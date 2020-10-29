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Летим в Сантьяго

Как добраться до Сантьяго на самолёте

В Сантьяго 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cibao International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сантьяго

  1. Сибао (Сантьяго) STI
    Cibao International Airport

Самые дешёвые билеты в Сантьяго из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
29.10.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла5 6681ч 55м
05.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка6 7386ч 25м (⇵1)
08.12.2020из 🇺🇸Балтимора9 1217ч 9м (⇵1)
27.10.2020из Сан-Хуана10 0016ч 19м (⇵1)
08.01.2021из 🇺🇸Бостона10 51713ч 8м (⇵1)
11.12.2020из 🇺🇸Орландо10 9456ч 28м (⇵1)
11.12.2020из 🇺🇸Тампы10 9454ч 31м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Колумбуса11 56911ч 30м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇸Вашингтона11 56931ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Канзас-Сити12 18110ч 49м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇸Уэста-Палм-Бича12 20631ч 57м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇸Майами15 27417ч 34м (⇵1)
23.10.2020из 🇺🇸Ньюбурга16 84816ч 7м (⇵2)
15.03.2021из 🇨🇦Торонто18 19942ч 25м (⇵2)
18.10.2020из 🇺🇸Цинциннати22 64641ч 30м (⇵2)
15.12.2020из 🇺🇸Далласа23 85433ч 6м (⇵2)
10.12.2020из 🇩🇴Пунты-Каны25 25611ч (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Москвы29 89543ч 30м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга32 78842ч 21м (⇵2)
18.12.2020из 🇺🇸Джэксонвилла34 99524ч 9м (⇵1)
20.12.2020из 🇵🇦Панамы34 99732ч 53м (⇵2)
20.01.2021из 🇷🇺Воронежа35 29430ч 45м (⇵2)
07.11.2020из 🇺🇦Киева35 57835ч 2м (⇵2)
01.11.2020из 🇵🇱Варшавы36 99626ч 15м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Казани52 96345ч 5м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Уфы75 24262ч (⇵2)
21.12.2020из Гонконга79 09428ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сантьяго, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бостон, Форт-Лодердейл, Хьюстон, Медельин и Нью-Йорк

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