Воспользуйтесь трансфером из отеля в районах Пунта-Кана, Баваро, Уверо-Альто и Байяибе, а затем исследуйте удивительную сельскую местность Доминиканской Республики с разных точек зрения. Путешествуйте по сельским дорогам и получите бесконечные возможности для фотографирования.

Начните примерно с часа езды по шоссе Эль-Сейбо от Баваро до Михеса. Отправляйтесь к причалу, чтобы сесть на катер до Санта-Барбара-де-Самана. По прибытии сядьте на грузовик в стиле сафари и отправляйтесь в Эль-Лимон. Посетите дом на острове и попробуйте местные и органические фрукты с плантации.

Продолжите путь к величественному водопаду Эль-Лимон, совершив короткую поездку по тропическому лесу на лошади. Получите уникальный вид на кристально чистые воды с горы, прежде чем попрощаться с лошадьми и отправиться в поход вдоль реки, чтобы освежиться в водопаде.

Пополните запасы типичной еды "шведский стол" в Rancho Tipico и насладитесь коротким отдыхом, прежде чем вернуться на причал в Самане.

Отправляйтесь на остров Бакарди или Кайо-Левантадо на скоростном катере и искупайтесь в бирюзовых водах по прибытии. Затем сядьте на катер и совершите последнюю поездку в Мишес, где вас будет ждать автобус, который отвезет вас обратно в отель.