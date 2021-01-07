Как добраться до Александрии на самолёте
В Александрии 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Borg El Arab Airport» вам не избежать
Список аэропортов Александрии
- Бург-Эль-Араб HBEBorg El Arab Airport
- El Nohza ALYне гражданскийEl Nohza
Самые дешёвые билеты в Александрию из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|07.01.2021
|из 🇮🇹Милана
|2 724
|3ч 40м
|15.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|4 723
|12ч 5м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇮🇪Дублина
|5 086
|29ч 30м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 997
|39ч 40м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|6 310
|3ч 25м
|30.12.2020
|из 🇪🇬Каира
|6 344
|50м
|31.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|6 422
|34ч 5м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇩🇪Берлина
|7 993
|39ч 30м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|9 585
|23ч 40м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|9 783
|2ч 20м
|16.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|10 527
|3ч 45м
|31.10.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|10 600
|4ч 30м
|01.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|11 186
|16ч (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|11 557
|47ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|12 164
|14ч 15м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|12 170
|13ч 15м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|12 228
|4ч 15м
|11.02.2021
|из 🇮🇳Гоа
|13 399
|24ч 5м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇬🇷Афин
|14 328
|8ч 5м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|14 564
|18ч (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇴🇲Маската
|15 347
|4ч 40м
|17.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|15 585
|24ч (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇸🇦Абхи
|15 962
|6ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇪🇬Хургады
|16 991
|19ч 5м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇪🇬Луксора
|18 108
|14ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|18 235
|16ч 30м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|18 470
|1ч 15м
|10.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|18 596
|26ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|19 169
|23ч (⇵2)
|05.02.2021
|из 🇷🇺Кемерово
|19 349
|55ч (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|19 497
|21ч 40м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇩🇪Лейпцига
|19 526
|58ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇸🇩Хартума
|19 543
|25ч 5м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|20 049
|22ч 30м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха
|20 902
|18ч 55м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|21 291
|21ч 30м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|22 142
|20ч 55м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Грозного
|22 382
|31ч 25м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|23 769
|12ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|23 900
|29ч 40м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|25 484
|23ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из Ялты
|25 846
|38ч 55м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Томска
|27 434
|24ч (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|28 638
|19ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Аданы
|29 308
|9ч 50м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|33 999
|23ч 35м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|35 568
|45ч 20м (⇵2)
|21.05.2021
|из 🇰🇿Караганды
|35 578
|33ч 20м (⇵2)
|26.01.2021
|из 🇺🇸Сиракьюса
|36 532
|37ч 4м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|45 379
|47ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇪🇬Сохага
|50 899
|33ч 20м (⇵2)
|10.03.2021
|из 🇲🇽Монтеррея
|66 350
|30ч 44м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇸Санта-Розы
|96 953
|29ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Александрии
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Александрии, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Хургада, Стамбул, Джидда и Казань
- 16.10.202022.10.2020
- 30.10.202002.12.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону