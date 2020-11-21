Как добраться до Санто-Доминго на самолёте
В Санто-Доминго 3 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Санто-Доминго
- Изабелла Интернешнл JBQLa Isabela International Airport
- Лас-Америкас SDQLas Americas International Airport
- Santo Domingo Herrera HEXне гражданскийSanto Domingo Herrera
Самые дешёвые билеты в Санто-Доминго из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.11.2020
|из 🇺🇸Майами
|7 061
|2ч 11м
|27.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|7 256
|7ч 4м (⇵1)
|26.02.2021
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|8 013
|7ч 16м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇺🇸Орландо
|9 116
|6ч 34м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇺🇸Атланты
|9 367
|6ч 4м (⇵1)
|21.01.2021
|из 🇺🇸Бостона
|10 446
|6ч 50м (⇵1)
|19.11.2020
|из Сан-Хуана
|10 671
|11ч 47м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇺🇸Тампы
|11 175
|5ч 54м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇨🇴Боготы
|12 067
|2ч 38м
|28.12.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|12 129
|26ч 54м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇺🇸Питтсбурга
|12 436
|13ч 26м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Колумбуса
|12 976
|12ч 51м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇺🇸Филадельфии
|13 195
|6ч 15м (⇵1)
|14.11.2020
|из Сента-Томаса
|13 392
|12ч 51м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|14 032
|27ч 58м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇭🇹Порта-о-Пренса
|14 424
|45м
|07.12.2020
|из 🇺🇸Талсы
|14 912
|18ч 28м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇺🇸Оклахома-Сити
|15 738
|30ч 2м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇺🇸Гаррисберга
|15 756
|28ч 21м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇵🇪Лимы
|15 774
|25ч 34м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇺🇸Хартфорда
|15 814
|17ч 38м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇵🇦Панамы
|16 223
|7ч 34м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Уэстчестера
|16 255
|40ч 15м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇨🇷Сан-Хосе
|16 575
|44ч 51м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|16 739
|16ч 30м (⇵2)
|30.04.2021
|из 🇨🇺Гаваны
|16 835
|7ч 19м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇨🇺Сантьяго
|17 332
|1ч 39м
|28.04.2021
|из 🇺🇸Рочестера
|17 780
|25ч (⇵2)
|24.03.2021
|из 🇺🇸Уичито
|18 117
|22ч 28м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇩🇴Пунты-Каны
|18 117
|23ч 59м (⇵2)
|15.03.2021
|из Пуэнта-ы-Питра
|18 275
|2ч 15м
|08.06.2021
|из 🇺🇸Бойсе
|18 580
|22ч 3м (⇵2)
|21.03.2021
|из 🇺🇸Аллентауна
|18 898
|21ч 23м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇴Медельина
|18 962
|8ч 30м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|18 997
|10ч 20м
|24.12.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|19 185
|26ч 52м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|19 266
|39ч 47м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|19 300
|22ч 42м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇲🇽Мехико
|19 855
|37ч 29м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇺🇸Нового Орлеана
|20 212
|23ч 59м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|21 671
|50ч 59м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇮🇹Венеции
|22 076
|34ч 25м (⇵1)
|05.11.2020
|из Арубы
|22 185
|10ч 29м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|22 548
|14ч 15м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|22 764
|45ч 20м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇨🇱Сантьяго
|22 879
|19ч 34м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|23 027
|14ч 25м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇪🇸Ибицы
|23 356
|15ч 40м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇻🇪Каракаса
|23 720
|22ч 46м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|24 253
|56ч 45м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|24 926
|53ч (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|25 756
|57ч 20м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|26 429
|18ч 41м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|26 538
|54ч 35м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇺🇸Айлипа
|26 825
|6ч 58м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇩🇴Сантьяго
|26 970
|32ч 7м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|27 016
|56ч 5м (⇵2)
|27.01.2021
|из 🇲🇦Марракеша
|27 559
|38ч 15м (⇵2)
|09.02.2021
|из 🇪🇨Кито
|27 586
|24ч 2м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|28 320
|39ч 29м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇪🇸Бильбао
|28 764
|12ч 20м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇪🇸Малаги
|29 144
|51ч 10м (⇵2)
|09.01.2021
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|29 397
|48ч 48м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|29 504
|35ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|30 003
|50ч 35м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|30 258
|14ч 55м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇸Белграда
|30 883
|48ч 25м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇬🇪Тбилиси
|30 929
|47ч 40м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇨🇭Базеля
|31 103
|34ч 50м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|31 247
|38ч 6м (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇺🇦Львова
|31 887
|32ч 15м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇩🇪Мюнхена
|32 188
|50ч 41м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇧🇷Ресифи
|32 759
|42ч (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|33 428
|52ч 25м (⇵2)
|21.03.2021
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|35 601
|28ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|36 582
|48ч 14м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|36 801
|47ч 16м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇧🇴Лы-Паса
|39 622
|19ч 38м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇬🇷Афин
|40 104
|33ч 34м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|41 260
|40ч 28м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|41 691
|38ч 44м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|42 289
|38ч 38м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|43 756
|48ч 10м (⇵2)
|03.11.2020
|из Сента-Китс
|45 753
|22ч 17м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|46 082
|51ч (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|47 921
|45ч 49м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇧🇷Натала
|48 033
|31ч 19м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|48 547
|46ч 28м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|48 638
|50ч 31м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|49 161
|37ч 53м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|49 685
|59ч 26м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|50 586
|54ч 18м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇦🇱Тираны
|51 503
|33ч 53м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇦🇷Комодоро-Ривадавии
|53 226
|43ч 53м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|53 545
|43ч 54м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇬🇾Джорджтауна
|54 496
|24ч 30м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|55 185
|27ч 59м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|56 363
|47ч (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇮🇳Кочина
|59 101
|52ч 3м (⇵2)
|09.11.2020
|из Сеула
|60 063
|41ч 14м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Санто-Доминго
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Санто-Доминго, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Богота, Форт-Лодердейл, Джорджтаун и Стамбул
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