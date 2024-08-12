2 дня
Контрасты Доминиканы: индивидуальный тур к крокодилам с отдыхом на пляжах
Посетить аномальную зону и дикое песчаное побережье и отправиться на озеро хищников
Начало: Г. Пунта-Кана, рано утром
12 авг в 04:00
19 авг в 04:00
$688 за человека
2 дня
К игуанам, фламинго и в Бухту орлов: индивидуальный тур
Отдохнуть на пляжах Карибского моря, отправиться на лодке к острову и понаблюдать за птицами
Начало: Г. Пунта-Кана, рано утром
7 авг в 04:00
14 авг в 04:00
$690 за человека
3 дня
Север Доминиканы и провинция Самана. Индивидуальный тур
Насладиться снорклингом, прокатиться на фуникулёре и погулять по вечерней столице
Начало: Пунта-Кана, отель, 05:00
9 авг в 04:00
16 авг в 04:00
$1 200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «Все»
Самые популярные туры этой рубрики в Пунте-Кане
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Пунте-Кане в августе 2024
Сейчас в Пунте-Кане в категории "Все" можно забронировать 3 тура от 688 до 1 200.
Туры на русском языке в Пунте-Кане (Доминикана 🇩🇴) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Все», цены от $688. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Доминиканы. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь