и гостинице, местный провайдер не сможет организовать ваш перевод, и возврат средств не будет предоставлен.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- личные расходы.
Ответы на вопросы
- Что входит
- трансфер.
- Что не входит
- личные расходы.
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: по договоренностиЗавершение: ваш отель
- Когда и сколько длится
- Когда: по договоренностиЭкскурсия длится около 30 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 58 чел.
- Важная информация
- Во время бронирования вы должны указать следующую информацию:
- авиакомпания и номер рейса/ название круизного судна
- город отправления
- время прибытия
- название гостиницы
- адрес гостиницы.
- Если вы не предоставили информацию о своем рейсе и гостинице, местный провайдер не сможет организовать ваш перевод, и возврат средств не будет предоставлен.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по договоренности
TicketsS
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