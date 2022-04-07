Zipline

Zipline
Zipline
Zipline
Zipline

Что вас ожидает 🤩

  • Тропические джунгли
  • Плантации тропических фруктов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии. Только для онлайн бронирования.

Наконец, в Доминиканской Республике появилась возможность насладиться природой и испытать острые ощущения одновременно, отправившись на экскурсию в тропический лес Анамуйя, вблизи Баваро. Только здесь у Вас есть возможность полюбоваться джунглями свысока и повысить уровень адреналина спуском на тросах, длина которых достигает 1200 метров.

Перед спуском инструкторы подробно расскажут Вам о правилах безопасности. По лестнице Вы поднимитесь к первой платформе, где Вас прикрепят к стальному тросу. Весь маршрут проходит на двух параллельных тросах, что гарантирует полную безопасность Вашего «полёта» от дерева к дереву. Инструкторы будут рядом с Вами на протяжении всей экскурсии, заботясь о Вашей безопасности. А после спуска Вы сможете отдохнуть на ранчо и попробовать тропические фрукты и доминиканский кофе.

Стоимость:

Взрослый билет - 79 $

Детский билет - 49 $

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 08:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пунты-Каны

🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏆Активный отдых☀️На весь день
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пунте-Кане. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пунте-Кане
ХОРОШО
🇩🇴
ТАМ