Летим в Джибути

Как добраться до Джибути на самолёте

В Джибути 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Djibouti-Ambouli International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Джибути

  1. Амбули JIB
    Djibouti-Ambouli International Airport

Самые дешёвые билеты в Джибути из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
21.10.2020из 🇸🇩Хартума26 89813ч 55м (⇵1)
29.11.2020из 🇹🇷Стамбула27 30011ч 10м (⇵1)
09.11.2020из 🇸🇴Харгейсы28 3836ч 20м (⇵2)
06.11.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы29 6813ч 50м (⇵1)
01.04.2021из 🇫🇷Парижа29 90613ч 20м (⇵1)
17.12.2020из 🇷🇺Москвы35 20412ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне37 89844ч (⇵2)
25.04.2021из 🇺🇿Ташкента38 80111ч 40м (⇵1)
22.10.2020из 🇪🇬Каира41 35812ч 5м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга42 91439ч 20м (⇵2)
21.10.2020из 🇩🇪Гамбурга44 50123ч 5м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Новосибирска44 73836ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇨🇦Торонто47 64624ч 25м (⇵1)
24.11.2020из 🇲🇦Касабланки49 13344ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇦🇪Абу-Даби49 92341ч (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇸Детройт51 96436ч 20м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Ставрополя55 77327ч 15м (⇵2)
03.05.2021из 🇺🇸Сан-Антонио62 02825ч 35м (⇵2)
04.11.2020из 🇨🇳Даляни82 90428ч 40м (⇵2)
01.11.2020из 🇨🇳Пекина153 83451ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Джибути, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Москва и Париж

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Джибути