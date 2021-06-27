Самана из Пунта-Каны: тур на весь день на автобусе и лодке

Окружите себя природным великолепием Доминиканы и полюбуйтесь ее красотой с разных углов в рамках тура в Саману

4
42 отзыва
В группе
до 100 чел.
Окружите себя природным великолепием Доминиканы и полюбуйтесь ее красотой с разных углов в рамках тура в Саману.

Прокатитесь на лошади к водопаду Эль-Лимон, посетите остров Кайо-Левантадо, типичный островной дом и пообедайте в формате шведского стола.
Самана из Пунта-Каны: тур на весь день на автобусе и лодке
Самана из Пунта-Каны: тур на весь день на автобусе и лодке
Самана из Пунта-Каны: тур на весь день на автобусе и лодке
Самана из Пунта-Каны: тур на весь день на автобусе и лодке
Самана из Пунта-Каны: тур на весь день на автобусе и лодке
Самана из Пунта-Каны: тур на весь день на автобусе и лодке
Самана из Пунта-Каны: тур на весь день на автобусе и лодке
Самана из Пунта-Каны: тур на весь день на автобусе и лодке
Самана из Пунта-Каны: тур на весь день на автобусе и лодке
Самана из Пунта-Каны: тур на весь день на автобусе и лодке
Самана из Пунта-Каны: тур на весь день на автобусе и лодке

Что вы увидите 🤩

  • Кайо-Левантадо
  • Плаза Уверо-Альто
  • Пляж Кабеса-де-Торо
  • Водопад Эль-Лимон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Отправляйтесь в путешествие среди живописной природы Доминиканской республики
  2. Попробуйте органические фрукты прямо с плантации
  3. Прокатитесь на скоростном катере в город Санта-Барбара-де-Самана
  4. Полакомьтесь вкусными блюдами шведского стола в доминиканском стиле
  5. Прокатитесь верхом на лошади к водопаду Эль-Лимон
Воспользуйтесь трансфером из отеля в районах Пунта-Кана, Баваро, Уверо-Альто и Байяибе, а затем исследуйте удивительную сельскую местность Доминиканской Республики с разных точек зрения. Путешествуйте по сельским дорогам и получите бесконечные возможности для фотографирования.
Начните примерно с часа езды по шоссе Эль-Сейбо от Баваро до Михеса. Отправляйтесь к причалу, чтобы сесть на катер до Санта-Барбара-де-Самана. По прибытии сядьте на грузовик в стиле сафари и отправляйтесь в Эль-Лимон. Посетите дом на острове и попробуйте местные и органические фрукты с плантации.
Продолжите путь к величественному водопаду Эль-Лимон, совершив короткую поездку по тропическому лесу на лошади. Получите уникальный вид на кристально чистые воды с горы, прежде чем попрощаться с лошадьми и отправиться в поход вдоль реки, чтобы освежиться в водопаде.
Пополните запасы типичной еды "шведский стол" в Rancho Tipico и насладитесь коротким отдыхом, прежде чем вернуться на причал в Самане.
Отправляйтесь на остров Бакарди или Кайо-Левантадо на скоростном катере и искупайтесь в бирюзовых водах по прибытии. Затем сядьте на катер и совершите последнюю поездку в Мишес, где вас будет ждать автобус, который отвезет вас обратно в отель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Официальный гид, говорящий на необходимом вам языке
  • Проезд на автобусе и внедорожнике
  • Проезд на моторной лодке из города Санта-Барбара-де-Самана на остров Кайо-Левантадо
  • Обед из традиционных блюд в формате шведского стола
  • Шезлонг на пляже Кайо-Левантадо
  • Бесплатный бар с национальными напитками
  • Поездка на лошадях через лес
  • Трансфер от/до отеля
Что не входит
  • Сувениры
  • Чаевые
  • Фотографии и видео (можно приобрести)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Купальный костюм
  • Полотенце
  • Солнцезащитный крем
Важная информация
  • Этот тур не рекомендуется беременным женщинам или людям с серьезными проблемами спины
  • Использование шезлонга на пляже Кайо-Левантадо включено в стоимость проживания
  • Сувениры и чаевые не включены
  • Видео и изображения не включены (доступны для покупки)
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
  • Люди с заболеваниями спины
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 42 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
16
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9
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1
2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
27 июня 2021
Очень хорошая экскурсия. Наслаждаясь видом на водопад Эль-Лимон, кататься на лошади было восхитительно, обед вкусный, гид Ната был превосходным, и пляж тоже был хорошим. Единственная проблема - транспорт и связь с местным агентством … мы не получили подтверждения о точном времени посадки, и мы ждем с 5:15 до 7 утра перед отелем … очень неприятно просыпаться в 4: 30 …
S
9 янв 2020
(Швейцария)
Экскурсия определенно была интересной и очень насыщенной! Pro. Несмотря на несколько смен и мероприятий, все было прекрасно организовано. Гиды были очень хорошо подготовлены и предоставили большой объем информации. Посещенные места были потрясающими. Кайо-Левантадо - это рай. Минусы. Перед поездкой к водопаду Лимон: примите во внимание, что сопровождающие ребята не получают зарплату за свои услуги (они действуют как «волонтеры»). Каждому сопровождающему выдается лошадь (и они заботятся о ее кормлении и чистке), и живут они только по советам посетителей. К сожалению, времени, чтобы насладиться Кайо-Левантадо (примерно 1 час30), очень мало. Остерегайтесь ежей!
А
23 ноя 2019
(Испания)
Мероприятие довольно хорошее, очень полное, и я рекомендую его, если вы ищете что-то более аутентичное, чем пляж и ром. Гиды неплохие, и один из них очень хороший, стоит отметить, что он что-то рассказывает о доминиканской культуре и регионе Самана. Лодка была в порядке, хотя нас обрушил проливной дождь, к счастью, это так и осталось анекдотом. Довольно интересная конная прогулка и красивый водопад. Стоит отметить, что из-за засухи не было большого стока, но все же красота. Товарищи животных хорошо, пока не дойдут до конца, и они вытащат всю шрапнель, чтобы причинить боль, чтобы вы высвободили максимальный наконечник, становясь тяжелым и раздражающим товарищем. Я рекомендую покупать какао, табак или кофе, зная, что их можно выжать, поскольку их начальная цена завышена.

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