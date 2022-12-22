На 5-звёздочном корабле, который станет вашим домом на время круиза, вы проплывёте по одной из самых длинных рек в мире. Полюбуетесь её вечнозелёными берегами и посетите уникальные достопримечательности: красивейшие храмы, загадочные гробницы и поющие колоссы. А в перерывах между экскурсиями вас ждут бассейн на верхней палубе и вечерние развлекательные программы.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Круиз стартует в г. Асуан. Добраться до Асуана можно на наземном трансфере из г. Хургада или на самолёте из г. Шарм-эль-Шейх или г. Каир. Если вы путешествуете из Хургады, я помогу забронировать наземный трансфер. Стоимость — 150 $ за машину (1-10 человек).

Если вы путешествуете из Шарм-эль-Шейха или Каира, вам нужно приобрести авиабилеты на внутренний рейс до Асуана, в этом случае мы встретим вас в аэропорту. Трансфер из аэропорта включён в стоимость экскурсии.

Для участия в экскурсиях рекомендуется удобная обувь и одежда. Обязательно возьмите с собой головные уборы от солнца и солнцезащитный крем.

Для заселения на корабль требуется загранпаспорт.