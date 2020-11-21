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Летим в Санто-Доминго

Как добраться до Санто-Доминго на самолёте

В Санто-Доминго 3 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Санто-Доминго

  1. Изабелла Интернешнл JBQ
    La Isabela International Airport
  2. Лас-Америкас SDQ
    Las Americas International Airport
  3. Santo Domingo Herrera HEXне гражданский
    Santo Domingo Herrera

Самые дешёвые билеты в Санто-Доминго из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
21.11.2020из 🇺🇸Майами7 0612ч 11м
27.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка7 2567ч 4м (⇵1)
26.02.2021из 🇺🇸Форт-Лодердейла8 0137ч 16м (⇵1)
30.10.2020из 🇺🇸Орландо9 1166ч 34м (⇵1)
01.11.2020из 🇺🇸Атланты9 3676ч 4м (⇵1)
21.01.2021из 🇺🇸Бостона10 4466ч 50м (⇵1)
19.11.2020из Сан-Хуана10 67111ч 47м (⇵1)
11.12.2020из 🇺🇸Тампы11 1755ч 54м (⇵1)
26.10.2020из 🇨🇴Боготы12 0672ч 38м
28.12.2020из 🇺🇸Хьюстона12 12926ч 54м (⇵2)
31.12.2020из 🇺🇸Питтсбурга12 43613ч 26м (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇸Колумбуса12 97612ч 51м (⇵2)
28.11.2020из 🇺🇸Филадельфии13 1956ч 15м (⇵1)
14.11.2020из Сента-Томаса13 39212ч 51м (⇵1)
29.10.2020из 🇺🇸Ньюбурга14 03227ч 58м (⇵2)
13.10.2020из 🇭🇹Порта-о-Пренса14 42445м
07.12.2020из 🇺🇸Талсы14 91218ч 28м (⇵2)
26.11.2020из 🇺🇸Оклахома-Сити15 73830ч 2м (⇵2)
29.10.2020из 🇺🇸Гаррисберга15 75628ч 21м (⇵2)
25.10.2020из 🇵🇪Лимы15 77425ч 34м (⇵1)
15.10.2020из 🇺🇸Хартфорда15 81417ч 38м (⇵2)
19.11.2020из 🇵🇦Панамы16 2237ч 34м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇸Уэстчестера16 25540ч 15м (⇵2)
08.11.2020из 🇨🇷Сан-Хосе16 57544ч 51м (⇵2)
28.12.2020из 🇺🇸Балтимора16 73916ч 30м (⇵2)
30.04.2021из 🇨🇺Гаваны16 8357ч 19м (⇵1)
15.01.2021из 🇨🇺Сантьяго17 3321ч 39м
28.04.2021из 🇺🇸Рочестера17 78025ч (⇵2)
24.03.2021из 🇺🇸Уичито18 11722ч 28м (⇵2)
10.12.2020из 🇩🇴Пунты-Каны18 11723ч 59м (⇵2)
15.03.2021из Пуэнта-ы-Питра18 2752ч 15м
08.06.2021из 🇺🇸Бойсе18 58022ч 3м (⇵2)
21.03.2021из 🇺🇸Аллентауна18 89821ч 23м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇴Медельина18 9628ч 30м (⇵1)
03.12.2020из 🇧🇪Брюсселя18 99710ч 20м
24.12.2020из 🇺🇸Онтарио19 18526ч 52м (⇵2)
10.11.2020из 🇪🇸Мадрида19 26639ч 47м (⇵2)
27.11.2020из 🇪🇸Барселоны19 30022ч 42м (⇵2)
20.11.2020из 🇲🇽Мехико19 85537ч 29м (⇵2)
21.12.2020из 🇺🇸Нового Орлеана20 21223ч 59м (⇵2)
24.12.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса21 67150ч 59м (⇵2)
18.11.2020из 🇮🇹Венеции22 07634ч 25м (⇵1)
05.11.2020из Арубы22 18510ч 29м (⇵1)
19.11.2020из 🇮🇹Милана22 54814ч 15м (⇵1)
01.12.2020из 🇫🇷Парижа22 76445ч 20м (⇵2)
01.12.2020из 🇨🇱Сантьяго22 87919ч 34м (⇵2)
07.11.2020из 🇮🇹Рима23 02714ч 25м (⇵1)
10.11.2020из 🇪🇸Ибицы23 35615ч 40м (⇵2)
01.12.2020из 🇻🇪Каракаса23 72022ч 46м (⇵1)
