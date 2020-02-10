3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Роскошные дикие пляжи, вершина горы Редонда, «небесные» качели, полет на метле и яркая фотосессия

Maxim
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Maxim – ваш гид
Приглашаю провести незабываемый день в чудесной Доминикане: вы посетите изумительные пляжи, покачаетесь на качелях, полетаете на метле, подниметесь на грузовике к вершине горы, услышите историю Доминиканы и интересные факты о местных жителях.

Я помогу почувствовать местный колорит, расскажу о традициях и природе страны, дам ценные советы, как и где купить необычные сувениры и самые вкусные фрукты.

А еще на память о нашей встрече вы получите комплект фотографий, сделанных в самых неожиданных местах!
От 220 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Все оттенки Доминиканы
Все оттенки Доминиканы

Что вас ожидает

Фотогеничный пляж и прогулка по городу Мичес
Экскурсия начнется рано утром, чтобы вы успели застать мягкие рассветные лучи солнца на пляже Макао — излюбленном месте серфингистов и фотографов. При желании, вы сможете взять доски для серфинга и попробовать «оседлать» волну. А еще очень рекомендую полакомиться на Макао вкуснейшим свежим кокосовым молоком. Далее мы поедем в город Мичес, на улочках которого вы обязательно проникнетесь колоритом настоящей, нетуристической Доминиканы. Я расскажу о негласных традициях и «причудах» местного населения и познакомлю вас с национальной кухней.

На грузовике к вершине горы, живописные качели и полет на метле
Во второй части экскурсии мы посетим по-настоящему дикий пляж, который впечатлит красивыми видами и уединенностью. Вы вдоволь накупаетесь и позагораете, а я с удовольствием вас пофотографирую. На обратном пути вас ждет настоящее приключение — подъем на грузовике по горной дороге на вершину горы Редонда, откуда открывается ошеломляющий вид! А еще вы сможете в буквальном смысле полетать на метле и покачаться на «небесных» качелях. По дороге домой я с радостью отвечу на все вопросы и, по желанию, сделаю остановки у фруктовых лавок и магазинов с сувенирами местного производства.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет увидеть максимум интересного за один день, но при этом никуда не торопиться. Несмотря на насыщенную и продуманную программу, я никогда не «гоню» путешественников, даю вволю насладиться маршрутом и подстраиваюсь под ваш темп. Каждую экскурсию я стараюсь превратить в увлекательное путешествие, в котором вы почувствуете себя первооткрывателями Доминиканы!

Организационные детали

  • Во время экскурсии я выступаю в роли гида, водителя и фотографа. Мой девиз: «Хочешь сделать хорошо — сделай сам!» Иногда компанию нам составляет моя супруга, которая много лет посвятила туризму и может дополнить мои рассказы интересными фактами.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном кондиционированном автомобиле

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: все входные билеты (в том числе на гору Редонде) и фотосессия. На память о нашей прогулке я отправлю вам 50 обработанных фотографий в формате JPEG.
  • Отдельно оплачиваются: напитки, еда и сувениры, а также индивидуальный урок серфинга (около 85$ с человека, возможна почасовая аренда доски)
Все оттенки Доминиканы
Все оттенки Доминиканы
Все оттенки Доминиканы
Все оттенки Доминиканы
Все оттенки Доминиканы
Все оттенки Доминиканы
Все оттенки Доминиканы
Все оттенки Доминиканы
Все оттенки Доминиканы
Все оттенки Доминиканы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maxim
Maxim
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Максим, я живу в Доминикане уже около года, за это время она стала моим вторым домом. Я интересуюсь историей, традициями, повседневным бытом этой замечательной страны и ее жителей и с радостью делюсь своими знаниями и опытом на экскурсиях. А еще я давно занимаюсь фотографией и сейчас это увлечение стало частью профессии — бонусом к моим экскурсиям вы получаете комплект ярких обработанных снимков. До встречи в Доминикане!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 февраля 2020
Хочется выразить огромную благодарность Максиму и его супруге за проведенную экскурсию! Мы были на этой экскурсии 15.01. Это действительно замечательный вариант для тех, кто хочет посмотреть Доминикану с разных сторон за один день. Приятным бонусом был тот факт, что Максим выступает не только в роли гида, но и в роли фотографа, который подскажет, как сделать кадр лучше или сделает его по Вашему желанию :)
Экскурсия полностью соответствует описанию. Очень положительный момент от программы экскурсии - не нужно никого ждать, а по желанию, можно сменить локацию. Максим очень интересно рассказывает об особенностях Доминиканы, местных обычаях и некоторых забавных законах.
Самое большое и отдельное спасибо хочется сказать, за секретное место рядом с нашим отелем, где делали потрясающие фреши :)
Очень рекомендую эту экскурсию к посещению как парам, так и для семейного отдыха. Скучно не будет точно, а масса незабываемых впечатлений и эмоций будет обеспечена.
30 ноября 2019
Превосходно! Очень насыщенная и интересная программа. Рекомендую всем желающим узнать Доминикану поближе
4 мая 2019
Путешествием остались довольны, по факту получили индивудуальную экскурсию по цене групповой, да еще полсотни ярких фотографий в придачу. По совместительству организатор экскурсии еще и фотограф. Мы побывали в нескольких замечательных местах, Качели на Редонде это что-то... так же порадовал дикий пляж, мы были на нем одни куда ни глянь, а когда собирались уезжать, к нам подошел местный житель и угостил свежесорванными кокосами. В общем вкусили местного колорита через край )))
Во время путешествия Максим рассказал нам немного о Доминикане и особенностях местной жизни. Касательно организации нареканий нет, все что указано в описании соответсвует действительности, приятно удивило наличие холодильника с охлаждеными напитками ( сок, минералка, пиво и никакой кока-колы ). В отель вернулись перед ужином, еще и успели заехать в супермаркет купить подарков домой. Рекомендуем эту экскурсию, она подойдет как семьям с детьми так и любителям индивидуального отдыха.

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