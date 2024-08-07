На Рождество – экскурсии в Александрии

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Александрии, цены от $143, скидки до 45%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Александрия
На машине
скидка
45%
12 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Александрия: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Александрии, одного из крупнейших портов Средиземноморья. Узнайте о его культурном наследии, посетив знаковые достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
260$143 за всё до 5 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира
На машине
скидка
45%
5 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира: пирамиды и музей
Путешествие из Александрии к величественным пирамидам Гизы и Египетскому музею. Комфортный трансфер и увлекательные рассказы гида
Начало: В вашем отеле или круиз
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
319$176 за всё до 4 чел.
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
На машине
скидка
45%
2 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Оцените величие пирамид Гизы и откройте для себя сокровища Египетского музея в Каире. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Александрии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
285$157 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 августа 2024
    Знакомьтесь, Александрия
    Всё прошло на высшем уровне,спасибо вам большое за прекрасно проведённую экскурсию,очень понравилось,однозначно будем рекомендовать своим знакомым 👌
  • С
    София
    22 июня 2024
    Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
    Отличная экскурсия! Водитель приехал во время минута в минуту, доехали до Каира комфортно с кондиционером. В Каире нас встретила Рабаб, рассказала много
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    интересных фактов в музее, дала дельные советы, где можно дешевле приобрести сувениры. Организация была сделана на высшем уровне, нигде не приходилось ждать, все было в комфортном ритме. Мы посмотрели музей, прокатились по кораблику по Нилу, пообедали, и посмотрели пирамиды и Сфинкса на верблюде. Всем рекомендую! Отдельное спасибо Рабаб!

    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • Н
    Наталья
    13 июня 2024
    Знакомьтесь, Александрия
    Прекрасная экскурсия, очень интересная подача материала. Александрию обязательно стоит посетить. Понравилось все, а особенно Катакомбы! Все очень хорошо организовано, комфортно, безопасно и интересно!
  • А
    Артем
    10 июня 2024
    Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
    Экскурсия прошла отлично! Нас забрали из отеля в Александрии и мы добрались до Каира, где нас встретил Мухаммад. Он провел
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    нам замечательную экскурсию по пирамидам, очень подробно рассказал историю,подсказал, какие экскурсии можно брать, а какие не стоят своих денег. Провел по всем знаковым местам в районе пирамид. Посещение пирамид на м очень понравилось. Далее мы поехали в Египетский национальный музей, где Мухаммад также провел нам очень интересную экскурсию с очень подробной информацией о экспонатах и истории Египта в целом. Посетив данную экскурсию мы остались под большим впечатлением, как от самих достопримечательностей, так и от экскурсии, т. к. она была очень хорошо организована! Рекомендую данную экскурсию и Мухаммада лично, как профессионала и очень интересного рассказчика.

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Александрия
    Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом - Саидом. Посмотрели Катакомбы, прогулялись
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    по колоритным улицам Александрии, посетили собор Святого Марка, форт Кай-бей, руины амфитеатр римского. Увидели самый старый трамвай. Съели самое вкусное мороженое и попили потрясающий свежевыжатый сок. Саид очень увлекательно и познавательно рассказал о все достопримечательностях Александрии. Дал очень много полезных советов и информации. Спасибо за великолепную экскурсию. Время пролетело не заметно.

    Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -
  • А
    Анатолий
    14 мая 2024
    Из Александрии - к сокровищам Каира
    Отличная экскурсия. Забрали из отеля, прекрасный водитель довёз до Каира. Там присоединился экскурсовод Самир. Превосходно провёл экскурсию. Полностью в теме
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    древнего Египта и фараонов. Узнали много того о чем вряд ли где то ещё услышали. Ещё и охранял от назойливых местных. Рекомендую на всё сто.

  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Из Александрии - к сокровищам Каира
    Спасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очереди нигде не стояли, увидели всё, что хотели и даже больше. Ехали обратно в отель очень довольные. С удовольствием буду рекомендовать знакомым.
    Спасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очередиСпасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очередиСпасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очередиСпасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очереди
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Из Александрии - к сокровищам Каира
    Выдался свободный день в Александрии, а в Египте была первый раз, поэтому долго думала какой выбрать тур, остановилась на все
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    таки на поездке в Каир к пирамидам, хотя понимала, что физически будет непросто, так как плохо переношу жару и ходьбу. Но поездка превзошла все мои ожидания, как с точки зрения подготовки экскурсии экскурсоводом Валидом, который пытался донести информацию в правильной форме, с одной стороны не перегружая, с другой-показывая величие культуры того времени, которую умом не понять. Очень понравилась экскурсия в музей, я бы была там и дольше, но очень много людей, музей переполнен, и это мешает сконцентрироваться. О пирамидах говорить нечего, эти грандиозные постройки не требуют наших комментариев. Валид и водитель Ashraf очень персонифицировали экскурсию и сделали ее очень клиентоориентированной. Лишний раз убеждаюсь в ценности индивидуальной экскурсии, которая ни в какое сравнение не подходит к коллективным мероприятиям. Спасибо большое за прекрасное мероприятие!

    Выдался свободный день в Александрии, а в Египте была первый раз, поэтому долго думала какой выбрать

Ответы на вопросы от путешественников по Александрии в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Александрии в сентябре 2024
Сейчас в Александрии в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 143 до 176 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Александрии на 2024 год на рождество, 19 ⭐ отзывов, цены от $143. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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