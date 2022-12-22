По Нилу на круизном лайнере

Совершить путешествие с комфортом по древнейшим городам и прикоснуться к миру цариц и фараонов

На 5-звёздочном корабле, который станет вашим домом на время круиза, вы проплывёте по одной из самых длинных рек в мире.

Полюбуетесь её вечнозелёными берегами и посетите уникальные достопримечательности: красивейшие храмы, загадочные гробницы и поющие колоссы.

А в перерывах между экскурсиями вас ждут бассейн на верхней палубе и вечерние развлекательные программы.
По Нилу на круизном лайнере
По Нилу на круизном лайнере
По Нилу на круизном лайнере
По Нилу на круизном лайнере
По Нилу на круизном лайнере
По Нилу на круизном лайнере
По Нилу на круизном лайнере
Ближайшие даты:
1
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.
Круиз стартует в г. Асуан. Добраться до Асуана можно на наземном трансфере из г. Хургада или на самолёте из г. Шарм-эль-Шейх или г. Каир. Если вы путешествуете из Хургады, я помогу забронировать наземный трансфер. Стоимость — 150 $ за машину (1-10 человек).
Если вы путешествуете из Шарм-эль-Шейха или Каира, вам нужно приобрести авиабилеты на внутренний рейс до Асуана, в этом случае мы встретим вас в аэропорту. Трансфер из аэропорта включён в стоимость экскурсии.
Для участия в экскурсиях рекомендуется удобная обувь и одежда. Обязательно возьмите с собой головные уборы от солнца и солнцезащитный крем.
Для заселения на корабль требуется загранпаспорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Асуан, 10:00
Завершение: Луксор, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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