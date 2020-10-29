Как добраться до Сантьяго на самолёте
В Сантьяго 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cibao International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сантьяго
- Сибао (Сантьяго) STICibao International Airport
Самые дешёвые билеты в Сантьяго из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|29.10.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|5 668
|1ч 55м
|05.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|6 738
|6ч 25м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|9 121
|7ч 9м (⇵1)
|27.10.2020
|из Сан-Хуана
|10 001
|6ч 19м (⇵1)
|08.01.2021
|из 🇺🇸Бостона
|10 517
|13ч 8м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇺🇸Орландо
|10 945
|6ч 28м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇺🇸Тампы
|10 945
|4ч 31м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Колумбуса
|11 569
|11ч 30м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|11 569
|31ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Канзас-Сити
|12 181
|10ч 49м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Уэста-Палм-Бича
|12 206
|31ч 57м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Майами
|15 274
|17ч 34м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|16 848
|16ч 7м (⇵2)
|15.03.2021
|из 🇨🇦Торонто
|18 199
|42ч 25м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇸Цинциннати
|22 646
|41ч 30м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇺🇸Далласа
|23 854
|33ч 6м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇩🇴Пунты-Каны
|25 256
|11ч (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|29 895
|43ч 30м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|32 788
|42ч 21м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇺🇸Джэксонвилла
|34 995
|24ч 9м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇵🇦Панамы
|34 997
|32ч 53м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Воронежа
|35 294
|30ч 45м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|35 578
|35ч 2м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|36 996
|26ч 15м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|52 963
|45ч 5м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|75 242
|62ч (⇵2)
|21.12.2020
|из Гонконга
|79 094
|28ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сантьяго
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сантьяго, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бостон, Форт-Лодердейл, Хьюстон, Медельин и Нью-Йорк
- 22.11.202013.12.2020
- 19.10.202027.10.2020
- 17.10.202025.10.2020
- 22.12.202006.01.2021
- 27.11.202029.11.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону