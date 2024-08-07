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Знакомьтесь, Александрия: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Александрии, одного из крупнейших портов Средиземноморья. Узнайте о его культурном наследии, посетив знаковые достопримечательности
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260$143 за всё до 5 чел.
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Из Александрии - к сокровищам Каира: пирамиды и музей
Путешествие из Александрии к величественным пирамидам Гизы и Египетскому музею. Комфортный трансфер и увлекательные рассказы гида
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319$176 за всё до 4 чел.
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Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Оцените величие пирамид Гизы и откройте для себя сокровища Египетского музея в Каире. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
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285$157 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 августа 2024Всё прошло на высшем уровне,спасибо вам большое за прекрасно проведённую экскурсию,очень понравилось,однозначно будем рекомендовать своим знакомым 👌
- ССофия22 июня 2024Отличная экскурсия! Водитель приехал во время минута в минуту, доехали до Каира комфортно с кондиционером. В Каире нас встретила Рабаб, рассказала много
- ННаталья13 июня 2024Прекрасная экскурсия, очень интересная подача материала. Александрию обязательно стоит посетить. Понравилось все, а особенно Катакомбы! Все очень хорошо организовано, комфортно, безопасно и интересно!
- ААртем10 июня 2024Экскурсия прошла отлично! Нас забрали из отеля в Александрии и мы добрались до Каира, где нас встретил Мухаммад. Он провел
- ИИрина4 июня 2024Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом - Саидом. Посмотрели Катакомбы, прогулялись
- ААнатолий14 мая 2024Отличная экскурсия. Забрали из отеля, прекрасный водитель довёз до Каира. Там присоединился экскурсовод Самир. Превосходно провёл экскурсию. Полностью в теме
- ООльга9 мая 2024Спасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очереди нигде не стояли, увидели всё, что хотели и даже больше. Ехали обратно в отель очень довольные. С удовольствием буду рекомендовать знакомым.
- ООльга7 мая 2024Выдался свободный день в Александрии, а в Египте была первый раз, поэтому долго думала какой выбрать тур, остановилась на все
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