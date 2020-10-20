Летим в Аддис-Абебу

Как добраться до Аддиса-Абебы на самолёте

В Аддисе-Абебе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Addis Ababa Bole International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Аддиса-Абебы

  1. Боле ADD
    Addis Ababa Bole International Airport

Самые дешёвые билеты в Аддис-Абебу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.10.2020из 🇪🇹Джиммы7 60055м
10.11.2020из 🇪🇹Бахр-Дара8 987 (⇵1)
28.10.2020из 🇪🇹Дыре-Дауы9 442
10.11.2020из 🇪🇹Арбы-Мынч9 7471ч 5м
15.10.2020из 🇰🇪Момбасы10 27413ч 15м (⇵1)
10.11.2020из 🇪🇹Семеры11 0061ч 20м
10.11.2020из 🇪🇹Гондэр11 4511ч 10м
15.10.2020из 🇪🇹Джиджиги11 6361ч 15м
13.10.2020из 🇪🇹Гамбелы12 4101ч 15м
16.10.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга13 14620ч 40м (⇵1)
29.10.2020из 🇪🇹Макале13 8991ч 25м
27.11.2020из 🇧🇮Бужумбуры14 12923ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇪🇹Аксума14 1533ч 20м (⇵2)
04.12.2020из 🇸🇦Даммама14 63213ч 55м (⇵1)
05.11.2020из 🇸🇴Харгейсы16 0621ч 20м
06.11.2020из 🇦🇪Дубая18 31928ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇦🇪Абу-Даби18 43212ч 55м (⇵1)
27.10.2020из 🇿🇦Дурбана19 39714ч 55м (⇵2)
01.12.2020из 🇸🇩Хартума19 91622ч 55м (⇵1)
12.11.2020из 🇹🇷Стамбула20 21131ч (⇵2)
28.11.2020из 🇱🇧Бейрута20 53112ч 40м (⇵1)
05.11.2020из 🇰🇼Кувейт20 74211ч 50м (⇵1)
15.11.2020из 🇮🇹Милана20 76811ч 30м (⇵1)
15.03.2021из 🇰🇪Найроби21 523
02.11.2020из 🇧🇭Манамы21 79413ч 10м (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Москвы21 85232ч 20м (⇵1)
29.10.2020из 🇴🇲Маската22 0184ч 20м
20.10.2020из 🇸🇦Джидды22 6538ч 30м (⇵1)
14.10.2020из 🇹🇿Занзибара22 94924ч 5м (⇵1)
25.06.2021из 🇫🇷Парижа23 25032ч 25м (⇵2)
03.03.2021из 🇧🇼Габороне23 71417ч 20м (⇵2)
08.11.2020из 🇪🇬Хургады23 79421ч 5м (⇵1)
27.11.2020из 🇦🇹Вены23 81518ч 55м (⇵2)
19.10.2020из 🇹🇷Бодрума23 85535ч 40м (⇵2)
01.03.2021из 🇬🇧Лондона24 10943ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇼Кигали24 30113ч 40м (⇵1)
15.11.2020из 🇦🇪Шарджи24 43025ч 45м (⇵1)
03.01.2021из 🇸🇦Бурайды24 93418ч 5м (⇵1)
01.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне25 1159ч 40м (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга25 59126ч 10м (⇵2)
10.12.2020из 🇮🇹Рима25 70211ч 25м (⇵1)
21.11.2020из 🇬🇧Манчестера26 26632ч 50м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Ставрополя26 49038ч 5м (⇵2)
11.11.2020из 🇸🇴Могадишо26 5372ч 25м
11.11.2020из 🇿🇲Ндолы26 5606ч 20м (⇵1)
01.02.2021из 🇫🇮Хельсинки26 83033ч (⇵2)
28.10.2020из 🇺🇬Энтеббе27 157
23.10.2020из 🇪🇬Каира27 85411ч 20м (⇵1)
13.11.2020из 🇨🇭Женевы27 98615ч 30м (⇵2)
28.10.2020из 🇳🇱Амстердама28 03010ч 45м (⇵1)
27.10.2020из 🇩🇪Мюнхена28 19833ч 50м (⇵2)
22.11.2020из 🇸🇪Стокгольм30 32837ч 50м (⇵2)
16.10.2020из 🇿🇦Кейптауна30 53235ч 35м (⇵2)
18.10.2020из 🇩🇯Джибути30 9201ч 30м
20.11.2020из 🇸🇸Джубы32 30617ч 55м (⇵1)
16.10.2020из 🇰🇿Алматы32 80717ч 15м (⇵1)
24.10.2020из 🇲🇼Лилонгве32 9734ч 5м
14.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда34 52126ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇦🇲Еревана35 7318ч 40м (⇵1)
31.10.2020из 🇰🇬Бишкека35 75720ч 10м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива37 11312ч (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇸Вашингтона37 21139ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇸🇪Гётеборга37 87216ч 25м (⇵2)
26.07.2021из 🇺🇸Хьюстона38 28742ч 20м (⇵2)
19.10.2020из 🇳🇦Виндхука38 9205ч 50м
15.03.2021из 🇨🇦Торонто40 20025ч 55м (⇵2)
04.11.2020из 🇲🇦Касабланки40 72041ч (⇵2)
15.03.2021из 🇱🇰Коломбо41 34427ч 35м (⇵2)
08.11.2020из 🇦🇴Луанды41 73433ч 40м (⇵1)
15.10.2020из 🇶🇦Дохи43 00126ч 50м (⇵1)
11.11.2020из 🇳🇬Лагоса44 91830ч 35м (⇵2)
20.11.2020из 🇲🇬Антананариву45 29617ч 30м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону45 95624ч 10м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇦Монреаля48 27132ч 25м (⇵2)
25.12.2020из 🇹🇼Тайбэй49 24721ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇸Далласа50 73527ч 12м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Красноярска51 12055ч 20м (⇵2)
06.11.2020из 🇺🇸Денвера51 66230ч 40м (⇵2)
01.01.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса51 73432ч (⇵2)
01.01.2021из 🇺🇸Онтарио51 73430ч 54м (⇵2)
27.11.2020из 🇨🇳Гуанчжоу53 43032ч 45м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Миннеаполиса53 43132ч 15м (⇵1)
27.10.2020из 🇺🇸Балтимора53 65834ч 5м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Детройт54 36621ч (⇵2)
31.10.2020из 🇨🇳Ханчжоу54 45916ч 35м (⇵1)
12.11.2020из 🇹🇬Ломе55 06718ч 5м (⇵2)
08.11.2020из 🇨🇦Виннипега55 15643ч 50м (⇵2)
30.10.2020из 🇺🇸Портленда55 37331ч 50м (⇵2)
03.11.2020из 🇧🇩Дакки55 43741ч 25м (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇸Ласа-Вегаса55 52629ч 52м (⇵2)
10.03.2021из 🇺🇸Сиэтла55 57736ч 40м (⇵1)
31.12.2020из 🇨🇳Шанхая58 72533ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇧🇯Котону58 91848ч 50м (⇵2)
13.12.2020из 🇺🇸Атланты60 74250ч 37м (⇵2)
06.11.2020из 🇨🇳Пекина66 91721ч 10м (⇵2)
06.10.2021из 🇬🇳Конакри70 72111ч 10м (⇵1)
11.11.2020из 🇳🇪Ниамея79 81810ч 35м (⇵1)
08.11.2020из 🇪🇷Асмэры93 5921ч 25м
24.10.2020из 🇨🇳Вэньчжоу94 71550ч 35м (⇵2)
19.10.2020из 🇮🇳Мумбаи104 96042ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Аддиса-Абебы