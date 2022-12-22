Возможно участие с детьми.
Круиз стартует в г. Асуан. Добраться до Асуана можно на наземном трансфере из г. Хургада или на самолёте из г. Шарм-эль-Шейх или г. Каир. Если вы путешествуете из Хургады, я помогу забронировать наземный трансфер. Стоимость — 150 $ за машину (1-10 человек).
Если вы путешествуете из Шарм-эль-Шейха или Каира, вам нужно приобрести авиабилеты на внутренний рейс до Асуана, в этом случае мы встретим вас в аэропорту. Трансфер из аэропорта включён в стоимость экскурсии.
Для участия в экскурсиях рекомендуется удобная обувь и одежда. Обязательно возьмите с собой головные уборы от солнца и солнцезащитный крем.
Для заселения на корабль требуется загранпаспорт.