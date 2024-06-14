Авторский тур
4 дня
Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере
Погрузиться в историю Древнего Египта, побывать в храмах богов и полюбоваться пейзажами из бассейна
Начало: Г. Асуан, наш сотрудник встретит вас в аэропорту/н...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$700 за человека
скидка
30%
Авторский тур
4 дня
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Исследовать древние храмы, заглянуть в гробницы фараонов и насладиться роскошью круизного лайнера
Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, 08:00
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
780$546 за человека
скидка
20%
Авторский тур
4 дня
На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора
Погрузиться в древнюю культуру, исследовать храмы египетских богов и фараонов и отдохнуть на корабле
Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, до 12:00, точное вр...
700€560 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Асуану в категории «На 4 дня»
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