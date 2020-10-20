Как добраться до Аддиса-Абебы на самолёте
В Аддисе-Абебе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Addis Ababa Bole International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Аддиса-Абебы
- Боле ADDAddis Ababa Bole International Airport
Самые дешёвые билеты в Аддис-Абебу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇪🇹Джиммы
|7 600
|55м
|10.11.2020
|из 🇪🇹Бахр-Дара
|8 987
|2ч (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇪🇹Дыре-Дауы
|9 442
|1ч
|10.11.2020
|из 🇪🇹Арбы-Мынч
|9 747
|1ч 5м
|15.10.2020
|из 🇰🇪Момбасы
|10 274
|13ч 15м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇪🇹Семеры
|11 006
|1ч 20м
|10.11.2020
|из 🇪🇹Гондэр
|11 451
|1ч 10м
|15.10.2020
|из 🇪🇹Джиджиги
|11 636
|1ч 15м
|13.10.2020
|из 🇪🇹Гамбелы
|12 410
|1ч 15м
|16.10.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|13 146
|20ч 40м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇪🇹Макале
|13 899
|1ч 25м
|27.11.2020
|из 🇧🇮Бужумбуры
|14 129
|23ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇪🇹Аксума
|14 153
|3ч 20м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇸🇦Даммама
|14 632
|13ч 55м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇸🇴Харгейсы
|16 062
|1ч 20м
|06.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|18 319
|28ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|18 432
|12ч 55м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇿🇦Дурбана
|19 397
|14ч 55м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇸🇩Хартума
|19 916
|22ч 55м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|20 211
|31ч (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|20 531
|12ч 40м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|20 742
|11ч 50м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|20 768
|11ч 30м (⇵1)
|15.03.2021
|из 🇰🇪Найроби
|21 523
|2ч
|02.11.2020
|из 🇧🇭Манамы
|21 794
|13ч 10м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|21 852
|32ч 20м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇴🇲Маската
|22 018
|4ч 20м
|20.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|22 653
|8ч 30м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇹🇿Занзибара
|22 949
|24ч 5м (⇵1)
|25.06.2021
|из 🇫🇷Парижа
|23 250
|32ч 25м (⇵2)
|03.03.2021
|из 🇧🇼Габороне
|23 714
|17ч 20м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇪🇬Хургады
|23 794
|21ч 5м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|23 815
|18ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|23 855
|35ч 40м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇬🇧Лондона
|24 109
|43ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇼Кигали
|24 301
|13ч 40м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|24 430
|25ч 45м (⇵1)
|03.01.2021
|из 🇸🇦Бурайды
|24 934
|18ч 5м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|25 115
|9ч 40м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|25 591
|26ч 10м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇮🇹Рима
|25 702
|11ч 25м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|26 266
|32ч 50м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|26 490
|38ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇸🇴Могадишо
|26 537
|2ч 25м
|11.11.2020
|из 🇿🇲Ндолы
|26 560
|6ч 20м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇫🇮Хельсинки
|26 830
|33ч (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|27 157
|2ч
|23.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|27 854
|11ч 20м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|27 986
|15ч 30м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|28 030
|10ч 45м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|28 198
|33ч 50м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|30 328
|37ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇿🇦Кейптауна
|30 532
|35ч 35м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇩🇯Джибути
|30 920
|1ч 30м
|20.11.2020
|из 🇸🇸Джубы
|32 306
|17ч 55м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|32 807
|17ч 15м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇲🇼Лилонгве
|32 973
|4ч 5м
|14.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|34 521
|26ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇦🇲Еревана
|35 731
|8ч 40м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|35 757
|20ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|37 113
|12ч (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|37 211
|39ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|37 872
|16ч 25м (⇵2)
|26.07.2021
|из 🇺🇸Хьюстона
|38 287
|42ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇳🇦Виндхука
|38 920
|5ч 50м
|15.03.2021
|из 🇨🇦Торонто
|40 200
|25ч 55м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|40 720
|41ч (⇵2)
|15.03.2021
|из 🇱🇰Коломбо
|41 344
|27ч 35м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇦🇴Луанды
|41 734
|33ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|43 001
|26ч 50м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|44 918
|30ч 35м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇲🇬Антананариву
|45 296
|17ч 30м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|45 956
|24ч 10м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇦Монреаля
|48 271
|32ч 25м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|49 247
|21ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Далласа
|50 735
|27ч 12м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|51 120
|55ч 20м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇺🇸Денвера
|51 662
|30ч 40м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|51 734
|32ч (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇺🇸Онтарио
|51 734
|30ч 54м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|53 430
|32ч 45м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Миннеаполиса
|53 431
|32ч 15м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|53 658
|34ч 5м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Детройт
|54 366
|21ч (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|54 459
|16ч 35м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇹🇬Ломе
|55 067
|18ч 5м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇨🇦Виннипега
|55 156
|43ч 50м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇺🇸Портленда
|55 373
|31ч 50м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇧🇩Дакки
|55 437
|41ч 25м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|55 526
|29ч 52м (⇵2)
|10.03.2021
|из 🇺🇸Сиэтла
|55 577
|36ч 40м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|58 725
|33ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇧🇯Котону
|58 918
|48ч 50м (⇵2)
|13.12.2020
|из 🇺🇸Атланты
|60 742
|50ч 37м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|66 917
|21ч 10м (⇵2)
|06.10.2021
|из 🇬🇳Конакри
|70 721
|11ч 10м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇳🇪Ниамея
|79 818
|10ч 35м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇪🇷Асмэры
|93 592
|1ч 25м
|24.10.2020
|из 🇨🇳Вэньчжоу
|94 715
|50ч 35м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|104 960
|42ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Аддиса-Абебы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Аддиса-Абебы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Атланта, Бангкок, Дубай, Стамбул и Нуси-Бе
- 20.08.202131.08.2021
- 01.12.202012.12.2020
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