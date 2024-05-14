Экскурсии на 1 день в Александрии

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Александрии, цены от €144, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Составить идеальный маршрут для знакомства с городом и посетить его главные достопримечательности
Начало: В любой точке Александрии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
220 за всё до 2 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Из Александрии - к сокровищам Каира
Увидеть пирамиды Гизы и посетить Египетский национальный музей, а затем - исламский район столицы
Начало: В вашем отеле или круиз
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
295163 за всё до 7 чел.
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Обзорная авто-пешеходная экскурсия с гидом-египтологом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220154 за всё до 10 чел.
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
11 часов
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Посетить легендарные пирамиды и Египетский музей с артефактами древности за 1 день
Начало: У вашего отеля в Александрии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
240144 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    14 мая 2024
    Из Александрии - к сокровищам Каира
    Отличная экскурсия. Забрали из отеля, прекрасный водитель довёз до Каира. Там присоединился экскурсовод Самир. Превосходно провёл экскурсию. Полностью в теме
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    древнего Египта и фараонов. Узнали много того о чем вряд ли где то ещё услышали. Ещё и охранял от назойливых местных. Рекомендую на всё сто.

  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Из Александрии - к сокровищам Каира
    Спасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очереди нигде не стояли, увидели всё, что хотели и даже больше. Ехали обратно в отель очень довольные. С удовольствием буду рекомендовать знакомым.
    Спасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очередиСпасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очередиСпасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очередиСпасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очереди
  • М
    Максим
    8 мая 2024
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Большое спасибо за организацию экскурсии в Александрию, у нас был трансфер из Каира и обратно с гидом, который помимо экскурсии
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    в пути рассказал много нового о стране. В самом Александрии особенно впечатлила крепость Каит-Бей и набережная города. В крепости все продумано до мелочей для успешной защиты города. На обед мы сделали остановку в рыбном ресторане, внешне выглядит как обыкновенное местное кафе. Я вообще не любитель рыбы, но это была лучшая рыба, что я ел, обязательно посетил это место ещё раз. Каждая новая экскурсия открывает что то новое о стране. Спасибо за возможность узнать Египет!

  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Из Александрии - к сокровищам Каира
    Выдался свободный день в Александрии, а в Египте была первый раз, поэтому долго думала какой выбрать тур, остановилась на все
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    таки на поездке в Каир к пирамидам, хотя понимала, что физически будет непросто, так как плохо переношу жару и ходьбу. Но поездка превзошла все мои ожидания, как с точки зрения подготовки экскурсии экскурсоводом Валидом, который пытался донести информацию в правильной форме, с одной стороны не перегружая, с другой-показывая величие культуры того времени, которую умом не понять. Очень понравилась экскурсия в музей, я бы была там и дольше, но очень много людей, музей переполнен, и это мешает сконцентрироваться. О пирамидах говорить нечего, эти грандиозные постройки не требуют наших комментариев. Валид и водитель Ashraf очень персонифицировали экскурсию и сделали ее очень клиентоориентированной. Лишний раз убеждаюсь в ценности индивидуальной экскурсии, которая ни в какое сравнение не подходит к коллективным мероприятиям. Спасибо большое за прекрасное мероприятие!

    Выдался свободный день в Александрии, а в Египте была первый раз, поэтому долго думала какой выбрать
  • Н
    Наталья
    17 декабря 2023
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Экскурсия в целом понравилась. Гид Мустафа хорошо говорит по-русски. Хотя место встречи постоянно менялось по вине руководства круизного лайнера (причём
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    в последний раз прямо в день экскурсии), нас в итоге встретили, где нужно. Но те локации, который прописаны в программе, никак не тянут на 8 часов. Мы уложились в 5,5 и то только потому, что заехали выпить кофе. Наши сокруизники брали похожую экскурсию за те же деньги, но их при этом завезли ещё в библиотеку (а мы просто делали остановку возле неё) и в римский театр. Такая экскурсия заняла ровно 8 часов. Нас бы тоже завезли, наверное, если бы мы попросили, но мы об этих локациях не знали. Просьба прописывать программу более подробно, чтобы экскурсанты могли лучше ориентироваться. И ещё один нюанс: за минивен на 10 чел. с нас попросили доплатить не €15, а €20. Ну, да бог с ним, может, он так и стоит.