17.11.2020из 🇹🇷Стамбула24 25356ч 45м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Москвы24 92653ч (⇵2)
01.12.2020из 🇨🇭Цюриха25 75657ч 20м (⇵2)
31.12.2020из 🇳🇱Амстердама26 42918ч 41м (⇵2)
20.11.2020из 🇧🇾Минска26 53854ч 35м (⇵2)
24.12.2020из 🇺🇸Айлипа26 8256ч 58м (⇵1)
10.11.2020из 🇩🇴Сантьяго26 97032ч 7м (⇵2)
01.12.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне27 01656ч 5м (⇵2)
27.01.2021из 🇲🇦Марракеша27 55938ч 15м (⇵2)
09.02.2021из 🇪🇨Кито27 58624ч 2м (⇵2)
25.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга28 32039ч 29м (⇵2)
31.10.2020из 🇪🇸Бильбао28 76412ч 20м (⇵1)
15.11.2020из 🇪🇸Малаги29 14451ч 10м (⇵2)
09.01.2021из 🇧🇷Рио-де-Жанейро29 39748ч 48м (⇵2)
02.11.2020из 🇺🇦Киева29 50435ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇱🇻Риги30 00350ч 35м (⇵2)
18.10.2020из 🇵🇹Лиссабона30 25814ч 55м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇸Белграда30 88348ч 25м (⇵2)
15.01.2021из 🇬🇪Тбилиси30 92947ч 40м (⇵2)
08.11.2020из 🇨🇭Базеля31 10334ч 50м (⇵2)
05.12.2020из 🇦🇷Буэнос-Айреса31 24738ч 6м (⇵2)
06.01.2021из 🇺🇦Львова31 88732ч 15м (⇵2)
10.01.2021из 🇩🇪Мюнхена32 18850ч 41м (⇵2)
16.11.2020из 🇧🇷Ресифи32 75942ч (⇵2)
03.11.2020из 🇺🇦Харькова33 42852ч 25м (⇵2)
21.03.2021из 🇩🇪Дюссельдорфа35 60128ч 45м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону36 58248ч 14м (⇵2)
31.10.2020из 🇩🇪Берлина36 80147ч 16м (⇵2)
06.11.2020из 🇧🇴Лы-Паса39 62219ч 38м (⇵2)
26.12.2020из 🇬🇷Афин40 10433ч 34м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Уфы41 26040ч 28м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга41 69138ч 44м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Краснодара42 28938ч 38м (⇵2)
15.12.2020из 🇵🇱Варшавы43 75648ч 10м (⇵2)
03.11.2020из Сента-Китс45 75322ч 17м (⇵2)
27.11.2020из 🇧🇷Сан-Паулу46 08251ч (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Саратова47 92145ч 49м (⇵2)
27.10.2020из 🇧🇷Натала48 03331ч 19м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Сочи48 54746ч 28м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Перми48 63850ч 31м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Казани49 16137ч 53м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Иркутска49 68559ч 26м (⇵2)
22.10.2020из 🇹🇷Аланьи50 58654ч 18м (⇵2)
17.12.2020из 🇦🇱Тираны51 50333ч 53м (⇵2)
05.12.2020из 🇦🇷Комодоро-Ривадавии53 22643ч 53м (⇵2)
17.12.2020из 🇲🇪Подгорицы53 54543ч 54м (⇵2)
24.10.2020из 🇬🇾Джорджтауна54 49624ч 30м (⇵2)
25.11.2020из 🇵🇰Исламабада55 18527ч 59м (⇵2)
10.11.2020из 🇰🇿Алматы56 36347ч (⇵2)
29.10.2020из 🇮🇳Кочина59 10152ч 3м (⇵2)
09.11.2020из Сеула60 06341ч 14м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Санто-Доминго, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Богота, Форт-Лодердейл, Джорджтаун и Стамбул

Авиакомпании которые летают из аэропортов Санто-Доминго