Как добраться до Асуана на самолёте

В Асуане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Aswan Airport» вам не избежать

Список аэропортов Асуана

Асуан ASW Aswan Airport

Самые дешёвые билеты в Асуан из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇪🇬 Каира 6 902 1ч 25м из 🇪🇬 Шарм-Эль-Шейха 20 843 22ч 55м (⇵1) из 🇷🇺 Москвы 23 905 14ч 30м (⇵2) из 🇷🇺 Санкт-Петербурга 29 991 32ч 20м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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