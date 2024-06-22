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Оцените величие пирамид Гизы и откройте для себя сокровища Египетского музея в Каире. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
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Индивидуальная экскурсия по древней и современной Александрии
Погрузитесь в историю Александрии, узнайте о её прошлом и настоящем, посетите катакомбы, колонну Помпея, мечеть и крепость Кайт-Бей
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Последние отзывы на экскурсии
- ССофия22 июня 2024Отличная экскурсия! Водитель приехал во время минута в минуту, доехали до Каира комфортно с кондиционером. В Каире нас встретила Рабаб, рассказала много
- ААртем10 июня 2024Экскурсия прошла отлично! Нас забрали из отеля в Александрии и мы добрались до Каира, где нас встретил Мухаммад. Он провел
- ММаксим8 мая 2024Большое спасибо за организацию экскурсии в Александрию, у нас был трансфер из Каира и обратно с гидом, который помимо экскурсии
- ААнна7 мая 2024Экскурсия показывает самобытность Каира, Некая Вочточная сказка. Запах кофе с кардамоном вперемежку с узкими, грязными улочками и магазинчиками с лампами Алладина. Снующие черные фигуры покрытых женщин и курящие кальян мужчины в шлепанцах…
- ННаталья17 декабря 2023Экскурсия в целом понравилась. Гид Мустафа хорошо говорит по-русски. Хотя место встречи постоянно менялось по вине руководства круизного лайнера (причём
- ККонстантин28 ноября 2023По воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнать об этом городе что-нибудь
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