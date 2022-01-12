в понедельник, среду и пятницу в 06:00

Что вас ожидает

🌿 Заповедник Лос Айтисес. На удобном автобусе мы доедем до пристани, где вас ждет легкий завтрак с бутербродами, кофе и фруктами. Затем на катамаране направимся в Лос Айтисес: вы увидите мангровые заросли и парящие скалы, цапель, пеликанов и красногрудых фрегатов, грот Пасть Акулы и пещеру с рисунком индейцев.

🍹 Высадка на острове Бакарди, где у вас будет достаточно времени, чтобы понежиться на пляже, искупаться в море и оценить лучшие в мире тропические коктейли — Пина колада, Куба Либре, Мохито и другие! Также мы устроим обед с б/а напитками.

🐴 Конное ранчо и водопад Эль-Лимон. На катамаране мы доберемся до полуострова Самана и заглянем на конное ранчо. После инструктажа вы прокатитесь верхом к красивейшему водопаду Эль-Лимон, любуясь по дороге зарослями манго, папайи и авокадо. И конечно, вознаградите себя купанием в водопаде!

Программа экскурсии

06:30 — выезд из отеля

08:30 — легкий завтрак на пристани

09.30 — отправление на катамаране в заповедник Лос Айтисес

12:00 — высадка на острове Бакарди. Обед и свободное время

13.30 — отправление на катамаране на конное ранчо

17:30 — обратный путь на катамаране через залив Самана, а затем на автобусе в Пунта Кану

20:00 — ориентировочное возвращение в отель

Организационные детали

На этой экскурсии строго соблюдаются протоколы COVID-19, рекомендованные Министерством туризма Доминиканы.

Как проходит экскурсия

В группе до 30 человек на автобусе с кондиционером, транспорт заполняется на 50% и ежедневно дезинфицируется до начала экскурсии

Дорога от Баваро до порта занимает 1 час 40 минут. В порту вы пересядете на катамаран, который доставит вас на полуостров Самана (40 минут). Переезд на лодке на остров Бакарди занимает обычно около 15 минут.

Дети могут участвовать в экскурсии с 4 лет

Экскурсию для вас проведет один из русскоговорящих гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено в стоимость: трансфер на автобусе и лодке, легкий завтрак, обед, алкогольные и прохладительные напитки, лежаки на острове

Дополнительно оплачиваются чаевые для погонщиков, помогающих вам управиться с лошадью

Тропические коктейли также оплачиваются дополнительно (по желанию): стоимость от 5$

Стоимость экскурсии указана для регионов Пунта-Кана/Баваро. Для участников из региона Баяибе стоимость 152$.

Это морская экскурсия и мы рекомендуем использовать влагозащитные чехлы для вашей техники.