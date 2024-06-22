Все – экскурсии в Александрии

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Александрии, цены от $102, скидки до 45%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
На машине
скидка
45%
2 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Оцените величие пирамид Гизы и откройте для себя сокровища Египетского музея в Каире. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Александрии
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
285$157 за всё до 8 чел.
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
На машине
На микроавтобусе
скидка
30%
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по древней и современной Александрии
Погрузитесь в историю Александрии, узнайте о её прошлом и настоящем, посетите катакомбы, колонну Помпея, мечеть и крепость Кайт-Бей
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
232$163 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Александрии
На машине
На микроавтобусе
скидка
45%
1 отзыв
5.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Александрии: катакомбы, колонна, амфитеатр
Погрузитесь в многовековую историю Александрии. Вас ждут катакомбы, амфитеатр, крепость и знаменитая библиотека. Узнайте о значимых событиях и известных людях
Начало: У вашего отеля
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
185$102 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    22 июня 2024
    Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
    Отличная экскурсия! Водитель приехал во время минута в минуту, доехали до Каира комфортно с кондиционером. В Каире нас встретила Рабаб, рассказала много
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    интересных фактов в музее, дала дельные советы, где можно дешевле приобрести сувениры. Организация была сделана на высшем уровне, нигде не приходилось ждать, все было в комфортном ритме. Мы посмотрели музей, прокатились по кораблику по Нилу, пообедали, и посмотрели пирамиды и Сфинкса на верблюде. Всем рекомендую! Отдельное спасибо Рабаб!

    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • А
    Артем
    10 июня 2024
    Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
    Экскурсия прошла отлично! Нас забрали из отеля в Александрии и мы добрались до Каира, где нас встретил Мухаммад. Он провел
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    нам замечательную экскурсию по пирамидам, очень подробно рассказал историю,подсказал, какие экскурсии можно брать, а какие не стоят своих денег. Провел по всем знаковым местам в районе пирамид. Посещение пирамид на м очень понравилось. Далее мы поехали в Египетский национальный музей, где Мухаммад также провел нам очень интересную экскурсию с очень подробной информацией о экспонатах и истории Египта в целом. Посетив данную экскурсию мы остались под большим впечатлением, как от самих достопримечательностей, так и от экскурсии, т. к. она была очень хорошо организована! Рекомендую данную экскурсию и Мухаммада лично, как профессионала и очень интересного рассказчика.

  • М
    Максим
    8 мая 2024
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Большое спасибо за организацию экскурсии в Александрию, у нас был трансфер из Каира и обратно с гидом, который помимо экскурсии
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    в пути рассказал много нового о стране. В самом Александрии особенно впечатлила крепость Каит-Бей и набережная города. В крепости все продумано до мелочей для успешной защиты города. На обед мы сделали остановку в рыбном ресторане, внешне выглядит как обыкновенное местное кафе. Я вообще не любитель рыбы, но это была лучшая рыба, что я ел, обязательно посетил это место ещё раз. Каждая новая экскурсия открывает что то новое о стране. Спасибо за возможность узнать Египет!

  • А
    Анна
    7 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Александрии
    Экскурсия показывает самобытность Каира, Некая Вочточная сказка. Запах кофе с кардамоном вперемежку с узкими, грязными улочками и магазинчиками с лампами Алладина. Снующие черные фигуры покрытых женщин и курящие кальян мужчины в шлепанцах…
  • Н
    Наталья
    17 декабря 2023
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Экскурсия в целом понравилась. Гид Мустафа хорошо говорит по-русски. Хотя место встречи постоянно менялось по вине руководства круизного лайнера (причём
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    в последний раз прямо в день экскурсии), нас в итоге встретили, где нужно. Но те локации, который прописаны в программе, никак не тянут на 8 часов. Мы уложились в 5,5 и то только потому, что заехали выпить кофе. Наши сокруизники брали похожую экскурсию за те же деньги, но их при этом завезли ещё в библиотеку (а мы просто делали остановку возле неё) и в римский театр. Такая экскурсия заняла ровно 8 часов. Нас бы тоже завезли, наверное, если бы мы попросили, но мы об этих локациях не знали. Просьба прописывать программу более подробно, чтобы экскурсанты могли лучше ориентироваться. И ещё один нюанс: за минивен на 10 чел. с нас попросили доплатить не €15, а €20. Ну, да бог с ним, может, он так и стоит.

    Экскурсия в целом понравилась. Гид Мустафа хорошо говорит по-русски. Хотя место встречи постоянно менялось по вине
  • К
    Константин
    28 ноября 2023
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    По воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнать об этом городе что-нибудь
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    интересное))) Экскурсию для меня проводил Мустафа - гид, который прекрасно знает русский язык и даже преподаёт его в египетской школе, поэтому проблем с пониманием абсолютно не было. Мустафа поинтересовался, какие места я бы хотел посетить в дополнение к основной программе и я ещё пожелал увидеть дворец Монтаза, это было последнее место нашей прогулки. Мустафа прекрасно вел экскурсию, его приятно и интересно было слушать. Перед посещением катакомб мы выпили кофе, после крепости заехали на обед. Для обеда выбрали рыбный ресторанчик, но он совсем не впечатлил, съедобно, но не сказать что вкусно))) Также мне надо было поменять доллары на египетские фунты, с этим вопросом помог Мустафа. Я остался полностью доволен от проведенного дня в компании с Мустафой. Спасибо большое)))

    По воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнатьПо воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнатьПо воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнатьПо воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнатьПо воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнатьПо воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнатьПо воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнать

Ответы на вопросы от путешественников по Александрии в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Александрии в августе 2024
Сейчас в Александрии в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 102 до 163 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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