  1. Египет

Летим в Александрию

Как добраться до Александрии на самолёте

В Александрии 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Borg El Arab Airport» вам не избежать

Список аэропортов Александрии

  1. Бург-Эль-Араб HBE
    Borg El Arab Airport
  2. El Nohza ALYне гражданский
    El Nohza

Самые дешёвые билеты в Александрию из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
07.01.2021из 🇮🇹Милана2 7243ч 40м
15.11.2020из 🇩🇪Кёльна4 72312ч 5м (⇵1)
21.11.2020из 🇮🇪Дублина5 08629ч 30м (⇵2)
15.12.2020из 🇷🇺Москвы5 99739ч 40м (⇵2)
03.12.2020из 🇰🇼Кувейт6 3103ч 25м
30.12.2020из 🇪🇬Каира6 34450м
31.10.2020из 🇹🇷Стамбула6 42234ч 5м (⇵2)
05.01.2021из 🇩🇪Берлина7 99339ч 30м (⇵2)
02.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга9 58523ч 40м (⇵2)
27.10.2020из 🇸🇦Джидды9 7832ч 20м
16.10.2020из 🇦🇪Шарджи10 5273ч 45м
31.10.2020из 🇦🇪Абу-Даби10 6004ч 30м
01.11.2020из 🇹🇷Антальи11 18616ч (⇵2)
25.12.2020из 🇧🇾Минска11 55747ч (⇵2)
17.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда12 16414ч 15м (⇵1)
08.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне12 17013ч 15м (⇵2)
30.10.2020из 🇦🇪Дубая12 2284ч 15м
11.02.2021из 🇮🇳Гоа13 39924ч 5м (⇵2)
28.12.2020из 🇬🇷Афин14 3288ч 5м (⇵1)
01.11.2020из 🇬🇪Тбилиси14 56418ч (⇵2)
29.10.2020из 🇴🇲Маската15 3474ч 40м
17.10.2020из 🇩🇰Копенгагена15 58524ч (⇵2)
24.10.2020из 🇸🇦Абхи15 9626ч 20м (⇵1)
10.11.2020из 🇪🇬Хургады16 99119ч 5м (⇵1)
07.12.2020из 🇪🇬Луксора18 10814ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇦Киева18 23516ч 30м (⇵1)
20.10.2020из 🇯🇴Аммана18 4701ч 15м
10.11.2020из 🇺🇦Харькова18 59626ч 35м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Перми19 16923ч (⇵2)
05.02.2021из 🇷🇺Кемерово19 34955ч (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Сочи19 49721ч 40м (⇵2)
13.11.2020из 🇩🇪Лейпцига19 52658ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇸🇩Хартума19 54325ч 5м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга20 04922ч 30м (⇵2)
20.10.2020из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха20 90218ч 55м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Красноярска21 29121ч 30м (⇵2)
30.11.2020из 🇺🇬Энтеббе22 14220ч 55м (⇵1)
01.01.2021из 🇷🇺Грозного22 38231ч 25м (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇪Брюсселя23 76912ч 50м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Казани23 90029ч 40м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону25 48423ч 5м (⇵1)
19.10.2020из Ялты25 84638ч 55м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Томска27 43424ч (⇵2)
12.11.2020из 🇸🇪Гётеборга28 63819ч 25м (⇵2)
13.10.2020из 🇹🇷Аданы29 3089ч 50м (⇵1)
29.10.2020из 🇺🇿Ташкента33 99923ч 35м (⇵1)
04.11.2020из 🇱🇹Вильнюса35 56845ч 20м (⇵2)
21.05.2021из 🇰🇿Караганды35 57833ч 20м (⇵2)
26.01.2021из 🇺🇸Сиракьюса36 53237ч 4м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Барнаула45 37947ч 30м (⇵2)
13.10.2020из 🇪🇬Сохага50 89933ч 20м (⇵2)
10.03.2021из 🇲🇽Монтеррея66 35030ч 44м (⇵2)
18.10.2020из 🇺🇸Санта-Розы96 95329ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Александрии, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Хургада, Стамбул, Джидда и Казань

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Александрии