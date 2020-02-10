3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Фотогеничный пляж и прогулка по городу Мичес

Экскурсия начнется рано утром, чтобы вы успели застать мягкие рассветные лучи солнца на пляже Макао — излюбленном месте серфингистов и фотографов. При желании, вы сможете взять доски для серфинга и попробовать «оседлать» волну. А еще очень рекомендую полакомиться на Макао вкуснейшим свежим кокосовым молоком. Далее мы поедем в город Мичес, на улочках которого вы обязательно проникнетесь колоритом настоящей, нетуристической Доминиканы. Я расскажу о негласных традициях и «причудах» местного населения и познакомлю вас с национальной кухней.

На грузовике к вершине горы, живописные качели и полет на метле

Во второй части экскурсии мы посетим по-настоящему дикий пляж, который впечатлит красивыми видами и уединенностью. Вы вдоволь накупаетесь и позагораете, а я с удовольствием вас пофотографирую. На обратном пути вас ждет настоящее приключение — подъем на грузовике по горной дороге на вершину горы Редонда, откуда открывается ошеломляющий вид! А еще вы сможете в буквальном смысле полетать на метле и покачаться на «небесных» качелях. По дороге домой я с радостью отвечу на все вопросы и, по желанию, сделаю остановки у фруктовых лавок и магазинов с сувенирами местного производства.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет увидеть максимум интересного за один день, но при этом никуда не торопиться. Несмотря на насыщенную и продуманную программу, я никогда не «гоню» путешественников, даю вволю насладиться маршрутом и подстраиваюсь под ваш темп. Каждую экскурсию я стараюсь превратить в увлекательное путешествие, в котором вы почувствуете себя первооткрывателями Доминиканы!