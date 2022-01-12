в понедельник, среду и пятницу в 06:00

Тропическая Доминикана: остров Бакарди и водопад Эль-Лимон

Влюбиться в природу заповедника Лос Айтисес, отдохнуть на острове и совершить конную прогулку

В группе
до 30 чел.
Готовы оказаться в одном из самых живописных регионов Доминиканской Республики? В группе до 30 человек на катамаране вы отправитесь в заповедник Лос Айтисес с его гротами, пещерами и парящими скалами.

Затем отдохнете на острове Бакарди, где готовят потрясающие тропические коктейли.

И наконец, совершите конную прогулку на полуострове Самана к водопаду Эль-Лимон!
Тропическая Доминикана: остров Бакарди и водопад Эль-Лимон
Тропическая Доминикана: остров Бакарди и водопад Эль-Лимон
Тропическая Доминикана: остров Бакарди и водопад Эль-Лимон
Тропическая Доминикана: остров Бакарди и водопад Эль-Лимон
Тропическая Доминикана: остров Бакарди и водопад Эль-Лимон
Тропическая Доминикана: остров Бакарди и водопад Эль-Лимон
Тропическая Доминикана: остров Бакарди и водопад Эль-Лимон
Тропическая Доминикана: остров Бакарди и водопад Эль-Лимон
Тропическая Доминикана: остров Бакарди и водопад Эль-Лимон
Тропическая Доминикана: остров Бакарди и водопад Эль-Лимон
Тропическая Доминикана: остров Бакарди и водопад Эль-Лимон
Тропическая Доминикана: остров Бакарди и водопад Эль-Лимон
Тропическая Доминикана: остров Бакарди и водопад Эль-Лимон
Тропическая Доминикана: остров Бакарди и водопад Эль-Лимон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

🌿 Заповедник Лос Айтисес. На удобном автобусе мы доедем до пристани, где вас ждет легкий завтрак с бутербродами, кофе и фруктами. Затем на катамаране направимся в Лос Айтисес: вы увидите мангровые заросли и парящие скалы, цапель, пеликанов и красногрудых фрегатов, грот Пасть Акулы и пещеру с рисунком индейцев.

🍹 Высадка на острове Бакарди, где у вас будет достаточно времени, чтобы понежиться на пляже, искупаться в море и оценить лучшие в мире тропические коктейли — Пина колада, Куба Либре, Мохито и другие! Также мы устроим обед с б/а напитками.

🐴 Конное ранчо и водопад Эль-Лимон. На катамаране мы доберемся до полуострова Самана и заглянем на конное ранчо. После инструктажа вы прокатитесь верхом к красивейшему водопаду Эль-Лимон, любуясь по дороге зарослями манго, папайи и авокадо. И конечно, вознаградите себя купанием в водопаде!

Программа экскурсии

06:30 — выезд из отеля
08:30 — легкий завтрак на пристани
09.30 — отправление на катамаране в заповедник Лос Айтисес
12:00 — высадка на острове Бакарди. Обед и свободное время
13.30 — отправление на катамаране на конное ранчо
17:30 — обратный путь на катамаране через залив Самана, а затем на автобусе в Пунта Кану
20:00 — ориентировочное возвращение в отель

Организационные детали

На этой экскурсии строго соблюдаются протоколы COVID-19, рекомендованные Министерством туризма Доминиканы.

Как проходит экскурсия

  • В группе до 30 человек на автобусе с кондиционером, транспорт заполняется на 50% и ежедневно дезинфицируется до начала экскурсии
  • Дорога от Баваро до порта занимает 1 час 40 минут. В порту вы пересядете на катамаран, который доставит вас на полуостров Самана (40 минут). Переезд на лодке на остров Бакарди занимает обычно около 15 минут.
  • Дети могут участвовать в экскурсии с 4 лет
  • Экскурсию для вас проведет один из русскоговорящих гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено в стоимость: трансфер на автобусе и лодке, легкий завтрак, обед, алкогольные и прохладительные напитки, лежаки на острове
  • Дополнительно оплачиваются чаевые для погонщиков, помогающих вам управиться с лошадью
  • Тропические коктейли также оплачиваются дополнительно (по желанию): стоимость от 5$
  • Стоимость экскурсии указана для регионов Пунта-Кана/Баваро. Для участников из региона Баяибе стоимость 152$.

Это морская экскурсия и мы рекомендуем использовать влагозащитные чехлы для вашей техники.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник, среду и пятницу в 06:00

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