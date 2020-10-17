Как добраться до Бейливика офа Джерси на самолёте

В Бейливике офе Джерси 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jersey Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бейливика офа Джерси

Джерси JER Jersey Airport

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇬🇧 Лондона 4 189 1ч 5м из 🇬🇧 Саутгемптона 7 133 50м из 🇬🇧 Белфаста 9 106 19ч 35м (⇵2) из 🇧🇷 Бразилиа 40 382 24ч 10м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Бейливика офа Джерси

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