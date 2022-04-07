Наконец, в Доминиканской Республике появилась возможность насладиться природой и испытать острые ощущения одновременно, отправившись на экскурсию в тропический лес Анамуйя, вблизи Баваро. Только здесь у Вас есть возможность полюбоваться джунглями свысока и повысить уровень адреналина спуском на тросах, длина которых достигает 1200 метров.

Перед спуском инструкторы подробно расскажут Вам о правилах безопасности. По лестнице Вы поднимитесь к первой платформе, где Вас прикрепят к стальному тросу. Весь маршрут проходит на двух параллельных тросах, что гарантирует полную безопасность Вашего «полёта» от дерева к дереву. Инструкторы будут рядом с Вами на протяжении всей экскурсии, заботясь о Вашей безопасности. А после спуска Вы сможете отдохнуть на ранчо и попробовать тропические фрукты и доминиканский кофе.

Стоимость:

Взрослый билет - 79 $

Детский билет - 49 $