    Экскурсия в целом понравилась. Гид Мустафа хорошо говорит по-русски. Хотя место встречи постоянно менялось по вине
  • К
    Константин
    28 ноября 2023
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    По воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнать об этом городе что-нибудь
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    интересное))) Экскурсию для меня проводил Мустафа - гид, который прекрасно знает русский язык и даже преподаёт его в египетской школе, поэтому проблем с пониманием абсолютно не было. Мустафа поинтересовался, какие места я бы хотел посетить в дополнение к основной программе и я ещё пожелал увидеть дворец Монтаза, это было последнее место нашей прогулки. Мустафа прекрасно вел экскурсию, его приятно и интересно было слушать. Перед посещением катакомб мы выпили кофе, после крепости заехали на обед. Для обеда выбрали рыбный ресторанчик, но он совсем не впечатлил, съедобно, но не сказать что вкусно))) Также мне надо было поменять доллары на египетские фунты, с этим вопросом помог Мустафа. Я остался полностью доволен от проведенного дня в компании с Мустафой. Спасибо большое)))

    По воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнатьПо воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнатьПо воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнатьПо воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнатьПо воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнатьПо воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнатьПо воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнать
  • Т
    Татьяна,
    13 ноября 2023
    Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
    Большое спасибо всем, кто организовал для нас экскурсию в Александрии. Рекомендуем для пожилых людей, кто уже не может долго ходить.
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    Наш гид Мустафа и водитель (простите имя не запомнили) выполнили все наши пожелания по проведению экскурсии и даже организовали нам транспорт от ворот порта до корабля. Надежде тоже большое спасибо

  • К
    Кристина
    15 мая 2023
    Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
    Гид, его звали Мустафа, хорошо разговаривал на русском, знал город, показал все основные достопримечательности, много и интересно рассказывал. В конце экскурсии порекомендовал несколько хороших ресторанов.
  • Е
    Екатерина
    8 ноября 2022
    Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
    Без гида никак! Всё подскажет, всех переведёт, везде договориться, кого нужно отгонит, куда нужно приведёт. Любое желание за ваши деньги,
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    я серьёзно, мне кажется в Египте можно договориться обо всем, ну почти обо всём. Есть дополнительные советы: 1. Гуглите свою программу заранее, потому что часть достопримечательностей возможно вам и не нужна, а есть места, где вы бы хотели побольше времени провести. 2. Рекомендую к обязательному посещению: Катакомбы (впечатляет), Мечеть (зайдите внутрь, мы не прошли не было платков, говорят очень красиво), Главную площадь (там такой колоритный движ), Библиотеку (билеты только очень рано покупают, но гид возможно поможет пройти, уточняйте на месте. Мы не попали, потом я пожалела,что не пошла), Крепость и порт в целом (нужно просто прогуляться среди этого шума и зацепить атмосферу), прогуляйтесь по мосту Стенли обязательно, попросите выйти там и выпейте чашку кофе в бухте у моста, самые живописные виды и узнаваемая локация для фото. Обязательно попросите проехать по улочкам внутри, где вы увидите базары и барахолки… Из машины это интересно)) Но! Самое главное, попросите прокатить вас по всей набережной Александрии - это самое-самое красивое зрелище! 3. На ваш вкус и выбор следующие места: Колонна (можно снаружи увидеть, бесплатно), Римский театр (он очень небольшой, также за забором всё видно), лодки-моторки (далеко не уходят в море, но город с моря на закате очень красив, решайте по времени и обстоятельствам!), океанариум (лучше посмотрите видео и поймете, что можно и без него), во Дворце Монтаза ведётся строительство территории, поэтому считаю, что до завершения не особенно интересно (+ внутрь всё равно не пустят). 4. Ресторан также рекомендую выбрать заранее с видом, который вам нравится. Либо посетить тот, который советует гид, тоже было вкусно.

    Без гида никак! Всё подскажет, всех переведёт, везде договориться, кого нужно отгонит, куда нужно приведёт. ЛюбоеБез гида никак! Всё подскажет, всех переведёт, везде договориться, кого нужно отгонит, куда нужно приведёт. Любое

Ответы на вопросы от путешественников по Александрии в категории «На весь день»

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  3. Александрия: узнать красивый город Клеопатры
  4. Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
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Сколько стоит экскурсия по Александрии в июне 2024
Сейчас в Александрии в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 144 до 220 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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