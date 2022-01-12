в понедельник, среду и пятницу в 06:00

🌿 Заповедник Лос Айтисес. На удобном автобусе мы доедем до пристани, где вас ждет легкий завтрак с бутербродами, кофе и фруктами. Затем на катамаране направимся в Лос Айтисес: вы увидите мангровые заросли и парящие скалы, цапель, пеликанов и красногрудых фрегатов, грот Пасть Акулы и пещеру с рисунком индейцев.
🍹 Высадка на острове Бакарди, где у вас будет достаточно времени, чтобы понежиться на пляже, искупаться в море и оценить лучшие в мире тропические коктейли — Пина колада, Куба Либре, Мохито и другие! Также мы устроим обед с б/а напитками.
🐴 Конное ранчо и водопад Эль-Лимон. На катамаране мы доберемся до полуострова Самана и заглянем на конное ранчо. После инструктажа вы прокатитесь верхом к красивейшему водопаду Эль-Лимон, любуясь по дороге зарослями манго, папайи и авокадо. И конечно, вознаградите себя купанием в водопаде!
06:30 — выезд из отеля
08:30 — легкий завтрак на пристани
09.30 — отправление на катамаране в заповедник Лос Айтисес
12:00 — высадка на острове Бакарди. Обед и свободное время
13.30 — отправление на катамаране на конное ранчо
17:30 — обратный путь на катамаране через залив Самана, а затем на автобусе в Пунта Кану
20:00 — ориентировочное возвращение в отель
На этой экскурсии строго соблюдаются протоколы COVID-19, рекомендованные Министерством туризма Доминиканы.
Это морская экскурсия и мы рекомендуем использовать влагозащитные чехлы для вашей техники.