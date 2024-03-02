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Из Асуана - к храмам Абу-Симбела
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Тайны храма Абу-Симбел
Увидеть жемчужину египетской архитектуры и расшифровать наскальные рисунки
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Асуан и его удивительные окрестности в мини-группе
Храм Исиды на острове Филе, Незаконченный обелиск и грандиозная плотина на автопешеходной экскурсии
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185$102 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 марта 2024Отличная экскурсия! Организатор помог с мелочами, помог подстроить экскурсию под наши пожелания. За небольшую доплату съездили ещё и на Асуанскую плотину. Наш
- РРоман22 февраля 2024Были с Мухаммедом уже на третьей экскурсии. Все понравилось, все устроило. Если говорить о программе, то Абу-Симбел не близко, выехали
Ответы на вопросы от путешественников по Асуану в категории «На Рождество»
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